Elon Musk anunció que en 2027 regalará una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. La promesa fue publicada este lunes 19 de octubre en la red social X, aunque el empresario no brindó detalles sobre el mecanismo de entrega, los criterios de elegibilidad ni los plazos para concretarla.
Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos en 2027
El empresario anunció la iniciativa a través de su cuenta en X, pero no precisó cómo se realizará la distribución ni cuáles serán los requisitos para acceder al beneficio. Con unos 72 millones de menores en el país y una cotización de 146,03 dólares por acción, la donación tendría un valor estimado superior a los 10.500 millones de dólares.
“El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. Esta será la primera de muchas”, escribió el magnate tecnológico.
La iniciativa alcanzaría potencialmente a unos 72 millones de menores de 18 años, según estimaciones de la Oficina del Censo estadounidense. Si se toma como referencia el cierre bursátil del viernes, cuando los títulos de SpaceX cotizaron a 146,03 dólares, el valor total de la propuesta superaría los 10.500 millones de dólares.
Sin embargo, la cifra es una estimación basada en la cotización actual y en la cantidad de menores del país. El monto final dependerá del precio de las acciones al momento de la eventual transferencia y de las condiciones que establezca Musk.
Una promesa sin detalles sobre la distribución
Por el momento, el empresario no explicó cómo hará llegar las acciones a los beneficiarios ni si la operación se canalizará mediante cuentas de inversión destinadas a menores. Tampoco precisó si el anuncio contempla a todos los niños residentes en Estados Unidos o si habrá condiciones específicas para acceder al beneficio.
SpaceX comenzó a cotizar en bolsa en junio de 2026, cuando sus acciones debutaron en el Nasdaq. La salida al mercado bursátil amplió las posibilidades de negociación de los títulos de la compañía aeroespacial, que también desarrolla tecnología vinculada con la conectividad satelital y la inteligencia artificial.
Musk conserva una participación significativa en la empresa, aunque la cantidad exacta de acciones que podría destinar a la iniciativa dependerá de la modalidad elegida para concretarla.
El antecedente de las cuentas de inversión para niños
El anuncio se conoció después de que Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, y su marido comunicaran en julio una donación de acciones destinada a beneficiar a más de dos millones de menores a través de las denominadas Trump Accounts.
El programa, impulsado por el Gobierno estadounidense bajo el nombre oficial de Invest America, contempla cuentas de inversión para niños. La iniciativa de Shotwell estaba dirigida a menores de entre 11 y 17 años que viven en zonas con ingresos familiares medios más bajos, con especial atención a comunidades cercanas a su residencia en el centro de Texas.
La propuesta de Musk, en cambio, plantea un alcance nacional y, de acuerdo con su publicación, estaría dirigida a todos los niños del país. No obstante, todavía no se conoce si utilizará ese programa gubernamental u otro mecanismo para distribuir las acciones.
El anuncio llegó después de una propuesta de Anthropic
La publicación de Musk también se produjo luego de que la empresa de inteligencia artificial Anthropic anunciara que destinará el 5% de sus acciones a un fondo de beneficio público, sujeto a las aprobaciones correspondientes.
En respuesta a esa iniciativa, Musk sostuvo que prefería que las acciones se distribuyeran directamente entre la población. Posteriormente, anunció su propia propuesta para entregar títulos de SpaceX a los menores estadounidenses.
El empresario afirmó que este sería el primero de varios proyectos de este tipo, aunque no especificó cuáles serían las próximas iniciativas ni qué sectores podrían resultar beneficiados.
SpaceX tiene previsto presentar sus resultados financieros trimestrales este martes. En sus primeras cuentas difundidas tras la salida a bolsa, la compañía informó una pérdida neta de 5.488 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, según los datos consignados en el reporte original.
Por ahora, la propuesta de Musk permanece en el terreno de un compromiso público: su alcance definitivo dependerá de los detalles financieros, legales y operativos que todavía no fueron comunicados.