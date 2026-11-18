La nominación para el Consejo de la Magistratura del diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel, quien pertenece tanto al Frente Renovador como a la nueva corriente del Peronismo Federal, supuso una definición en medio de un complejo panorama y, a la vez, un cambio de criterio del kirchnerismo sobre su rol en el organismo.
El Congreso define sus consejeros de la Magistratura con fuertes disputas
En Diputados, el peronismo pierde un representante a manos de La Libertad Avanza. Ingresa el massista Guillermo Michel en lugar de dos kirchneristas “duros”. En el Senado, un oportuno salto de bloque forzó un desempate para retener dos bancas. El impacto de la interna libertaria.
La elección del legislador entrerriano es atribuida a la propia Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de un acuerdo político, que también significa modificar el perfil del peronismo en el organismo que se encarga de designar magistrados y de controlarlos en la Justicia federal.
Allí completan su mandato Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, dos representantes del sector más duro del kirchnerismo, anclados en el discurso del lawfare contra la líder del movimiento y, en su momento, fuertes impulsores del juicio político a la Corte Suprema de Justicia en el Congreso.
Michel, con quien Cristina Kirchner se reunió la semana pasada en un encuentro de cerca de 40 minutos, es un dirigente entrerriano con buena llegada al establishment judicial y representa a un peronismo de centro moderado.
Habiendo perdido la posición de primera minoría en la Cámara, que le otorgaba dos bancas en el Consejo, Michel será el único representante del peronismo por la Cámara Baja. Como suplente de fue propuesta Lucía Cámpora, integrante de la agrupación identificada con su propio apellido y que conduce Máximo Kirchner.
En tanto, en la Cámara alta, el esquema peronista contempla las postulaciones de Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López, ya que el ingreso del senador riojano Fernando Rejal al bloque fortaleció su posición como primera minoría y le permitiría sostener dos representantes.
Por otra parte, la elección de Michel (ex titular de Aduanas) se da en medio del avance del proceso de renovación de autoridades en el Consejo de la Magistratura, luego de que los estamentos de jueces y abogados eligieran a sus respectivos representantes.
Criterios de reparto
En lo que atañe al Congreso, están en juego cuatro lugares correspondientes a la Cámara de Diputados y otros cuatro al Senado.
En la Cámara baja, el nuevo esquema de fuerzas favorece claramente a La Libertad Avanza. Con 95 integrantes, se convirtió en el bloque más numeroso, desplazando a Unión por la Patria, que cuenta con 92 diputados.
La distribución está establecida por la Ley 24.937, que dispone que cada cámara aporte cuatro consejeros: dos por el bloque de mayor representación parlamentaria, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría.
Los representantes son designados por los presidentes de ambas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios.
De acuerdo con esa composición, el oficialismo tendría derecho a dos de los cuatro representantes del cuerpo en el Consejo de la Magistratura. La Libertad Avanza pretende mantener al diputado Gonzalo Roca, quien asumió en diciembre de 2025 para completar el mandato de la radical Roxana Reyes, y sumar al santafesino Nicolás Mayoraz.
El cuarto lugar, que actualmente ocupa el diputado del PRO Álvaro González, quedaría para Provincias Unidas, en función de su ubicación como tercera fuerza parlamentaria. Sin embargo, González aspira a continuar con el respaldo de sectores aliados, mientras que todavía debe resolverse la propuesta concreta de ese espacio.
La disputa en el Senado
La situación en el Senado presenta mayores dificultades. Los cuatro lugares que deben renovarse están actualmente ocupados por Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, por el peronismo; Luis Juez, por el espacio que llegó al Consejo en representación de la segunda minoría; y Eduardo Vischi, por la UCR.
La correlación de fuerzas experimentó un cambio en las últimas semanas con la incorporación de Rejal al bloque conducido por José Mayans. De esta manera, el peronismo pasó a contar con 22 senadores, mientras que La Libertad Avanza reúne 21. La UCR, por su parte, tiene 10 integrantes.
La nueva relación numérica le permite al justicialismo reclamar dos de los cuatro lugares, mientras que a los libertarios y radicales corresponden los dos restantes, uno a cada uno.
La disputa, sin embargo, no está resuelta. La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, cuestiona que el cambio de composición producido por la incorporación de Rejal pueda modificar el reparto de los representantes.
Además, existe una discusión sobre cuál es el momento que debe tomarse como referencia para establecer las mayorías: si la conformación inicial de los bloques después de las elecciones de 2025 o su integración actual.
En La Libertad Avanza, la discusión tiene un componente adicional: la interna entre Bullrich y el sector político que responde a Karina Milei.
La jefa de la bancada libertaria presentó las postulaciones de Belén Monte de Oca y Luis Juez. Paralelamente, hizo llegar las propuestas de Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita, impulsadas por el sector de la Secretaría General de la Presidencia. La definición sobre titulares y suplentes todavía debía resolverse.
El precedente "Juez"
La situación de Juez es particularmente significativa: actualmente integra el Consejo, pero su pertenencia política y parlamentaria se modificó durante 2026, al incorporarse al espacio libertario. Su continuidad también depende de cómo se interprete la distribución de las representaciones.
Paradójicamente, su caso también atraviesa la discusión por la forma de computar las primeras minorías.
En noviembre de 2022, un fallo de la Corte Suprema invalidó la maniobra mediante la cual el oficialismo de entonces había dividido su bloque en el Senado para obtener una representación adicional y desplazar al senador Luis Juez.
El máximo tribunal consideró que no podía alterarse artificialmente la composición de los bloques para modificar la representación de las minorías parlamentarias.
Ese antecedente será determinante para resolver los reclamos actuales, especialmente en el Senado, donde la incorporación de Rejal y el cambio de pertenencia política de Juez introdujeron nuevos elementos de controversia.
Fuera de esa puja, para el cuarto lugar el radical Eduardo Vischi aparece como posible candidato a continuar, aunque también se menciona al senador bonaerense Maximiliano Abad.
Impacto institucional
La decisión institucional corresponde a la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, pero la discusión política deberá resolverse entre los bloques y, eventualmente, mediante una definición del cuerpo.
La brega no se limita a una disputa por ocho nombres. La nueva distribución puede modificar el equilibrio entre oficialismo y oposición en un organismo en el que los otros estamentos también tienen a alinearse con identidades partidarias, y que tendrá un papel central en la cobertura de las numerosas vacantes judiciales y, nada menos, en la definición de los mecanismos de selección de magistrados.