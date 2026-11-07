En el Consejo de la Magistratura

Vuelven a poner en foco el debate sobre la selección de los jueces

Rosenkrantz advirtió que el sistema actual permite modificar los órdenes de mérito de los concursos sin que los consejeros deban fundamentar por escrito sus decisiones. Requirió que se aprueben las reformas que pidió la propia Corte Suprema. E hizo un reclamo a los abogados.