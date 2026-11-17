La Libertad Avanza consiguió este martes en Diputados el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto General de la Administración nacional para el ejercicio Fiscal del año 2027 con 27 firmas, después de tres semanas de negociaciones por reclamados de bloques aliados.
Con apoyo de aliados y algunas concesiones, el oficialismo destrabó el Presupuesto en Diputados
La Libertad Avanza reunió apoyos en comisión y buscará llevar el proyecto al recinto el miércoles 25. El Gobierno retiró artículos cuestionados sobre discapacidad, pero varios aliados firmaron con reservas y la oposición presentó alternativas. Siguen las diferencias por universidades y recursos provinciales.
“Tenemos dictamen para Presupuesto 2027, dictamen de mayoría, con 27 firmas de 48 presentes”, anunció Alberto Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, pasadas las 17. Agradeció especialmente “las siete firmas a los bloques aliados”. Las otras 20 correspondieron al oficialismo.
El respaldo incluyó legisladores del PRO, la UCR, el MID y bancadas provinciales, aunque cinco firmaron con disidencias parciales. El resultado despejó el primer obstáculo después de la suspensión del debate desde fines de octubre, pero no anticipa automáticamente los votos en el recinto. El objetivo libertario es debatir el proyecto el miércoles 25 de noviembre, antes del cierre de las sesiones ordinarias.
Discapacidad, la concesión decisiva
Laura Rodríguez Machado (LLA) confirmó la eliminación de los artículos 36 al 41 que habían sido incluidos por el Ejecutivo y que modificaban el régimen de pensiones y prestaciones por discapacidad. “Eliminamos los artículos 36 a 41”, señaló, porque contenían “conceptos opuestos” a la ley que Diputados aprobó casi por unanimidad y que ahora aguarda tratamiento en el Senado.
La diputada anunció además un nuevo artículo 35: el financiamiento de las prestaciones quedará imputado a programas del Ministerio de Salud y cualquier excedente “se atenderá con las reservas de la jurisdicción 91”, Obligaciones a Cargo del Tesoro. “Esta vez, hoy con la firma de este presupuesto es una prueba más de que cumplimos con nuestra palabra”, sostuvo.
La objeción opositora fue que no alcanza con identificar de dónde saldrían los recursos. Sabrina Selva (UxP) sostuvo que deben consignarse partidas específicas para que la nueva ley no quede “en una mera intención de deseos”. Su bloque propuso ampliar los créditos en $878.323 millones —$600.000 millones para pensiones y $278.323 millones para cobertura médica y prestaciones—, compensándolos con una reducción de fondos disponibles en la jurisdicción 91.
Eduardo Falcone (MID) había anticipado el matiz de los aliados: “Estoy de acuerdo con las líneas generales de un presupuesto equilibrado”, pero pidió garantizar que no exista contradicción con la nueva ley de discapacidad. Por eso, avisó: “Voy a acompañar el proyecto en disidencia”.
Acuerdos parciales y reclamos pendientes
El PRO también había obtenido el compromiso de prorrogar los regímenes de promoción automotriz. Entre otros entendimientos figuran mayor información al Congreso sobre concesiones viales y compromisos vinculados al financiamiento porteño. No todos esos acuerdos quedaron plasmados en artículos: el reclamo por coparticipación de la Ciudad conserva carácter político.
Distinto fue el resultado para las universidades. No se anunció una ampliación del crédito para 2027, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional reclama unos $11 billones frente a los aproximadamente $7,3 billones previstos en el artículo 12 del proyecto. El artículo 17, que propone quitar la actualización automática por inflación de AUH, AUE y asignaciones familiares, tampoco fue mencionado entre las correcciones anunciadas.
La diputada Julia Strada (UxP) cuestionó la ausencia del ministro Luis Caputo y del secretario de Finanzas Federico Furiase. “Es muy difícil adivinar [...] cuál es la proyección que se espera en términos de toma de deuda o financiamiento externo”, sostuvo. También confrontó el 4% de crecimiento proyectado para 2027 con el último recorte de expectativas del mercado y cuestionó el rebote de inversión de 9,2% que espera Hacienda.
Reclamos provinciales
Provincias Unidas, que reúne a legisladores de Santa Fe y Córdoba, presentó un dictamen propio. Los reclamos abarcan universidades, cajas previsionales no transferidas y biocombustibles, asuntos que no quedaron resueltos en el acuerdo que permitió al oficialismo reunir 27 firmas.
En ese sentido, el jefe de bloque de UxP, Germán Martínez, se preguntó: “¿Este presupuesto está al servicio del bienestar de los argentinos?”. En su alternativa propuso distribuir parte de los Aportes del Tesoro Nacional acumulados para atender las emergencias por inundaciones y otros fenómenos climáticos.
Afirmó que hay $2,2 billones sin repartir y planteó destinar la mitad a las provincias: según su cálculo, Santa Fe podría recibir unos $80.000 millones. Es una propuesta opositora, no una asignación incluida en el dictamen oficialista.
Ariel Rauschenberger, de La Pampa, cuestionó que el proyecto contemple unos $503.000 millones para el conjunto de cajas provinciales no transferidas sin actualizar los anticipos mensuales. Pidió al menos duplicar esa previsión y garantizar transferencias efectivas.