La discusión sobre las probabilidades de que la economía argentina ingrese en una recesión comenzó a dar paso a otra: cuáles son las chances de salir de ella.
La recesión ya figura en los indicadores y la reactivación se queda en pronósticos
El índice Líder de la Di Tella pasó de advertir el estancamiento a medir las chances de abandonarlo en los próximos meses. El persistente freno del consumo y la apreciación cambiaria complican la recuperación.
El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) difundió este miércoles su Indicador Anticipado de Actividad Económica correspondiente a octubre, en el que modificó el diagnóstico que venía sosteniendo en los últimos meses.
"Los datos de la última publicación del EMAE confirman que se ingresó a una fase recesiva en marzo de 2026: la serie de tendencia-ciclo del EMAE cae seis meses consecutivos, de marzo a agosto de 2026 (agosto: -0.47%)", sostuvo la institución.
Mientras que en agosto y septiembre la universidad estimaba en 82% las probabilidades de ingresar en una recesión, ahora advierte que "la probabilidad de salir de la fase recesiva de la actividad económica durante los próximos meses se ubica en 15.7%".
El Índice Líder, que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, cayó 0,24% mensual en su versión desestacionalizada y 4,56% en términos interanuales. En tanto, su componente tendencia-ciclo registró retrocesos del 0,09% y 1,38%, respectivamente.
La universidad explicó que su indicador "define una recesión cuando la serie de tendencia-ciclo del EMAE tiene seis caídas consecutivas, es decir, dos trimestres de caída", mientras que "para salir de la recesión se necesitan seis meses consecutivos de aumentos en esa serie".
El diagnóstico responde a la metodología utilizada por la Di Tella y no equivale necesariamente a la definición de recesión técnica que surge de dos trimestres consecutivos de contracción del Producto Bruto Interno (PBI).
De hecho, existen diferencias entre las series utilizadas por la universidad y las publicadas por el INDEC. En su último informe, el organismo estadístico registró un crecimiento mensual desestacionalizado del 0,1% en agosto y una variación nula de la tendencia-ciclo.
Señales contrapuestas
El dato alentador dentro del informe de la Di Tella fue la evolución del Índice de Difusión, que pasó del 30% en agosto al 40% en septiembre y al 55% en octubre.
De las diez variables que integran el Índice Líder, cinco presentaron mejoras significativas: el agregado monetario M1 en términos reales, el precio FOB de la soja, las ventas de automóviles a concesionarios, la confianza del consumidor y la producción siderúrgica relevada por FIEL.
Las señales presentan algunos puntos de contacto con los últimos informes del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEC), de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, aunque sus indicadores adelantados exhiben comportamientos diferentes.
El Índice Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) del CICEC creció 0,24% mensual en septiembre, completando tres meses consecutivos de aumentos, y se ubicó 5,3% por encima del mismo período de 2025.
Sin embargo, su indicador coincidente continúa reflejando dificultades. Desde mayo, al menos siete de sus diez componentes registran retrocesos mensuales.
El centro advirtió que, pese a algunas señales favorables, "se demora el repunte de la actividad económica nacional".
Por su parte, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central volvió a corregir a la baja las previsiones de crecimiento para 2026, del 1,5% al 0,7%.
Los especialistas consultados estimaron una contracción del PBI del 2,3% durante el tercer trimestre, que se sumaría a la caída oficial del 0,6% del segundo. No obstante, proyectaron una expansión del 2% para los últimos tres meses del año.
Sin devaluación ni shock externo
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet ya había advertido en octubre sobre las particularidades de esta nueva etapa de contracción.
El informe, elaborado por el economista Joaquín Waldman, señaló que los sectores que lideraron la recuperación desde noviembre de 2023 hasta el primer trimestre de 2026 —entre ellos el agro, la minería y la intermediación financiera— acumularon un crecimiento del 24,1%, frente al 1,1% del resto de las actividades.
Desde entonces y hasta julio, ambos grupos retrocedieron 2,6% y 2,9%, respectivamente. "Tras una etapa de crecimiento heterogéneo, el estancamiento es parejo", sintetizó el instituto.
El estudio identificó cuatro factores presentes en anteriores episodios recesivos que se repiten en la actualidad: la apreciación cambiaria, el deterioro de los ingresos laborales, las dificultades de acceso al crédito y los bajos niveles de consumo e inversión pública.
En Santa Fe, el último informe de la Federación Industrial (Fisfe) mostró una caída del 4,8% interanual de la actividad manufacturera en septiembre y una retracción acumulada del 3,4% en nueve meses.
Mientras los indicadores adelantados ensayan algunas señales de mejora, el diagnóstico del IIEP sobre las posibilidades de reactivación de la demanda resulta menos alentador: "Ni las familias, ni las empresas, ni el gobierno son candidatos naturales para resolver la recesión".