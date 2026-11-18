Agenda legislativa

Ley de Malvinas: qué propone el proyecto que se debatirá en Diputados y qué cambios puede generar

La iniciativa del Gobierno, denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, busca ampliar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las islas y sus espacios marítimos sin autorización argentina. También crea un Consejo de Seguridad Nacional e incorpora cambios en materia de defensa, inteligencia e injerencia extranjera.