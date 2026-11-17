Ejercicio Fiscal del 2027

Con apoyo de aliados y algunas concesiones, el oficialismo destrabó el Presupuesto en Diputados

La Libertad Avanza reunió apoyos en comisión y buscará llevar el proyecto al recinto el miércoles 25. El Gobierno retiró artículos cuestionados sobre discapacidad, pero varios aliados firmaron con reservas y la oposición presentó alternativas. Siguen las diferencias por universidades y recursos provinciales.