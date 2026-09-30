Candidato por el estamento de los abogados

Alberto Biglieri: “El Consejo de la Magistratura va a ser cada vez más federal”

Destacó la pluralidad de la lista que encabeza y el nivel de representatividad de los Colegios profesionales de todo el país. El apoyo de Gil Lavedra, el reclamo por el sistema de puntajes y un compromiso que trasciende las generaciones.