Millonaria donación

Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos en 2027

El empresario anunció la iniciativa a través de su cuenta en X, pero no precisó cómo se realizará la distribución ni cuáles serán los requisitos para acceder al beneficio. Con unos 72 millones de menores en el país y una cotización de 146,03 dólares por acción, la donación tendría un valor estimado superior a los 10.500 millones de dólares.