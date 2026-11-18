Corren los plazos en el Poder Legislativo y a poco más de diez días del cierre del período ordinario de sesiones, quedan por tratar varios temas de particular relevancia para el Ejecutivo.
Mediodía con acción en el Congreso: Malvinas en Diputados y reforma política en el Senado
La Cámara baja sesiona para tratar, con cambios, el proyecto oficial de Defensa de la soberanía nacional y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. El Senado busca dictaminar los cambios en la ley electoral.
Uno de ellos es la ley de Soberanía Nacional, también llamada ley Malvinas, cuyo contenido trasciende por mucho la defensa de las islas del Atlántico Sur. Es uno de los asuntos a debatir en la sesión convocada para este miércoles al mediodía por la Cámara de Diputados.
También está incluido en el extenso temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que llega con modificaciones desde el Senado. Si son aceptadas, quedará convertida en ley.
No son los únicos temas incluidos en el orden del día de la Cámara baja, por lo que se prevé una sesión de extensión notable. Para la semana próxima quedará el tratamiento del Presupuesto 2027 que, también con cambios respecto del proyecto original, tuvo dictamen este martes por la tarde.
Suspenso en el Senado
Por el lado de la Cámara alta, que arrancó la jornada con una sucesión de reuniones de comisión, incluida la de Acuerdos para analizar una larga lista de pliegos judiciales, desde el mediodía la atención está puesta en la discusión de la Reforma política integral que tiene bajo la lupa Asuntos Constitucionales.
La comisión, presidida por el fueguino Agustín Coto, inició este martes por la tarde el debate por el proyecto enviado por el Ejecutivo en abril y decidió pasar a cuarto intermedio.
En este caso, también se esperan cambios al proyecto oficial que impulsa la eliminación de las PASO, pero que quedaría acotado a una suspensión por el próximo turno, entre otros cambios de forma y de fondo al sistema electoral.
La otra modificación, que llegó desde el Ejecutivo, es el retorno de las listas “colectoras”, que establecen que candidatos de distintas nóminas legislativas provinciales "adhieran" al mismo candidato a presidente.
Este capítulo es uno de los que hasta el momento impidió contar con las 10 firmas para lograr un dictamen de mayoría.
Todas las miradas están puestas en la reunión de este mediodía y en el rol clave que se espera de la presidenta de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, para conseguir las rúbricas que posibiliten la llegada del proyecto al recinto de sesiones.