La Cámara de Diputados tiene en agenda para este miércoles 18 de noviembre el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Reforma del Banco Central: qué cambios propone el proyecto y cómo podrían impactar en la economía
La Cámara de Diputados debate este miércoles la modificación de la Carta Orgánica del BCRA, que ya cuenta con la aprobación del Senado, aunque con cambios. La iniciativa busca limitar el financiamiento al Estado, modificar el manejo de las reservas y establecer nuevas reglas para la designación de las autoridades.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, ya obtuvo media sanción en la Cámara baja y fue aprobado con modificaciones por el Senado en septiembre. Por eso, ahora los diputados deben decidir si aceptan los cambios introducidos por la Cámara alta o si insisten con la versión original.
La discusión tiene implicancias que van más allá del funcionamiento interno del organismo. La Carta Orgánica define qué objetivos debe perseguir el Banco Central, qué herramientas puede utilizar y cuáles son sus límites para intervenir en la economía. En términos cotidianos, establece las reglas bajo las cuales se administra la moneda, se regulan los bancos y se manejan las reservas internacionales.
El eje central de la reforma es cambiar el mandato del organismo y restringir los mecanismos mediante los cuales puede financiar al Estado nacional.
El oficialismo sostiene que esas modificaciones permitirían fortalecer la independencia del Banco Central y evitar que la emisión de dinero se utilice para cubrir gastos del Gobierno. El debate también incluye el alcance de las facultades regulatorias y el modo en que se designan y remueven sus autoridades.
Qué es la Carta Orgánica y qué funciones tiene el Banco Central
La Carta Orgánica es la norma que organiza y establece las atribuciones del Banco Central. Está contenida en la Ley 24.144 y sus modificatorias. Allí se determina que el BCRA es una entidad autárquica del Estado nacional, es decir, cuenta con autonomía para administrar su funcionamiento dentro del marco legal vigente.
En la actualidad, el artículo 3 establece que el organismo tiene como finalidad promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, en el marco de las políticas fijadas por el Gobierno nacional.
Entre sus principales funciones se encuentran regular el funcionamiento de los bancos y otras entidades financieras, intervenir sobre la cantidad de dinero y las tasas de interés, administrar las reservas de oro y divisas y ejecutar la política cambiaria.
También tiene atribuciones para regular los sistemas de pago, contribuir al funcionamiento del mercado de capitales y proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros.
Por eso, las decisiones del Banco Central pueden repercutir en cuestiones concretas de la economía: desde las condiciones de crédito y las tasas de interés hasta la disponibilidad de divisas y el funcionamiento del sistema bancario.
Cuáles son los principales cambios que propone la reforma
Uno de los puntos centrales del proyecto es que la preservación del valor de la moneda pase a ser la misión primaria y fundamental del Banco Central. De esta manera, la iniciativa busca reemplazar el mandato más amplio que contempla la Carta Orgánica vigente por un objetivo prioritario centrado en la estabilidad monetaria.
Otro cambio relevante apunta a limitar el financiamiento del Tesoro Nacional. El texto prohíbe que el BCRA otorgue adelantos transitorios al Gobierno y que compre títulos de deuda pública nacional en el mercado primario, es decir, directamente cuando el Estado los emite.
También elimina mecanismos vinculados con las letras intransferibles y restringe las transferencias al Tesoro de ganancias contables que no representen recursos efectivamente disponibles.
En términos simples, la propuesta busca impedir que el Gobierno recurra al Banco Central para conseguir fondos mediante esos mecanismos. La intención declarada es reducir la posibilidad de que el gasto público se financie con emisión monetaria.
La iniciativa también introduce modificaciones sobre el régimen de reservas, los activos externos y el tratamiento de las utilidades y pérdidas del organismo. Según lo informado por el Senado al aprobar el proyecto, los cambios contemplan que las eventuales transferencias de utilidades al Gobierno nacional solo puedan destinarse a cancelar deuda pública, luego de recomponer el capital cuando corresponda.
Qué cambia en la designación de las autoridades del BCRA
El Senado incorporó modificaciones al mecanismo para designar y remover a las autoridades del Banco Central. Este es uno de los puntos que explica por qué el proyecto volvió a Diputados.
La versión aprobada por la Cámara alta establece que el presidente, el vicepresidente y los directores del organismo deberán ser designados con acuerdo del Senado, por el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes. Además, fija un mandato de seis años para los directores.
También establece que una eventual remoción de esas autoridades por parte del Poder Ejecutivo deberá contar con la aprobación del Senado por mayoría absoluta.
La propuesta original del Poder Ejecutivo contemplaba un mecanismo diferente: requería el aval de dos tercios de ambas cámaras del Congreso para la designación y remoción. El cambio aprobado por los senadores concentra la intervención parlamentaria en la Cámara alta.
Cómo podría impactar en la economía cotidiana
La reforma no implica, por sí misma, una modificación inmediata de los precios, los salarios, las tasas de los préstamos o el valor del dólar. Su impacto dependerá de cómo se apliquen las nuevas reglas, de la política económica general y de la evolución de otras variables.
Uno de los efectos que busca el proyecto es establecer límites más estrictos al uso de la emisión monetaria para financiar al Estado. Si esas restricciones se sostienen, el Gobierno tendría menos herramientas para recurrir al Banco Central para cubrir necesidades de financiamiento. En ese escenario, debería buscar otras fuentes de recursos o ajustar sus cuentas.
Para los hogares y las empresas, la estabilidad monetaria puede ser relevante porque influye en la capacidad de planificar gastos, ahorrar, invertir y acceder al crédito. Sin embargo, no existe una relación automática entre la aprobación de una reforma institucional y una baja inmediata de la inflación.
También puede haber consecuencias sobre el funcionamiento del sistema financiero. El Banco Central conserva funciones de regulación y supervisión de las entidades, además de atribuciones vinculadas con las tasas de interés, el crédito y los medios de pago. El alcance de esas facultades debe leerse en el marco de los cambios que finalmente apruebe el Congreso.
Qué debe resolver Diputados
El Senado aprobó la reforma el 24 de septiembre, con 46 votos afirmativos y 22 negativos, e introdujo modificaciones al texto que había recibido media sanción de Diputados el 27 de agosto. Luego, el 28 de octubre, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja emitió dictamen favorable a la versión modificada, con 44 firmas sobre 69 presentes.
Este miércoles, Diputados tiene dos alternativas: aceptar los cambios del Senado y convertir el proyecto en ley, o insistir con el texto que había aprobado originalmente. Hasta que se concrete esa definición, la reforma continúa siendo una iniciativa en tratamiento y las disposiciones de la Carta Orgánica vigente siguen siendo las aplicables.
La discusión, en definitiva, no se limita a una modificación administrativa. Lo que está en juego es qué objetivos debe priorizar el Banco Central, qué límites tendrá para financiar al Estado y qué mecanismos institucionales regularán la conducción de una de las principales instituciones económicas del país.