En la Casa Rosada

LLA diseña estrategias que neutralicen los desdoblamientos electorales

El Gobierno de los hermanos Milei confía en un triunfo en primera vuelta en el 2027, pero para eso trabaja intensamente en conseguir que la mayoría de los gobernadores respalden la suspensión de las PASO sin que los perjudiquen sus adelantamientos comiciales