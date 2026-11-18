Corren los plazos en el Poder Legislativo y a poco más de diez días del cierre del período ordinario de sesiones, quedan por tratar varios temas de particular relevancia para el Ejecutivo.
Diputados no logró quórum y la ley de soberanía nacional se posterga
La reunión estaba convocada a las 12 y 31 minutos después Martín Menem debió levantarla. Estaba prevista también la reforma de la carta orgánica del BCRA.
Uno de ellos es la ley de Soberanía Nacional, también llamada ley Malvinas, cuyo contenido trasciende por mucho la defensa de las islas del Atlántico Sur. Era uno de los asuntos previstos para la sesión especial de la Cámara baja convocada para el mediodía de este miércoles.
Pasaron 31 minutos exactos de la hora indicada y el presidente de la Cámara, Martín Menem, debió levantar la sesión.
Apenas tres legisladores faltaban para completar el quórum de 129 requeridos para sesionar.
También estaba incluido en el extenso temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que llega con modificaciones desde el Senado.
No eran los únicos temas incluidos en el orden del día de la Cámara baja, por lo que se preveía una sesión de extensión notable.
A la cita no se sumaron integrantes de la bancada de Unión por la Patria ni de la Izquierda. Sin embargo, de acuerdo al relevamiento de los presentes en el recinto, fueron clave los diputado de Provincias Unidas que decidieron no ocupar sus bancas.
Según informa el sitio especializado parlamentario.com, el reclamo de esa bancada se basaba en el no tratamiento del proyecto de biocombustibles con sanción del Senado, como así también un reclamo por un lugar en el Consejo de la Magistratura.
Sucede que, como ya informara este medio, Provincias Unidas reclama un lugar por considerarse la segunda minoría, cosa que también reclaman desde el PRO.
Allí insisten en que al ser interbloque Fuerzas del Cambio la tercera fuerza de la Cámara, a ellos les corresponde un lugar; sin embargo, Provincias Unidas sostiene que esta discusión no pasa por interbloques, sino por bancadas, y mientras Provincias Unidas tiene 18 miembros, el PRO solo llega a 12.
Para la semana próxima estaba previsto el tratamiento del Presupuesto 2027 que, también con cambios respecto del proyecto original, tuvo dictamen este martes por la tarde.
Habrá que definir qué definición adoptan los bloques que hoy no se sumaron a la sesión y que representan a provincias que reclaman, entre otros puntos, más fondos para infraestructura.