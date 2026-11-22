Mientras el oficialismo nacional mide fuerzas en el Parlamento en búsqueda de aprobar el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral -con la correspondiente suspensión de las PASO-, un enjambre de provincias desdobla sus comicios para evitar el denominado ‘riesgo arrastre’ que suele producir el hecho de votar el mismo día que se eligen fórmulas presidenciales.
LLA diseña estrategias que neutralicen los desdoblamientos electorales
El Gobierno de los hermanos Milei confía en un triunfo en primera vuelta en el 2027, pero para eso trabaja intensamente en conseguir que la mayoría de los gobernadores respalden la suspensión de las PASO sin que los perjudiquen sus adelantamientos comiciales
Según uno de los estrategas libertarios en el armado partidario, “la decisión de los gobernadores no nos sorprende, ellos siempre van a priorizar sostener -o ampliar- su poder territorial. Es probable que cerca de veinte distritos tomen esa decisión, y lo cierto es que es técnicamente válido, pero nuestra idea de suspender las primarias se contrapone totalmente a eso”, afirmó la fuente con despacho en Balcarce 50, que añadió: “La gente va a seguir yendo a sufragar entre cuatro o cinco veces, desgastando al electorado, que además tiene que pagar con sus impuestos este tipo de mecanismo arcaicos para cualquier sistema democrático”, opinó.
Qué provincias se despegan de la Nación
El último que oficializó esta semana que en su distrito se irá a las urnas el 21 de marzo del año próximo fue el chubutense del PRO, Ignacio Torres. Antes lo habían anunciado Osvaldo Jaldo de Tucumán, donde se votará el 9 de mayo de 2027, al igual que el salteño Gustavo Sáenz que eligió el mismo mes para sus comicios.
En Santa Fe, donde además habrá PASO el 18 de abril, Maximiliano Pullaro definió que las generales a gobernador sean el venidero 13 de junio. El neuquino, Rolando Figueroa, hizo lo suyo, y en medio de los coqueteos de la Casa Rosada con la senadora Nadia Márquez, se adelantó al 14 de febrero. Por mandato constitucional, Mendoza se suma a estas cinco. Las otras serían: Jujuy; Chaco; Río Negro; Tierra del Fuego, San Juan; Corrientes; Misiones; Entre Ríos; Córdoba; La Pampa y Formosa.
Hay que recordar que Santiago del Estero y la administración correntina no eligen mandatarios provinciales, sino legisladores. Es que debido a las intervenciones de la Nación que sufrieron tienen sus cronogramas electorales cruzados con el resto. Asimismo, tengamos en cuenta que en la CABA y la Provincia de Buenos Aires no se definió que sucederá, pero Jorge Macri y Axel Kicillof podrían separar -o no- sus procesos comiciales según lo que ocurra con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
Cómo toma La Libertad Avanza la decisión de los gobernadores
En un principio, el deseo y objetivo del mileísmo fue unificar las fechas de elección con la mira puesta en que la fórmula presidencial violeta nacionalizara la discusión entre el modelo libertario y el populista.
Pero como la mayoría de los gobernadores prefieren salir de esa grieta y dar prioridad a las discusiones locales, la idea primigenia de Karina Milei naufragó y esto obligó a la comandancia central a proponer una nueva táctica dirigida a poner el foco en garantizar la reelección del actual jefe de Estado, privilegiando la obtención de mayorías en la Cámara alta y la baja.
De ese modo, los cerebros de LLA prevén promover candidatos distritales poco posicionados y por qué no, ir por armados conjuntos provinciales.
Acuerdos que apuntan a beneficio mutuos
Caído el esquema de colectoras que hasta el macrismo aceptó avalar, los popes violetas -con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza- comenzaron el proceso de tener rondas individuales con los gobernadores.
Lo que les propusieron es presentar en sus comarcas listas con dirigentes con poca capacidad de competencia basadas en un pacto de no agresión, esto a cambio de que los titulares de los ejecutivos provinciales den respaldo a la aprobación del Presupuesto 2027 y al proyecto de Reforma política-electoral, entre otros.
En que puede perjudicar el desdoblamiento al gobierno nacional
La modificación que produce el cambio de fechas de elección en la mayoría de las provincias influye directamente en los resultados que pueda obtener la actual administración del Estado nacional.
Eligiendo candidatos a gobernador, intendentes y legisladores, la polarización a nivel país será eclipsada por los temas regionales y provinciales, complicando las aspiraciones del mileísmo, que de todos modos confía en ganar en primera vuelta, pese al escenario económico que no despega en todos los sectores, y que es el reclamo de la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.
La histórica dirigente presiona para negociar una precandidatura a la vicepresidencia, pero que tenga peso político y ejecutivo. Desde su entorno advierten que lo que ella no quiere es que ese acuerdo preelectoral derive en la encrucijada de los últimos compañeros de fórmula a presidente del kirchnerismo y del mileísmo, tal como ocurrió con Cristina Kirchner y Victoria Villarruel, respectivamente.
El otro problema a la vista de los operadores libertarios es que si los guarismos que arrojen las elecciones adelantadas en las provincias dan negativos, podrían producir un desgaste en el primer semestre, que en términos de incertidumbre política tensionaría el plan trazado por el Palacio de Hacienda, que por ahora sostiene que los influjos de los shocks externos son transitorios, y los internos, infieren, dependerán de que los argentinos definan si van a querer volver al pasado o seguir avanzando hacia un futuro, que para las huestes violetas, sólo lo asegura una renovación de mandato de Javier Milei.