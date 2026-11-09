La tecnología llegó a la vida cotidiana de las familias a una velocidad que dejó a muchos adultos intentando encontrar respuestas sobre la marcha. ¿A qué edad conviene darles un celular a los hijos? ¿Cómo poner límites sin que cada intento de desconexión termine en un berrinche o pelea? ¿Qué lugar ocupan el deporte, la lectura y las conversaciones familiares en una infancia cada vez más atravesada por las pantallas?
Crianza y pantallas: “Los chicos necesitan espacios para desenchufarse de la tecnología” dice Bortnik
El emprendedor y experto en tecnología, autor de Guía para la crianza en un mundo digital, plantea que no se trata de prohibir la tecnología, sino de recuperar momentos de encuentro: la escuela, el deporte, la lectura, el diálogo en familia. Por qué recomienda postergar la entrega del celular.
Para Sebastián Bortnik, emprendedor y experto en tecnología, autor del libro “Guía para la crianza en un mundo digital”, el desafío no pasa por combatir la tecnología, sino por recuperar espacios en los que chicos y adolescentes puedan desenchufarse. Fue uno de los fundadores y presidente de la ONG Argentina Cibersegura y actualmente es socio de TecnoKids Latinoamérica, donde trabajan en la enseñanza de tecnología, programación, robótica, pensamiento computacional e inteligencia artificial.
Bortnik estuvo en Santa Fe, en el marco de los festejos por los 10 años de Demos, para dar una charla del ciclo de conversatorios “Criar entre pantallas”. En diálogo con El Litoral, habló de demorar la llegada del celular, construir acuerdos entre las familias y, sobre todo, revisar los hábitos de los propios adultos.
-¿Se puede encontrar un equilibrio entre la crianza y la vida tecnológica, en un mundo digital que resultó avasallante y donde las pantallas parecen ocupar cada vez más espacio?
-Sí, yo creo que se puede, pero creo que todavía estamos en la búsqueda. Mi sensación es que este problema fue un tsunami, adhiero al calificativo de avasallante. Estamos en ese momento. Leía hace unos meses un informe sobre la preocupación que había en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, más del 50% de los chicos de secundaria elegían no hacer deporte competitivo, algo que siempre muy identitario para los estadounidenses. La inquietud es que están eligiendo que su vida pase por el mundo digital.
Creo que es posible encontrar un equilibrio, pero me parece interesante entender que aún lo estamos buscando. Hoy el desafío que apareció alrededor de, por ejemplo, prohibir los celulares en los colegios, tiene que ver con eso: los chicos van a tener una vida en la que lo digital ocupará un rol importante. Entonces, ¿cuáles son esos espacios que necesitamos para que se desconecten por un rato, para que se desenchufen?
El mayor desafío para regular lo que hacemos en el mundo digital es encontrar esos espacios de desenchufe. Apostamos a que estén 4 o 5 horas desenchufados en el colegio, a que todos hagan un deporte. Si alguien me pregunta cuánto tiempo por día debería usar el celular un hijo, yo le diría que primero se pregunte cuánto tiempo quiere que le dedique a leer. Si el objetivo es leer media hora por día, después se fija qué hace con el celular. El objetivo más importante es establecer un mínimo de tiempo de lectura, antes que un máximo de uso del celular.
-¿Entonces estás de acuerdo con que se prohíban los celulares en las escuelas? En Santa Fe, por ejemplo, están prohibidos en primaria y en secundaria se utilizan solo con fines pedagógicos.
-Sí, creo que es una medida positiva y está empezando a aparecer evidencia de que funciona. Se está viendo un buen impacto. No nos olvidemos de que hay una crisis de aprendizaje de habilidades básicas, no solamente en Argentina, sino en muchos países. Las últimas pruebas Pisa dieron mal en todos los países de la región. Entonces, cualquier apuesta en el mundo escolar que se pregunte qué pasó en los últimos 15 o 20 años tiene que mirar una de las cosas más significativas que aparecieron en ese período: el celular.
La Ciudad de Buenos Aires fue uno de los primeros distritos del país que hizo una regulación. Tuve la suerte y el honor de que me convocaran desde el Ministerio de Educación, junto con una mesa de expertos. Una de las cosas que planteé fue que la regulación era muy liviana al principio porque se hablaba todo el tiempo de “regular” y nunca aparecía la palabra “prohibir”. Entendía la cautela pero para mí, en primaria tenía que ser innegociable la prohibición; en la secundaria podíamos ver. Después, la Ciudad de Buenos Aires hizo una evaluación y, un año más tarde, dijo que había salido tan bien en primaria que decidía fortalecer la medida en secundaria.
