El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles en Buenos Aires la presentación de la edición 2027 de Agroactiva, que se llevará a cabo bajo el lema “Muestra Patria” del 2 al 5 de junio en Armstrong. Allí destacó el potencial de la megamuestra y su vínculo con la identidad santafesina, remarcó el permanente acompañamiento provincial al sector productivo, y habló de la necesidad de “discutir la Argentina que viene”.
Pullaro encabezó en Buenos Aires la presentación de Agroactiva 2027
La 33ª edición de la megamuestra a cielo abierto se realizará del 2 al 5 de junio en Armstrong bajo el lema "Muestra Patria". Durante el acto en la Casa de Santa Fe, el mandatario destacó el rol del campo, la industria, la ciencia y la educación como motores del desarrollo nacional.
El acto se desarrolló en la Casa de Santa Fe ubicada en la Ciudad Autónoma, donde el mandatario santafesino estuvo acompañado del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi, acompañada de su padre Luis Nardi, creador de la megamuestra; el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; además de legisladores nacionales y provinciales, representantes de embajadas, consulados, organizaciones intermedias, empresarios y expositores.
“Para nosotros mostrar lo que es nuestro sistema productivo, el campo, la industria, nuestra identidad, nos llena de orgullo”, sostuvo el gobernador, manifestando que han sido “el motor productivo de la economía para que Argentina sea una nación fuerte y potente”.
En esa línea, indicó que nuestro país “se hizo con el campo, con la industria, con las universidades públicas, con los polos tecnológicos, con los centros de innovación, y hoy podemos mostrar lo que somos. Y se hizo con una voluntad inquebrantable de hombres y mujeres trabajadoras que arrancan temprano, terminan tarde, e invierten todo lo que ganan”.
Discutir la Argentina que viene
Pullaro sostuvo que Agroactiva es “una de las muestras más grandes del mundo. Nos llena de orgullo mostrar quiénes somos, y empezar también a debatir políticas públicas que le hagan bien a la República Argentina. Sentimos que durante años Santa Fe, con sus puertos, su infraestructura, sus productores, sus industriales, sus trabajadores, con su comercio, le hizo muy bien a Argentina, que hoy está debatiendo el modelo a futuro”.
Por tal motivo, “creemos que lo mejor que le puede pasar a nuestro país es que en Agroactiva se pueda discutir un modelo de país donde el campo, la industria, el comercio, la ciencia, la tecnología, y nuestro sistema educativo, sean los ejes fundamental de la Argentina que viene”, expresó el gobernador.
Acompañar al sector productivo
Puccini destacó “de la mano la producción, Argentina va a salir adelante”; y valoró que el Gobierno de Maximiliano Pullaro “invirtió en Santa Fe, en 30 meses, lo que se había invertido en la provincia en 10 años. Somos una provincia que dice que es posible tener un Estado presente y eficiente, que cuide los recursos de cada santafesino con obras estratégicas que apuntaren a la producción”.
Nardi agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y aseguró que con Agroactiva “Santa Fe tiende la mesa de la producción nacional, y todo el país viene a servirse de ella”. Por ello la calificó como “la muestra a cielo abierto más grande de Argentina: es una exposición que muestra al sector agropecuario, y la gente se la apropió y la hizo grande”. El intendente de Armstrong destacó a Santa Fe como “una provincia pro productiva”, valorando el acompañamiento del gobierno provincial “a cada industrial, a cada comercio, estando arriba de todas las personas que realmente lo necesitaban”. El secretario de Agricultura de la Nación calificó a Agroactiva como “una de las muestras más importantes del mundo en lo que tiene que ver con agroindustria” que se realiza “en una provincia invencible”. A su vez, expresó el acompañamiento de Nación a la megamuestra.
Agroactiva, edición 33
Como cada año, la megaexposición a campo abierto -uno de los espacios de referencia para el sector agroindustrial- volverá a tener su epicentro en la localidad de Armstrong, por décima edición consecutiva. Allí, productores, contratistas, empresarios y público general se darán cita para conocer de primera mano los últimos avances en maquinaria agrícola, ganadería, innovación tecnológica, rondas de negocios y capacitación.
De esta manera, en su edición 33, Agroactiva reunirá a los protagonistas del sector agroindustrial, consolidándose como un espacio de referencia para la innovación tecnológica, la generación de negocios y la capacitación.