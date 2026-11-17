Mirando al Congreso

Nación confirmó que va por el uso de colectoras y la suspensión de las PASO en 2027

El vocero de Javier Milei dio por hecho que el Poder Ejecutivo Nacional avanza en la Cámara alta con un nuevo proyecto de Reforma Electoral, a la vez que acuerda cambios en el sistema electoral en acuerdo con los gobernadores dialoguistas