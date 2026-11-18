El Presupuesto Municipal 2027 fue presentado oficialmente días atrás por la Municipalidad de Santa Fe. El Litoral recolectó y contó las repercusiones políticas de la “ordenanza madre” dentro del interbloque oficialista y parte del arco opositor. Ahora, el mensaje con el proyecto ya está en comisiones del Legislativo local.
En datos finos, cómo se distribuirían los fondos del Presupuesto Municipal 2027 en Santa Fe
El proyecto con el cálculo de gastos y recursos para el año próximo ya está en las comisiones del Concejo. Prioridades y la “torta” presupuestaria para las principales áreas de la administración central.
Todo indica que diciembre será el mes en el que llegará al recinto para su tratamiento y aprobación. Ese proyecto es, nada más y nada menos, que la proyección y el andamiaje económico-financiero sobre el que intenta centrarse la administración del intendente Juan Pablo Poletti para el año entrante.
Se trata de una suerte de “hoja de ruta” donde se estipula adónde irán los recursos coparticipados y propios, y una meta de los gastos de cada área del gobierno municipal. Cabe recordar que el contexto macroeconómico se califica como “endeble” en cuanto a la recaudación, sobre todo de Nación.
Administración central
Según el proyecto oficial de Presupuesto al que accedió El Litoral, se estiman en $364.482.662.020 los recursos corrientes y de capital de la Administración Central para el ejercicio fiscal 2027.
De ese monto, $333.197.870.103 se presupuestan para el Departamento Ejecutivo Municipal, con todas sus secretarías y dependencias: representa el 91,4% del total.
El presupuesto oficial para el Concejo sería de $24.076.530.417 (un 6,6%) y para el Tribunal de Cuentas Municipal, de $3.686.275.906 (un 1% del total presupuestado para la Administración Central).
El Presupuesto de Gastos de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (Acice, un área clave para que la ciudad de Santa Fe tienda puentes a nivel internacional) es de $478.985.075: un 0,13% del total para la Administración Central. Y para el Safetur (área municipal de turismo), el aporte sería de $102.560.526 (0,03%).
Asimismo, se proyectan $2.215.023.670 para el Ente Autárquico Municipal Mercado Norte (0,61% sobre el total), mientras que los montos proyectados de la Administración Central para financiar gastos corrientes de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones son de $2.823.721.935: un 0,77% sobre el total.
El consolidado
El presupuesto consolidado es el que abarca a toda la estructura del gobierno municipal, esto es la Administración Central, los órganos descentralizados y las instituciones de la seguridad social (Caja Municipal). Es por eso que este es el número que “más importa”.
El presupuesto consolidado de Gastos, con todo, es de $519.168.890.697, y el de Recursos Corrientes y de Capital del Sector Público Municipal es de $519.174.702.739. A esto se deben sumar $47.348.731.757 proyectados en fuentes y aplicaciones financieras para el ejercicio 2027.
Por último, el Presupuesto para el año entrante mantiene la cantidad de empleados de planta en comparación con el actual ejercicio: son 4.404 los cargos totales de la Planta de Personal del municipio y 2.576 las horas cátedra del personal docente (jardines municipales, por ejemplo).
El proyecto del Ejecutivo, cabe recordar, le pide autorización al Concejo para contraer empréstitos o celebrar contratos de fideicomiso financiero con inversores institucionales, entidades financieras o crediticias, por un monto de hasta $2.000.000.000.
El destino de esta toma de deuda sería para “inversiones de capital” (compra de maquinarias, herramientas y demás insumos) destinadas al fortalecimiento de la capacidad operativa del gobierno municipal.
Prioridades
Esta hoja de ruta económico-financiera tiene sus ejes prioritarios. Aquí se incluye la recolección de residuos (servicio que está concesionado) y los planes para mantener limpia la ciudad. Se presupuestaron para esta área $65.000 millones.
Esto abarca la recolección, tratamiento y disposición final de basura; atención de espacios públicos y erradicación de microbasurales; y educación e infraestructura ambiental (Ecopuntos, por ejemplo).
“En los dos últimos años, se resolvieron 340 puntos críticos de arrojo de residuos y se expandió el servicio de recolección a 18 barrios; en 2027 se continuará ampliando la cobertura a más zonas y se sostendrá el trabajo de mejora barrio por barrio. También se sostendrán las tareas de mantenimiento de los grandes parques”, dice el proyecto.
El segundo punto prioritario es el mantenimiento de calles (pavimentación y bacheo). Se presupuestan $11.300 millones para la reparación de calles de hormigón y asfalto, y más infraestructura de tránsito.
Sobre este último aspecto, la decisión es “eliminar las calles de tierra y avanzar con estabilizado pétreo (...). De las aproximadamente 3.000 cuadras de calles de tierra identificadas, ya se intervinieron 2.000 y el objetivo es completar las 1.000 restantes en 2027”, se asegura en los fundamentos del proyecto.
La tercera prioridad presupuestaria, con $8.700 millones, es el mantenimiento general del alumbrado público y la reconversión lumínica total de lámparas de sodio a tecnología led.
“En 2026 se completó esta tarea en 40 barrios; se proyecta para 2027 intervenir en los 46 restantes e incorporar más de 6.500 artefactos led, que brindan mejor iluminación y son más sustentables”, añade el texto del mensaje.
El Niño
La cuarta prioridad (con un monto proyectado de $7.100 millones) es atender el impacto del fenómeno de El Niño, que ya está en Santa Fe, con un río Paraná que superó el nivel de evacuación.
Este ítem implica la limpieza y mantenimiento de canales y desagües; la gestión de estaciones de bombeo y del sistema contra inundaciones, y los centros de evacuados.
En pleno desarrollo del fenómeno, que abarca el último tramo de este año y al menos el primer trimestre de 2027, “el objetivo principal de la gestión será cuidar a los santafesinos y continuar con la recuperación de los espacios y servicios públicos”, señala el proyecto.
Al mismo tiempo, “se trabajará también para impulsar la ciudad como destino, tanto a nivel productivo como deportivo y turístico”, subraya, aunque no se especifican los montos presupuestados para esta área.