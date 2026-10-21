Escuela Lourdes

Pantallas, falta de sueño y ciberacoso: una encuesta escolar de Santa Fe que ganó el oro

Estudiantes santafesinos de 5° año encuestaron a sus compañeros para conocer cómo el uso del celular y la IA atraviesan el descanso, los vínculos y el aprendizaje. Obtuvieron una distinción en las Olimpíadas de Psicología y Salud Mental de la UNR.