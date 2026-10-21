Nuevo conversatorio

Cuáles son los desafíos de un gobierno digital de cara a la futura Carta Orgánica de Santa Fe

El uso ético de la IA, la protección de los datos sensibles de cada ciudadano, la trazabilidad de los algoritmos y los riesgos de descuidar la ciberseguridad, algunas de las claves para pensar en la próxima Constitución local.