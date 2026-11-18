Debate legislativo

Reforma del Banco Central: qué cambios propone el proyecto y cómo podrían impactar en la economía

La Cámara de Diputados debate este miércoles la modificación de la Carta Orgánica del BCRA, que ya cuenta con la aprobación del Senado, aunque con cambios. La iniciativa busca limitar el financiamiento al Estado, modificar el manejo de las reservas y establecer nuevas reglas para la designación de las autoridades.