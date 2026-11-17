En su vigésima primera conferencia de prensa en la Casa Rosada, El Litoral consultó al vocero presidencial, Adrián Ravier, con respecto a la Reforma Electoral que el Congreso Nacional empieza a tratar este martes en comisiones del Senado, y que muchos relacionan con viejas prácticas de la casta política. El Gobierno libertario decidió encaminar su dictamen con una suspensión y no eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, concediendo a los gobernadores la posibilidad de incorporar colectoras, algo que por ahora no está permitido debido a un decreto del año 2019.
Nación confirmó que va por el uso de colectoras y la suspensión de las PASO en 2027
El vocero de Javier Milei dio por hecho que el Poder Ejecutivo Nacional avanza en la Cámara alta con un nuevo proyecto de Reforma Electoral, a la vez que acuerda cambios en el sistema electoral en acuerdo con los gobernadores dialoguistas
El funcionario respondió: “Recordemos que cuando Javier Milei estuvo en campaña ya había definido que las PASO eran un sistema que había que eliminar. El argumento es que no podemos pedirles a los pagadores de impuestos que estén financiando las internas de los partidos políticos. Ese argumento se sostiene hasta el día de hoy”, sostuvo, a la vez que aseguró que esa “es una promesa de campaña y el Gobierno está intentando terminar con las PASO. En relación con las colectoras es un tema que esta tarde noche se va a estar discutiendo en el Senado, con lo cual habrá que esperar la dinámica parlamentaria y ver qué resuelve el Congreso o en este caso la Cámara Alta”, consignó.
En otro tramo de la rueda con los periodistas acreditados en la sede del Poder Ejecutivo Nacional, el portavoz añadió que, “este Gobierno combate a la casta desde el día uno. Hay cantidad de privilegios que se han terminado. Podemos mencionar las 18.000 desregulaciones del ministro Sturzenegger que han sido anunciadas reiteradamente en este espacio, en este lugar, con lo cual mantenemos esta idea de proponerle a los argentinos terminar con los privilegios, terminar con la casta y seguimos en esa línea”, aseveró Ravier, quien confirmando que el tema es promovido desde Balcarce 50, expresó que, “volviendo sobre las reformas electorales, hemos hecho una reforma fundamental en su momento con la boleta única de papel, que creo que todos los argentinos lo han disfrutado en la elección de 2025. Estamos promoviendo desde el día uno terminar con las PASO”, mencionó, y refrendó que, “hoy, finalmente, en estas próximas semanas, el tema va a entrar a debatirse donde se tiene que debatir democráticamente, que es en el Congreso, y se está proponiendo este tema de las colectoras, que también va a tener su dinámica parlamentaria y veremos cómo responde el Parlamento sobre este tema”, expresó.
Divergencias internas en LLA acerca de las colectoras
Planteada las diferentes miradas en La Libertad Avanza sobre las colectoras, de las que la propia jefa de bloque violeta, Patricia Bullrich, opinó que "deforman el sistema electoral", Ravier indicó que, “en este Gobierno de liberales, como los liberales no somos manada, las diferencias existen, las diferencias de opinión, las diferencias de visión, y eso hace que convivamos con diferencias, lo cual no es ningún problema.
Patricia Bullrich a veces hace explícitas sus posiciones contrapuestas con el Gobierno, pero sigue siendo parte del Gobierno, trabaja dentro del Gobierno, trabaja para que Milei sea reelecto, trabaja para que los proyectos que llegan al Senado se aprueben, y seguimos en esa línea. Respecto de las colectoras, hoy, en la tarde noche, en el Senado el tema va a estar debatiéndose, estaremos atentos a las palabras de los distintos representantes del Congreso, y en cuanto sepamos algo más, lo vamos a poder analizar y comentar”, reiteró.
