La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación debate por estas horas el proyecto oficialista de reforma electoral, con el propósito de emitir dictamen que pueda ser llevado la próxima semana al recinto de sesiones. Este se conocerá en pocas horas.
Sin la opción de “colectoras”, el Senado debate en comisión la reforma electoral
Se retomó el debate de este martes a la tarde. Patricia Bullrich anunció los cambios propuestos para lograr adhesiones en el recinto, entre ellos, la posibilidad de lista completa en la BUP y la eliminación de la veda..
La presidida por el fueguino Agustín Coto, inició este martes por la tarde el debate por el proyecto enviado por el Ejecutivo en abril y decidió pasar a cuarto intermedio.
El principal obstáculo para avanzar en el debate fue la incorporación por el propio oficialismo de la figura de “colectoras”, que establece que candidatos de distintas nóminas legislativas provinciales adhieran a un mismo candidato a presidente, sumándole sufragios y a la vez beneficiándose con el “arrastre”. Esta alternativa, que en las últimas horas generó fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos, quedó descartada, según explicó la jefa de la bancada oficialista Patricia Bullrich.
Además, la nueva versión del proyecto oficial trocó la eliminación de las PASO por una suspensión por el próximo turno electoral, ante la falta de apoyo a la iniciativa en su versión inicial.
“Hemos estado analizando estos cambios, consultando entre distintos bloques y hemos decidido dejar fuera de este dictamen el sistema de adhesiones (colectoras) y volver al sistema conocido por la sociedad”, dijo la senadora en el arranque de la reunión. Este aspecto fue el que impidió al oficialismo alzarse con las 10 firmas que posibiliten dictaminar sobre el proyecto.
También se propondrán cambios en la publicidad electoral: “Hemos decidido dejarla en un 50 % en radio y televisión”.
En el caso de los parlamentarios del Mercosur, la propuesta es que “los 24 que van por distrito sean elegidos por legislaturas provinciales y los 19 que se eligen por distrito único sean propuestos por la Cámara de Diputados (12) y el Senado ( 7).
Además se plantea un artículo que tiene que ver con la simultaneidad de las elecciones: “Cuando una provincia y Nación eligen en el mismo día, las categorías locales pueden incorporarse a la boleta única”. Sobre la BUP, se prevé incorporar la alternativa de voto a la lista completa.
Asimismo, se propone derogar el artículo 71 del Código Electoral Nacional que restringe la vida comercial, social y cultural los días de elección: “Nos parece que eso responde a un tipo de sociedad que ya no existe”.
Para el oficialismo el desafío será lograr que estos cambios permitan llegar a las 10 firmas que requiere para pasar al debate en el recinto.