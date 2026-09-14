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La ONU instó a los estados y a las empresas a movilizarse para frenar la IA

La Organizción de las Naciones Unidas alerta de las consecuencias del desarrollo acelerado de sistemas de inteligencia artificial, cada vez más potentes.

Para Volker Türk, "Estamos al borde de un cambio irreversible".Para Volker Türk, "Estamos al borde de un cambio irreversible".
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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes (14.09.2026) una "acción urgente" para regular la inteligencia artificial (IA) debido a los riesgos sin precedentes que plantean los sistemas más avanzados.

FILE PHOTO: Volker Turk United Nations High Commissioner for Human Rights addresses the Human Rights Council on his report on the situation of human rights in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice at the UN in Geneva, Switzerland, February 29, 2024. REUTERS/Denis Balibouse/File PhotoEl Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

"Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad", dijo Turk en un comunicado.

Llamado a Estados y empresas

"Insto a los Estados y a las empresas a movilizarse urgentemente en el marco de instancias multilaterales", añadió. "Todos los derechos humanos están amenazados" por esta tecnología, incluido el derecho a la vida", insistió.

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La preocupación por las consecuencias del rápido auge de la IA está creciendo. Varios directivos estadounidenses del sector tecnológico también han abogado por ralentizar los avances en este ámbito.

Líderes tecnológicos abogan por ralentizar el desarrollo

El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se pronunció a favor de una desaceleración para permitir una mejor evaluación de los riesgos derivados de las nuevas capacidades de la IA. Recibió públicamente el respaldo de su homólogo de OpenAI, Sam Altman, así como de Elon Musk.

FILE PHOTO: Elon Musk, CEO of Tesla and SpaceX, gestures as he attends the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, June 16, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File PhotoElon Musk, CEO de Tesla y SpaceX.

Según el alto comisionado, "la actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un cambio radical y expone todos los aspectos de nuestras vidas a un riesgo existencial cada vez mayor".

"Estamos en los albores de un cambio irreversible que no solo nos afecta a nosotros, sino también a las futuras generaciones de la humanidad", añadió, lamentando que actualmente "dependamos casi por completo de un reducido número de empresas poderosas para tomar las decisiones acertadas sobre el desarrollo de la IA en beneficio de toda la humanidad".

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