Baja del consumo
Al momento de interrogarlo por la capacidad de compra de los argentinos, el titular de la Vocería declaró que, “no está tan claro que el consumo esté a la baja, habrá que ver los datos, hay muchos datos para analizar. Vale la pena reiterarlo, hay un cambio en los hábitos de consumo en todo el mundo producto de las nuevas tecnologías que estamos utilizando, las aplicaciones, en el caso de Argentina se habla mucho de Mercado Libre. Mucha gente dejó de comprar en los comercios habituales y hoy compra por internet. Eso hace que determinados comercios vendan menos, no porque se consume menos, sino porque hoy el comercio cambió de eje, cambió de lugar de compra. Entonces, los indicadores pueden estar mostrando cosas que no están tan claras”, argumentó.
Ravier destacó que, “hay una fuerte expansión del consumo por una vía y una reducción del consumo por otra. En el agregado, nosotros no estamos viendo una reducción del consumo, y ahí podríamos ir a muchos indicadores”, cerró.
Recaudación
Acerca de la necesidad de sostener el nivel de recaudación impositiva, el representante del PEN mencionó: “En relación con el tema recaudación, hay que ir impuesto por impuesto, hay que analizarlo bien, hay algunos impuestos donde se recauda más, otros impuestos donde se recauda menos. Este Gobierno logró un dinamismo exportador que nunca tuvo. Estamos en récord de exportaciones, entonces hay una muy buena recaudación, pero recordemos que estamos ante una baja de 3, 4 puntos ya del PBI de impuestos, algo nunca visto en la historia de este país, porque hay un compromiso también desde la campaña de este Gobierno de alivianar un poco la mochila de impuestos que pagan las empresas”, enfatizó.
Jubilados
Al momento en que Adrián Ravier fue interrogado en referencia a posibles mejoras en las jubilaciones, manifestó que “los ingresos de los jubilados en 2023 estaban en el piso. Han mejorado con este Gobierno en estos tres años, han mejorado en dólares, han mejorado en pesos, han mejorado respecto de la inflación. No quiero tirar números porque realmente habría que medirlo en todas las maneras posibles, pero de todas las maneras posibles los jubilados están mejor que en 2023”, resaltó
Ravier anexó: “No estamos donde quisiéramos estar. Los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobren. Sin embargo, estamos mejorando sus ingresos en un país que está ordenándose después de un enorme desequilibrio que recibimos. Son 3 años donde las cosas se han hecho muy bien. Tenemos solidez macroeconómica. Hoy podemos decir a los jubilados que no tenemos más una inflación de más de 200% que derrite sus ingresos. Hoy tenemos una Argentina más estable. Y esto es una manera en la cual los jubilados realmente están mejor que como estaban. Por lo demás, ya el ministro Caputo ha hablado. En cuanto haya algún anuncio específico para jubilados y pensionados, se hará por los canales habituales”, enunció.
Palabra de León XVI y ‘Carpa Vip’
Alrededor de los conceptos que el líder de la Iglesia Católica vertió en torno a su visita a la Argentina, el portavoz Ravier destacó que “las palabras del Papa en el avión, realmente las recibimos muy bien en el Gobierno. Ha dado un mensaje muy claro, dijo que él no intentó politizar. Yo hago un llamado a todos los que puedan escuchar las palabras del Papa porque realmente habló muy claro a todos los argentinos, contradiciendo mucho de lo que los medios vienen diciendo, qué hubo en el mensaje o no hubo. Claramente, no hubo un intento por politizar. Con lo cual, de nuevo, estamos muy contentos con haber recibido al Papa León XIV”, subrayó el funcionario.
Asimismo, sentenció que la visita de Robert Francis Prevost, “ha sido una fiesta para todos los argentinos. Ha concurrido una enorme cantidad de gente, casi 6 millones de personas, alrededor de 6 millones de personas pudieron estar cerca del Papa. Realmente, ha sido una fiesta y volvemos a señalar que realmente estamos muy contentos de la visita y remarcamos el protocolo ceremonial y de seguridad porque pudimos vivir la fiesta sin grandes problemas. En relación con la contratación de los servicios, ya lo dije hace una semana: no vamos a agregar más. En relación con esta famosa carpa VIP, insisto, ya mencionamos la reunión pasada cuáles fueron los invitados por el Gobierno nacional con detalle”, finalizó.