Sector agroindustrial

Pullaro encabezó en Buenos Aires la presentación de Agroactiva 2027

La 33ª edición de la megamuestra a cielo abierto se realizará del 2 al 5 de junio en Armstrong bajo el lema "Muestra Patria". Durante el acto en la Casa de Santa Fe, el mandatario destacó el rol del campo, la industria, la ciencia y la educación como motores del desarrollo nacional.