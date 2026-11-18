Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, confirmó que retirarán el artículo sobre las listas colectoras del proyecto que busca suspender las PASO, eje central de la reforma electoral del oficialismo.
Reforma electoral: el oficialismo eliminó las listas colectoras para avanzar con el dictamen
Patricia Bullrich confirmó que La Libertad Avanza las retiró para lograr dictamen y suspender las PASO en el Senado.
Con esta determinación, la bancada libertaria allana el camino para emitir dictamen esta tarde en la Comisión de Asuntos Constitucionales y busca tratar la iniciativa el 26 de noviembre, en el cierre del período ordinario.
Bullrich explicó que, tras consensuar con los distintos espacios políticos, optaron por excluir del dictamen el esquema de adhesiones y mantener el tradicional sistema D'Hondt de reparto proporcional.
“Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto”, explicó.
El Gobierno había acordado con gobernadores radicales incluir un sistema de colectora por el cual un partido político podría sumarse con su propia lista de legisladores a la fórmula presidencial de otra alianza, pero esta propuesta no fue aceptada por el PRO, Provincias Unidas, y otras fuerzas provinciales.
Ficha Limpia y publicidad partidaria
En el dictamen se mantendrá Ficha Limpia, por el cual no podrán ser candidatos los condenados en segunda instancia por delitos dolosos.
Tambien se decidió incorporar publicidad gratuita para los partidos políticos, que el Gobierno había decidido eliminar.
Sobre este punto, Bullrich dijo que "se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad"
La senadora porteña también anunció que se permitirá la simultaneidad electoral, para que las categorías locales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día
Otro de los cambios está referido a la elecciones de los parlamentarios del Mercosur que seguirán suspendidas y sus 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales.
Señaló que los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.