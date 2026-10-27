Seguridad digital

Desde armas biológicas hasta chantajes: los riesgos que Anthropic expuso en un documento de casi 100 páginas

La empresa creadora del chatbot Claude detalló los peligros que podrían afectar su negocio en el marco de una posible salida a bolsa. Entre las amenazas mencionadas figuran el uso de la inteligencia artificial para cometer delitos, la pérdida de control sobre sistemas autónomos, las demandas judiciales y las dificultades para conseguir la infraestructura informática necesaria para sostener su crecimiento.