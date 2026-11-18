El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este miércoles de la reunión del Consejo General de la Conferencia Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que se llevó a cabo este miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a 130 representantes de las 24 provincias y a los presidentes de las cámaras empresariales de todo el país. En el encuentro también estuvo el presidente de la CAME, Ricardo Diab.
Pullaro defendió a la producción santafesina ante la CAME y pidió debatir el destino de las divisas
El gobernador de Santa Fe defendió la inversión pública ante empresarios de todo el país y remarcó la importancia de aplicar políticas contracíclicas frente a la crisis.
“Nuestra identidad colectiva está asociada al sistema productivo y siempre, desde la provincia de Santa Fe, vamos a defender al campo, a la industria y al comercio, porque han hecho un aporte inmenso al sostenimiento de la economía” del país, destacó el gobernador y recordó que por los puertos santafesinos salen el 70 % de las exportaciones argentinas.
Indicó que, en el momento más difícil de la economía, el gobierno santafesino hizo más obra pública que en los últimos 20 años: “Tuvimos una inversión pública mucho mayor al resto de las gestiones y al resto de los años, porque entendemos que en momentos de recesión económica hay que aplicar políticas contracíclicas para sostener la economía de muchas localidades. En momentos complejos, el Estado tiene que invertir más, tiene que ser un actor activo para sostener la economía y el empleo. Es lo que hicimos en la Provincia de Santa Fe”.
Pullaro enumeró las obras que se están ejecutando con el objetivo de generar desarrollo, para potenciar el sistema productivo, como mejorar las rutas e invertir en nuevos gasoductos: “Estamos haciendo casi 600 kilómetros de gasoductos, 400 millones de dólares invertidos por la provincia, porque si bajamos el costo energético, vamos a poder bajar el costo productivo, y generar crecimiento y fundamentalmente empleo, que es lo que necesita la República Argentina”.
En otro tramo de sus palabras, el gobernador santafesino destacó la baja en los índices de delito: “La violencia bajó en un 68 % en la provincia de Santa Fe; y la vinculada a organizaciones criminales, un 78 %. El delito predatorio (robo, hurto), un 80 %”.
“Generar desarrollo para generar igualdad”
A continuación, convocó a los presentes a “discutir el rumbo de nuestro país” y señaló que “Santa Fe siempre hizo un aporte mayor al sostenimiento del Estado Federal, del que el Estado Federal hizo por Santa Fe. Santa Fe es una provincia muy productiva y muy fuerte”.
“Argentina empieza a debatir dos motores, más allá del campo, la industria y el comercio, la minería y la energía. Pero tenemos que dar un debate, un debate federal: qué hacer con esas divisas. Estamos convencidos que esas divisas tienen que ir a generar desarrollo para generar igualdad”.
Por último, el gobernador manifestó que “necesitamos un Estado más eficiente, proactivo, que hace lo que tiene que hacer, pero necesitamos también el respaldo y el acompañamiento del sector privado”.
“Esas divisas tienen que ir a mejores rutas, la matriz energética, los puertos y aeropuertos, a bajar impuestos y a poder exportar más, para producir más y que los recursos queden acá. Si logramos eso, Argentina va a tener un futuro de prosperidad”, concluyó Pullaro.
Pensar el sostenimiento del comercio y la Pyme
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, valoró la invitación a participar de la reunión, por lo que significan las pymes en Argentina y en Santa Fe, que son las empresas “más generadoras de empleo”, y destacó la importancia de pensar “entre lo público y lo privado el mediano y largo plazo, para el sostenimiento de la unidad productiva, el comercio, la pyme, la empresa y lo que genera: arraigo, trabajo, formación, capacitación”.
A continuación, el ministro detalló las medidas que se tomaron desde el inicio de la gestión de Pullaro para fortalecer el sistema productivo santafesino, “para defender a quienes están produciendo”, como rondas de negocios, líneas de financiamiento con bancos, créditos, convenio con el Mercado Argentino de Valores para facilitar el financiamiento bursátil con bonificación de tasa, ciencia y tecnología aplicada a proyectos productivos, Santa Fe Business Forum, y alivios fiscales al sector productivo.