El Concejo de Santa Fe fue escenario de un nuevo conversatorio en el marco del programa “Autonomía SF”. Ahora, la temática fue qué lugar debe ocupar la salud de la ciudadanía santafesina en la futura redacción de la Carta Orgánica de la ciudad capital, que será redactada tras la conformación de una convención estatuyente.
La Carta Orgánica, pensada desde un necesario pacto de cuidados en salud para la ciudadanía de Santa Fe
En el marco del programa Autonomía SF, en el Concejo se discutió sobre derecho y promoción a la salud, ambiente y consumos problemáticos. La instancia participativa reunió a diversos actores. Tensiones actuales y desafíos futuros.
En esta ocasión, el título de la audiencia fue “Derecho a la salud en Santa Fe”. Se abordaron temas como la promoción comunitaria de la salud, el deporte, la salud mental, el ambiente y los consumos problemáticos. La actividad se enmarcó en el eje de trabajo: “Cómo planificamos y vivimos la ciudad”.
Participaron de esta instancia diversos actores relacionados con la atención primaria de la salud, como médicos (en actividad y jubilados), psicólogos, trabajadores sociales que están en territorio, referentes vecinales y barriales, entre otros.
Algunos de los puntos abordados fueron la situación actual del sistema sanitario a nivel general; el circuito que enfrenta un paciente para acceder a la atención primaria; la “pandemia” de consumos problemáticos, y la gestión municipal en la materia, entre otros.
Oportunidad para ampliar derechos
Rodolfo Roselli es médico jubilado y fue uno de los primeros expositores. Desde su experiencia, sostuvo que la salud “es un derecho humano fundamental y una responsabilidad indelegable del Estado, la cual no debe reducirse a la atención de la enfermedad ni depender de la capacidad económica de las personas”.
Propuso crear un Sistema Municipal de Salud, con estructura y recursos propios, “que fortalezca la atención primaria a través de equipos interdisciplinarios barriales y priorice la salud mental comunitaria, la salud ambiental y el acceso a medicamentos”. También planteó la creación de consejos de salud barriales.
Roselli advirtió que la autonomía municipal “no significa fragmentación del sistema sanitario ni transferencia de responsabilidades sin recursos. No queremos un municipio que deba hacerse cargo de nuevas obligaciones sin financiamiento, infraestructura ni recursos humanos”.
Consideró que en la futura Carta Orgánica debe quedar establecido que Santa Fe fortalecerá “un sistema de salud inclusivo, integrado, universal, federal y solidario. Será una forma de construir la ciudad, la provincia y el país que nos merecemos”, cerró el médico.
Salud Mental
La Lic. María Victoria Castro habló desde el lugar de la psicología sobre la grave problemática de la salud mental que enfrentan muchos ciudadanos en la actualidad, y que es -según definió- “el termómetro más fiel de la desigualdad y de la calidad de nuestros vínculos sociales”.
Advirtió que la coexistencia sin articulación de múltiples subsistemas (municipal, provincial, nacional, obras sociales y la medicina privada) “genera burocracia y desatención para los pacientes”.
Como consecuencia, “el cuidado deja de estar orientado hacia el sujeto, y el sujeto deja de ser sujeto de derechos para convertirse en un paciente ‘itinerante terapéutico errante’. En muchos casos la burocracia se impone sobre el cuidado de las personas”.
“La autonomía municipal no puede significar hacerse cargo sólo de los recursos propios, sino tener una rectoría y las herramientas para articularse de manera integral. No hay salud mental sin un presupuesto adecuado. La salud mental debe constituir una política de Estado transversal”, agregó Castro.
Una Carta Orgánica que proclame la salud como un derecho humano fundamental, “pero que no establezca pisos presupuestarios mínimos y progresivos, estará firmando una declaración de buenas intenciones, pero no estará garantizando derechos. Debe establecerse un pacto de cuidado para la ciudadanía”, advirtió.
Adicciones y "nueva pandemia"
Para la Trabajadora Social, Lic. Gisela Scotta -cuya labor se enfoca en la salud mental en territorio-, la sociedad atraviesa “una pandemia social de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, compuesta de tres dimensiones: el narcotráfico, la cultura tóxica de consumo y la vulnerabilidad psicosocial de la población”.
“En los barrios populares, donde habita ese 21% de jóvenes de hasta 24 años que no estudian y trabajan, es donde falta de todo es donde más se necesitan políticas públicas integrales”, afirmó luego.
En este sentido, “los consumos problemáticos han crecido exponencialmente, pero hay sectores sociales que necesitan de manera vital el acompañamiento de políticas públicas activas que reconstruyan este presente doloroso y esas perspectivas frustradas”.
Finalmente, consideró que es la Municipalidad -en el marco de la autonomía- “quien debería gestionar, junto a organismos provinciales, municipales y nacionales, políticas para garantizar una educación de calidad, cultura, trabajo, salud y deporte, entre otros tantos derechos que hoy muchos jóvenes tienen negados”.
Salud y los barrios
Para el Dr. Jorge Prieto, ex secretario de Salud provincial y médico jubilado, hablar de salud implica abarcar a un medio que envuelve todas las necesidades sociales. “Es un derecho irrenunciable, intransferible y el Estado debe comprometerse con los distintos niveles trabajando en forma conjunta, cercana a la realidad de cada comunidad”, enfatizó.
“La salud integral también se construye desde el barrio. Mejorar el entorno barrial tiene también un elemento sanitario: potabilización del agua, recolección de los residuos, limpieza de zanjas y cunetas, o que el buen estado de las calles garantice el acceso de los servicios de emergencia médica, son cuestiones que van a la par de la promoción en salud”, expresó.
El trabajo municipal, hoy
Lorena Massari, subsecretaria de Salud del municipio, también fue una de las expositoras. Contó que la actual gestión municipal “tiene la iniciativa y la voluntad política, a través de las gestiones desde el año 2007, de asignar un presupuesto propio y una tarea para mejorar la salud de los ciudadanos santafesinos”.
Además, desde el área que encabeza se estimula la interconexión con las instituciones de la comunidad a través de mesas de salud comunitarias. “También articulamos con los diferentes niveles del Estado para afianzar esa territorialidad, con recursos y con la formación adecuada”, expresó la funcionaria.
Recordó que en la actualidad se realizan las primeras atenciones a las familias que están sufriendo el fenómeno de El Niño en las áreas de riesgo hídrico.
“La apuesta es, con la mirada a futuro, fortalecer estos fundamentos que tenemos en salud municipal y con los recursos que esta autonomía nos puede refrendar; y en lo posible, crecer en la gestión de la salud desde el nivel municipal, acompañando las instituciones”, cerró Massari.
En declaraciones públicas, el presidente del Concejo, Sergio Basile, agradeció al concejal Gastón Restagno -quien impulsó el conversatorio-, y dijo que la salud “es un tema que nos preocupa y nos compromete. Se trata de entender el derecho a la salud desde una perspectiva integral, que incluya el bienestar emocional, físico, mental y social”, subrayó.