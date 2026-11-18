Se renueva el organismo

El Congreso define sus consejeros de la Magistratura con fuertes disputas

En Diputados, el peronismo pierde un representante a manos de La Libertad Avanza. Ingresa el massista Guillermo Michel en lugar de dos kirchneristas “duros”. En el Senado, un oportuno salto de bloque forzó un desempate para retener dos bancas. El impacto de la interna libertaria.