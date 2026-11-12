La Municipalidad de Santa Fe presentó el proyecto de Presupuesto Municipal 2027, la “ordenanza madre” y el andamiaje económico-financiero que ha proyectado la administración del intendente Juan Pablo Poletti para sostener la gestión el año que viene. Como se sabe, el 2027 será especial ya que habrá elecciones nacionales, provinciales y locales.
Entre apoyos y críticas: qué opinan los concejales de Santa Fe sobre el Presupuesto Municipal 2027
Se trata del ejercicio fiscal para el 2027. Para el oficialismo, el proyecto de gastos y recursos es “equilibrado” y “atiende las necesidades concretas” de los vecinos. “Muy livianito”, califican desde un sector de la oposición.
El cálculo de gastos y recursos diseñado por la secretaría de Hacienda y Finanzas toma como “anclaje macro” las variables de referencia establecidas en el Presupuesto Nacional 2027: un crecimiento del PBI proyectado en el 4%, y una inflación anual estimada en 18%.
Según lo informado hasta aquí por el municipio -la letra fina estará en el proyecto que será remitido en breve al Concejo de Santa Fe-, la proyección presupuestaria se inserta en un escenario económico nacional “endeble”, que exige un ejercicio fino de ingeniería financiera y prudencia institucional.
De hecho, el primer mandatario lo ha calificado como “austero y equilibrado”, en función de la caída en la coparticipación federal. Así, de acuerdo a la presentación formal ante los concejales de la ciudad capital, el total de recursos es de $411.831 millones frente a $411.826 millones de gastos, con un ligero superávit de $5,8 millones.
Algunos datos
Según el municipio, las inversiones prioritarias de gestión se centran en cuatro áreas: vialidad (es decir, mantenimiento de calles, bacheo, infraestructura urbana); limpieza urbana; iluminación LED y la prevención ante el fenómeno El Niño, con obras financiadas mediante fondos municipales y provinciales.
La concentración del 22,36% de los recursos presupuestarios en estos cuatro núcleos garantizaría la cobertura de los servicios primarios esenciales de Santa Fe ciudad. Aún no se conoce la distribución de otras áreas no menos importantes, como Seguridad, Políticas Sociales, Educación (nivel inicial), turismo (Safetur), etcétera.
Además, se solicitó autorización a los legisladores locales para tomar deuda por 2 mil millones de pesos, fondos que serán destinados a inversión en equipamiento (bienes de capital). Esto quiere decir que ese monto será para la adquisición de maquinaria pesada, utilitarios y camiones, mediante operaciones de endeudamiento público.
Desde el oficialismo
En declaraciones públicas, el presidente del Concejo, Sergio Basile, sumó su preocupación por la baja de la coparticipación federal, que "impacta muchísimo en el presupuesto”. dijo.
En este marco, queda demostrada “la responsabilidad que tenemos de contar con un equilibrio en el presupuesto, con austeridad para enfrentar los desafíos que tiene todo un año con el marco de inflación, que también está marcado a nivel nacional”, opinó.
Luego valoró que el Gobierno de la provincia aporte en obras para la ciudad, “como la Avenida Aristóbulo del Valle, la Costanera del Salado, los pilotes y el puente sobre la Laguna Setúbal, y también lo que implica la remodelación del Parque Garay”, frente a “la escasez de obras del Gobierno nacional”.
“Necesidades ciudadanas”
Para la polettista María Beatriz Barletta, el Presupuesto 2027 “responde a las necesidades de los ciudadanos, y el mayor reclamo era la iluminación: la ciudad está iluminada, se está proyectando el 100% LED, con un 70% de cumplimiento actual”, dijo en declaraciones a El Litoral.
Otro de los reclamos era la mejora de las calles: “Por eso será una gran inversión contar con una planta de asfalto en frío propia (licitada días atrás), que va a pasar de generar 6 toneladas de asfalto por día a 50 toneladas por hora. Esto hará que se puedan arreglar los baches de manera inmediata y de forma permanente”, aseveró.
Para su par de interbloque, Silvina Cian, es necesario considerar el contexto macro, ya que “hay una caída importante de los recursos provenientes de la coparticipación federal: no se recibe lo mismo que en años anteriores y hay que hacer malabares para que todo alcance”, se sinceró, en comunicación con este diario.
“Estamos viviendo en un contexto recesivo, con dificultades en la economía nacional, que impacta en los hogares, algo que no es ajeno para las finanzas municipales. Sin embargo, el foco está puesto en las necesidades vecinales actuales y futuras de la ciudad, y eso me parece muy importante”, insistió la edila.
En este sentido, Poletti pidió un endeudamiento de 2.000 millones de pesos “para destinarse a la compra de equipamiento y vehículos para el municipio. El intendente había recibido un municipio con maquinarias totalmente obsoletas, y con esta toma de deuda se completaría todo lo que falta en materia de bienes de capital”, enfatizó Cian.
Desde la oposición, “livianito”
Tajante, el concejal Jorge Fernández, del bloque PJ, consideró que es “un presupuesto que para el último año de la actual gestión es más pobre que los presupuestos anteriores. Esta administración, de hecho, ha sido pobre en inversión pública y en resolver los problemas estructurales que tiene la ciudad”, fustigó, en diálogo con este diario.
Pero además, “se cayó a pedazos la recaudación de los ingresos propios y los coparticipables… Por lo tanto, la coparticipación bajó a números menores a los de la pandemia. Tenemos en este 2026 los peores números en coparticipación. Esto es responsabilidad absoluta del modelo económico del Gobierno nacional”, declaró.
Fernández ve un cálculo de gastos y recursos que es “para administrar lo poco que hay, que no asume ningún riesgo, que no busca generar condiciones para al menos mitigar la crisis económica de la gente, salvo la ayuda a los hoteleros a quienes se les sacaría el pago de la TGI, pero nada más. Es muy ‘livianito’”, a mi criterio”, cuestionó por último.
“Sensibilidad social”
Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo) sostuvo que el Presupuesto Municipal 2027 es una herramienta fundamental para el funcionamiento de la ciudad, pero advirtió que “el equilibrio de las cuentas municipales no puede conseguirse a costa del bolsillo de los vecinos ni de postergar las obras y los servicios que se necesitan”.
Remarcó la necesidad de revisar la presión tributaria y exigir mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos. “Los santafesinos hacen un enorme esfuerzo para cumplir con sus obligaciones, pero ese esfuerzo no siempre encuentra una respuesta del municipio”, dijo, en comunicación con El Litoral.
“No alcanza con anunciar millones para iluminación, limpieza o mantenimiento de calles si después los vecinos siguen conviviendo con los mismos problemas de siempre”, fustigó luego.
También señaló la importancia de garantizar una distribución equitativa de las inversiones y fortalecer las políticas de prevención hídrica. “No podemos hablar de una capital preparada para las lluvias si no garantizamos que las estaciones de bombeo funcionen correctamente, con el personal y el equipamiento necesarios”.
“No estamos en contra de que el municipio tenga los recursos necesarios para gobernar. Lo que exigimos es que esos recursos se administren con responsabilidad, transparencia y sensibilidad social. Santa Fe no necesita un municipio que solamente sea eficiente para recaudar, sino que sea eficiente para resolver los problemas de su gente”, cerró Quiroz.