Este jueves y viernes

Pullaro en Mendoza, entre una cumbre minera y la rosca por la reforma electoral

Invitado por Alfredo Cornejo, participará junto a otros mandatarios, de una nueva reunión sobre minería sustentable. También asistirán el Jefe de Gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Suspensión del la PASO y colectoras, como telón de fondo.