-Sí, se conocieron informes que hablaban de mejoras en la atención y las calificaciones de los alumnos...
-¿Cómo no vas a prestar más atención? Es indiscutible que dejar el celular nos enfoca. Y eso no significa que tengamos que dejarlo para siempre o que no lo usemos nunca. Se trata de elegir cuáles son esos momentos en los que, según la edad que tengamos, necesitamos concentrarnos. Puede ser porque tenemos que estudiar, trabajar o porque fuimos al cine. También hay momentos que son sagrados. Para nosotros, por ejemplo, es el mate de las 6 de la tarde, cuando nos encontramos con mi mujer y nuestros hijos. Es el momento en que charlamos en familia y nos ponemos al día. Nos damos cuenta de cuánto cambia ese momento del mate cuando dejamos los teléfonos.
Educar con el ejemplo
-En tu libro planteás que educar con el ejemplo es uno de los principales consejos para los padres. ¿Cómo se traduce eso en la vida cotidiana en relación con los celulares?
-Nosotros hablamos de esto porque mi hijo tiene 6 años y sé que hoy empieza a construir una imagen de qué es una pareja, qué es una familia, qué es un vínculo y qué es un diálogo. Probablemente ese mate de las 6 de la tarde, la cena y el desayuno sean sus grandes momentos para construir qué significa tener una familia y dialogar. Entonces, hoy tengo que tener un cuidado que quizás hace dos o tres años no tenía. Ahora, cuando yo uso el celular o mi mujer lo usa, no solamente estamos afectando la calidad de nuestra conversación, sino también la construcción que hace nuestro hijo sobre la importancia de estar enfocados y darle prioridad a la persona que tenemos enfrente y que más queremos. De hecho, mi hijo empezó taekwondo este año y ya me reclama cuando voy a verlo y estoy con el celular. Me dice: “Papi, hoy no me viste, estabas con el celular”. Entonces, ahora a lo sumo escucho un podcast o nada; trato de no sacar el teléfono cuando está él.
-¿A qué edad pensás darle un celular propio a tu hijo?
-Hoy soy un militante de que llegue al final de la primaria. Hay una movida global muy grande que plantea el celular a los 14 años, a la que no adhiero necesariamente en esa edad, aunque sí estoy de acuerdo con el pacto de demorar la llegada del dispositivo en la etapa de la escuela primaria y dejar que lleguen a la adolescencia sin uno propio. Según el último informe de Unicef, la edad promedio de llegada del celular es de 9 años y medio. Si logramos como sociedad movernos de ese promedio a 12, ya sería un cambio importante. Hoy nuestra elección familiar y una postura que milito es que transcurra la primaria y termine su infancia sin un dispositivo propio en el bolsillo. No sin pantallas, pero sí sin un celular propio.
“No dejarlos solos con la tecnología”
-Hay padres y docentes que sienten que saben menos que los chicos sobre tecnología y, por eso, a veces los dejan manejarse solos. ¿Qué les dirías?
-La pregunta contempla dos partes: que tu hijo sepa más que vos puede ser cierto; es probable que sepa más de Roblox que vos. Pero concluir que por eso no te necesita es totalmente erróneo. Tenemos que romper con la idea de que no podemos ayudarlo en un mundo que no entendemos.
Yo nací en Bahía Blanca, probablemente la única ciudad del país donde a la gente le gusta más el básquet que el fútbol. A mi viejo le gustaba el básquet, pero yo empecé a jugar al fútbol. Mi viejo no sabía qué era el offside ni qué significaba jugar de cuatro, pero si yo me iba a jugar y hacía frío, me decía: “Llevate un buzo porque te va a hacer mal” o cuando vio que no precalentaba bien, me dijo: “Che, entrá en calor porque te vas a lesionar”. Es decir, no necesitaba entender las reglas del fútbol para cuidarme.
A qué voy: hoy será Roblox y mañana será otra plataforma. Lo que no cambia es que, si a tu hijo le habla un desconocido y le pide una foto íntima, le tenés que decir que no. No necesitás saber de Roblox para ayudar a tu hijo con el mundo digital.
-En relación con los riesgos, ¿qué pasa con el ciberbullying? El acoso entre pares puede continuar 24/7, incluso cuando el chico sale de la escuela.
