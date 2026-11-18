Una cumbre minera en Mendoza terminará siendo escenario para el encuentro de algunos gobernadores radicales y funcionarios nacionales, mientras el Congreso nacional está en plena discusión para determinar qué reforma electoral se termina votando.
Pullaro en Mendoza, entre una cumbre minera y la rosca por la reforma electoral
Invitado por Alfredo Cornejo, participará junto a otros mandatarios, de una nueva reunión sobre minería sustentable. También asistirán el Jefe de Gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Suspensión del la PASO y colectoras, como telón de fondo.
La actividad comenzará este jueves y se extenderá hasta el viernes. Se trata de la Cumbre de Minería Sostenible que tendrá como anfitrión a Alfredo Cornejo y sumará a al menos otros dos mandatarios de la UCR: Carlos Sadir de Jujuy y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Los tres habían coincidido ya semanas atrás en Rosario, cuando se desarrolló la "Expo Rigi", con la presencia de Karina Milei y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
La actividad, más allá de su especificidad, cobra especial relevancia política puesto que se genera en simultáneo con una serie de conversaciones que encara la Casa Rosada con mandatarios provinciales para lograr sancionar – como se dijo- la reforma electoral. Al evento de Mendoza, de hecho, se confirmó que también asistirán el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
Los mandatarios radicales fueron, precisamente, quienes introdujeron a la negociación la posibilidad de sumar listas colectoras – distintas nóminas de diputados nacionales que "adhieren" al mismo postulante para la presidencia- a cambio de avalar la suspensión de las elecciones primarias. La movida generó controversia porque algunos de ellos, incluso, las habían desestimado años atrás. Así lo corroboran posteos de Cornejo, por ejemplo, en 2021.
En cuanto a la postura de Santa Fe, Pullaro ya se manifestó públicamente a favor de la suspensión de las PASO; dijo que a nivel nacional "casi no se usan" y que "no aportan nada al fortalecimiento democrático". Sobre las colectoras, aún no emitió opinión.
La cumbre
Respecto de la actividad, en diálogo con El Litoral, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, adelantó que además de la Mesa sobre Minería en Mendoza, sesionará otra el viernes en San Juan sobre cobre. A esa instancia se sumarán los gobernadores de Salta, Catamarca y San Juan. Puccini será parte de la comitiva.
"La presencia de Santa Fe en esta actividad le da continuidad a las tres reuniones consecutivas que se llevaron adelante de la mesa minera. Y esto lo queremos destacar, porque se trata (Santa Fe) de una provincia productiva no minera, pero vinculada a toda este tipo de producción", destacó el ministro.
Según contó, Santa Fe firmará un convenio de colaboración con Mendoza "para que nuestras empresas tengan el desembarco allí de una manera ordenada y con un marco institucional, tal como ya lo hicimos con Neuquén y Chubut". En la práctica, contó, el acuerdo redunda en que las empresas "puedan conocer de primera mano las leyes que en cada jurisdicción rigen para llevar adelante las producciones y asociaciones con los actores de cada lugar".
De las rondas de negocios participarán unas sesenta empresas santafesinas. "Esto cayó muy bien en Mendoza porque no hay otra provincia como la nuestra que lleve tanta cantidad de firmas y que muestre tanto interés", acotó Puccini. Y sostuvo que se ofrecerá un espacio a los puertos de Rosario y de Villa Constitución. "Allí la idea es mostrar una cualidad que no tienen otras provincias, y que consiste en ofrecerle una salida a la minería (por dichos puertos) y un ingreso a través del Atlántico", concluyó.