El debate que viene

Entre apoyos y críticas: qué opinan los concejales de Santa Fe sobre el Presupuesto Municipal 2027

Se trata del ejercicio fiscal para el 2027. Para el oficialismo, el proyecto de gastos y recursos es “equilibrado” y “atiende las necesidades concretas” de los vecinos. “Muy livianito”, califican desde un sector de la oposición.