-En nuestra generación aparece mucho esta idea de que el bullying estuvo siempre, pero sepamos que no en esta magnitud. Hay que tener mucho cuidado con subestimar lo que está pasando con el ciberbullying. Vos mencionaste algo que no es menor: el 24/7. El bullying ya es algo malo, pero es mucho peor si salís del colegio y no termina. Y si, además, ya no son tus 15 compañeros de aula, sino que son los 200 likes o las 200 personas de un grupo de WhatsApp. Lo que hizo el ciberbullying fue tomar algo que ya era malo y hacerlo mucho peor. No es casual lo que estamos viendo. Cuando se multiplica el impacto, se multiplica el rebote. Es casi una ley de la física: a mayor fuerza, mayor rebote. Durante mucho tiempo subestimamos el impacto del ciberbullying, pero es grave.
Recomendaciones de crianza
-Además de dar el ejemplo y demorar la entrega del celular, ¿qué otras recomendaciones les darías a las familias?
-Creo que aparecieron dos cuestiones muy fuertes en los últimos años. Una es demorar la llegada del celular. Entender que una de las grandes batallas es lograr que muchas cosas lleguen dos o tres años más tarde. El celular es lo más simbólico, pero también pasa con las redes sociales y las plataformas. También creo que las pantallas después de cenar deberían llegar más cerca de los 9 o 10 años que de los 5 o 6. La otra tiene que ver con los pactos parentales. Estamos en un momento en el que es más fácil intentar abrir el diálogo para hacer acuerdos. El desafío es cómo logramos que mi batalla personal o la de mi hogar se convierta en un acuerdo cultural con mi grupo de pertenencia, con las otras familias del aula o de la sala.
-Esas batallas cotidianas no siempre son sencillas. ¿Qué pasa cuando los chicos hacen berrinches porque les sacan el celular donde están viendo un dibujito?
-Un chico que hace un berrinche porque le sacan una pantalla es un chico que necesita menos pantalla que nunca porque es claro que sufre abstinencia, que es un síntoma de la adicción. De hecho, en casa tenemos una regla: cuanto más berrinche hace mi hijo de 6 años para dejarla, menos pantallas tiene. Es al revés. Entonces, nos hace berrinche dos o tres días, tiene menos pantalla, llega el fin de semana y se regula. Los chicos se regulan enseguida. Lo grave no es que hagan un berrinche, sino que nosotros, como adultos, no nos hagamos cargo del costo de salir de ahí. El costo de poner y sostener el límite lo tenemos que pagar los adultos, no ellos.
IA y las “miradas apocalípticas”
-¿Cómo ves el desarrollo de la inteligencia artificial y la preocupación que empieza a aparecer incluso entre las grandes empresas tecnológicas?
-No sé dónde va a terminar y seguramente hay colegas que te quieren contar dónde va a terminar, pero creo que hay más dudas que certezas. Me parece muy positivo que haya aparecido la preocupación. Han aparecido personas que renunciaron a sus empresas diciendo que la inteligencia artificial nos va a matar a todos. Yo no estoy de acuerdo y tiendo a pensar que esa mirada es exagerada y apocalíptica.
Sin embargo, creo que es muy sano que exista para instalar el tema de conversación. No podemos negar que, si empezamos a delegar en una herramienta como la inteligencia artificial la toma de decisiones, puede tomar decisiones que maten a algunas personas. Puede pasar que una inteligencia artificial detecte un supuesto problema en el agua y corte el suministro porque cometió un error. O que esté conectada a un recurso militar y dispare donde no tiene que disparar. Negar que puede pasar es no entender la tecnología.
Lo más positivo es que la preocupación está instalada y que ahora hay Estados y empresas que empiezan a discutir estos temas. Estamos en una etapa en la que lo más interesante no es pronosticar el futuro, porque no tenemos tan claro qué va a pasar, sino intentar que cambie el presente. Lo que no tenemos que negociar es que hay que empezar a discutir, exigir y analizar. Venimos de unos primeros años en los que todo era celebrar y usar la IA. Ahora, salir de ese combo ya es positivo.
-¿Te preocupa la pereza intelectual a causa de estas herramientas, especialmente entre adolescentes y jóvenes?
-La delegación cognitiva es uno de los grandes temas, pero, de nuevo, está puesta la preocupación sobre la mesa. Ya no estamos en 2023. En 2026, la delegación cognitiva está instalada como preocupación; están apareciendo investigaciones científicas y el mundo académico está atento a eso.
A mí me pasó de llevar propuestas de inteligencia artificial al aula, porque tengo una empresa que se dedica a hacer educación digital en colegios, y que los directivos levanten la mano y me pregunten: “¿Estás fomentando la delegación cognitiva de los chicos?”. Entonces tengo que explicar cómo está pensada la actividad, pero me encanta cuando un directivo me dice que está preocupado por esto, me gusta que suene la alarma, porque significa que hay algunas cosas que están cambiando.