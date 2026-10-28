Se reactiva el bacheo

La ciudad de Santa Fe licita la compra de la planta que produce 50 toneladas de asfalto en frío por hora

La adquisición fue aprobada por el Concejo, y ahora está publicada la licitación pública nacional. El presupuesto oficial supera los $500 millones. Los recursos son provinciales, previo convenio firmado. Características de la planta.