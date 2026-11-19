La discusión pasa al Presupuesto

El Senado sancionó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad

Con 71 votos afirmativos, el Congreso convirtió en permanente buena parte de los beneficios de la emergencia que vence en diciembre. Bullrich reivindicó el acuerdo, mientras la oposición reclamó garantías sobre su cumplimiento.