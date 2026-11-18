Proyectos oficiales con cambios

Mediodía con acción en el Congreso: Malvinas en Diputados y reforma política en el Senado

La Cámara baja sesiona para tratar, con cambios, el proyecto oficial de Defensa de la soberanía nacional y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. El Senado busca dictaminar los cambios en la ley electoral.