Días atrás, la Municipalidad de Santa Fe publicó la convocatoria de la licitación pública nacional N° 16/2026 para adquirir una planta asfáltica para material en frío con una producción mínima de 50 toneladas por hora, con un monto oficial de $510.000.000.
La ciudad de Santa Fe licita la compra de la planta que produce 50 toneladas de asfalto en frío por hora
La adquisición fue aprobada por el Concejo, y ahora está publicada la licitación pública nacional. El presupuesto oficial supera los $500 millones. Los recursos son provinciales, previo convenio firmado. Características de la planta.
El financiamiento será del Gobierno provincial a través del Fondo Municipal de Inversiones (Promudi), y la apertura de las ofertas con las propuestas económicas tendrá lugar el próximo 10 de noviembre a las 10.30 horas en el primer piso del Palacio Municipal.
Como informó El Litoral, a fines de agosto el Concejo capitalino autorizó al Ejecutivo a firmar un convenio de sub préstamo con el Gobierno de la provincia para la adquisición de esta planta asfáltica. Con el llamado a licitación, resta aguardar la apertura de sobres para que luego, de no mediar inconvenientes, se concrete la compra.
Convenio firmado
En la actualidad, la ciudad capital cuenta con una planta de producción de material asfáltico en caliente, cuya antigüedad se estima que es de unos 40 años. Produce estimativamente 6 toneladas por día de material para la reparación de la red vial municipal. Ha quedado ciertamente obsoleta para la demanda.
El convenio antes referido fue rubricado el pasado 6 de octubre entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti. Como explicó este diario en aquel entonces la intención es, con la compra de este nuevo bien de capital, “ampliar la capacidad de producción de asfalto y mejorar la respuesta ante el deterioro de calles”.
“La planta nueva de asfalto en frío producirá 50 toneladas por hora, versus 6 toneladas por día actuales. Lo que lleva hacerse en un mes, es decir, una cuadra de pavimento, ahora se podría hacer en tan sólo una mañana. En limpio: se podrán hacer 2 cuadras por mañana”, habían dicho desde el interbloque oficialista en el Concejo.
Características técnicas
De acuerdo al pliego licitatorio, la planta asfáltica en frío deberá ser de “último modelo de fabricación”. El equipo tendrá que operarse de forma sencilla y segura para el personal a cargo, “debiendo contar con secuencias de arranque, funcionamiento y parada claramente definidas y señalizadas”.
El equipo deberá elaborar mezclas asfálticas en frío, mediante una instalación fija y permanente, con una capacidad de producción mínima de 50 toneladas por hora, y quedará emplazada en un predio que determine el municipio.
Asimismo, la planta deberá estar integrada en una estructura metálica diseñada y fabricada “para alojar, soportar y proteger la totalidad de sus componentes, asegurando una disposición de los mismos que permita un desempeño eficiente y óptimo durante las operaciones de producción, mantenimiento e inspección”, agrega.
De acero
La estructura deberá ser construida en acero al carbono plegado, con un espesor mínimo de 4,75 milímetros, con los refuerzos estructurales necesarios, perfiles y elementos de refuerzo de acuerdo a las exigencias de diseño y cálculo estructural.
La estructura deberá incorporar escaleras de acceso en ambos extremos, “adecuadamente dimensionadas y dispuestas para permitir el acceso seguro a la parte superior de la planta, incluyendo las zonas correspondientes a tanques y tolvas”.
La parte superior deberá contar con pasarelas de circulación y barandas de protección, conforme a las normas de seguridad aplicables, “garantizando condiciones adecuadas para la operación, inspección y mantenimiento”, aduce luego.
Asimismo, la estructura deberá disponer de cáncamos o puntos de izaje ubicados en sus cuatro esquinas, dimensionados y certificados para soportar, con los correspondientes factores de seguridad, las cargas derivadas de las operaciones de izaje y manipulación de la planta.
En sus laterales, la estructura deberá contar con paneles de protección rebatibles o desmontables que permitan “el cierre y resguardo de los componentes y equipos, para conformar una protección de seguridad en todo su perímetro”. Los paneles deberán permitir un acceso adecuado para las tareas de inspección, mantenimiento y reparación.
La totalidad de la estructura con sus accesos, pasarelas, barandas, paneles y puntos de izaje deberán estar “diseñados y ejecutados de manera que garanticen condiciones adecuadas de resistencia, estabilidad, seguridad operativa, mantenimiento y durabilidad, de acuerdo con la normativa vigente y las buenas prácticas de ingeniería”.
Sistema de mezclado
Para el proceso de mezclado, la planta tendrá que contar con un mezclador externo de doble eje, de acción forzada, equipado con brazos y pastillas de mezcla, adecuadamente dimensionado para garantizar una distribución homogénea y uniforme de los componentes.
El cuerpo principal o batea del mezclador deberá estar construido en chapa de acero al carbono, incorporando estabilizadores mecánicos. El conjunto deberá garantizar adecuada rigidez, estabilidad y resistencia durante las condiciones normales de operación.
Las superficies internas de la batea expuestas al contacto y desgaste producido por los áridos deberán contar con un revestimiento de acero antidesgaste de espesor mínimo de 6 milímetros, correctamente fijado y diseñado para permitir su inspección, sustitución y mantenimiento.
El mezclador, además, tendrá que ser accionado mediante dos motorreductores, con una potencia mínima de 12,5 HP cada uno, vinculados mediante un sistema de sincronismo mecánico que garantice el funcionamiento coordinado de ambos ejes y la correcta transmisión de potencia.