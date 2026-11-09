Reflexiones de un especialista

Crianza y pantallas: “Los chicos necesitan espacios para desenchufarse de la tecnología” dice Bortnik

El emprendedor y experto en tecnología, autor de Guía para la crianza en un mundo digital, plantea que no se trata de prohibir la tecnología, sino de recuperar momentos de encuentro: la escuela, el deporte, la lectura, el diálogo en familia. Por qué recomienda postergar la entrega del celular.