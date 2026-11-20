La senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada se manifestó a favor de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027 y coincidió con la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en que el oficialismo tendría los votos necesarios para aprobar la iniciativa en el Senado la próxima semana.
Losada respaldó suspender las PASO en 2027 y aseguró que están los votos en el Senado
La senadora santafesina consideró que las primarias son una herramienta importante de la democracia, pero planteó que la coyuntura económica justifica una suspensión por única vez.
En una entrevista, Losada diferenció la eliminación definitiva del sistema de una suspensión temporal y sostuvo que las primarias representan una herramienta importante para la democracia. Sin embargo, consideró que el escenario económico actual obliga a evaluar las consecuencias de mantener dos instancias electorales antes de los comicios generales.
"Yo creo que las PASO son una herramienta muy importante de la democracia. Por otro lado, también uno tiene que ser pragmático y ajustarse a la coyuntura", expresó la legisladora santafesina.
En ese sentido, aclaró que no estaría dispuesta a eliminar el mecanismo, aunque sí acompañaría una suspensión por única vez. Entre los argumentos mencionó el cansancio de la ciudadanía frente a la cantidad de convocatorias electorales y el costo que implica organizar las primarias.
El factor económico
Uno de los principales fundamentos que expuso Losada estuvo relacionado con el impacto que podría tener el calendario electoral sobre la economía argentina. Según planteó, realizar las PASO y luego las elecciones generales en un contexto de incertidumbre política podría generar dificultades en los mercados y afectar las expectativas de inversión.
"El problema que tendría en este caso hacer unas PASO, más allá de que la gente esté cansada de ir a votar tantas veces, más allá del costo y todo, es que podríamos tener un lío económico en Argentina como pasó con el gobierno de Macri", sostuvo.
La senadora hizo referencia a la experiencia de 2019, cuando el resultado de las elecciones primarias tuvo repercusiones en los mercados financieros y estuvo acompañado por una fuerte suba del riesgo país y una caída de los activos argentinos.
Para Losada, la posibilidad de atravesar un escenario similar constituye un elemento que debe contemplarse al momento de definir las reglas electorales para 2027.
En esa línea, vinculó las expectativas económicas con las señales que reciben los inversores frente a la incertidumbre política. "Vos ya fijate que las cosas se caen, los números, levanta el riesgo país. El miedo de cualquier inversión a invertir en Argentina tiene que ver con muchas de todas estas personas que ahora están rasgándose las vestiduras por el tema institucional", afirmó.
Críticas por el debate
Losada también cuestionó a los sectores políticos que expresaron reparos institucionales frente a la posibilidad de suspender las primarias. Si bien reconoció que el respeto por las instituciones es una cuestión que le importa, puso en duda la coherencia de algunos dirigentes que actualmente plantean esos cuestionamientos.
"El tema institucional es algo que a mí me importa y me importa en todos los casos. Pero hoy se hacen los republicanos, hoy se hacen los democráticos, hoy se hacen los honestos cuando no lo fueron nunca", manifestó.
Las declaraciones se producen en medio del avance de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el miércoles, luego de que el oficialismo aceptara retirar la incorporación de listas colectoras para destrabar las negociaciones con los bloques aliados.
El despacho contempla suspender las PASO durante 2027, en lugar de eliminarlas definitivamente, y también incluye modificaciones al financiamiento de las campañas, la implementación de Ficha Limpia y otros cambios en el régimen electoral.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, busca llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre. Para conseguir la media sanción necesita al menos 37 votos afirmativos, la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara alta.
En ese escenario, la postura de Losada se suma a las expresiones de respaldo de legisladores que consideran posible avanzar con la suspensión de las primarias. La discusión, que todavía debe atravesar el debate parlamentario, definirá una de las principales modificaciones previstas para el calendario electoral de 2027.