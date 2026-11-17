"El Gasto primario del Sector Público nacional de los primeros diez meses del año tuvo una baja interanual real del 2,8%, con 4 gastos subiendo y 12 gastos bajando", advirtió el economista Nadin Argañaraz. Y explicó los fundamentos del nuevo superávit fiscal a pesar de la baja de la recaudación nacional.
El ajuste del gasto de octubre fue lo que sostuvo el superávit fiscal nacional
A pesar de la baja de los ingresos, durante octubre el Sector Público Nacional registró una fuerte expansión de sus excedentes gracias a las privatizaciones y a una contracción del gasto primario del 7,2% real.
"Se aprecia que 4 de los 16 componentes del gasto tuvieron incrementos interanuales en términos reales. Los gastos que subieron fueron: el gasto en subsidios a la energía (+20,7%), gasto de capital a provincias (+5,6%), asignación universal para protección social (+2,8%) y jubilaciones y pensiones contributivas (+2,0%).
"Por otro lado, los gastos que más cayeron fueron: otras funciones (-90,1%), otros programas sociales (-25,5%), transferencias corrientes a provincias (-21,4%) y transporte (-13,5%)".
El más reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre la ejecución presupuestaria base caja del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) reflejó que la política fiscal combinó un resultado mensual positivo con un desgaste en los saldos acumulados anuales.
En el décimo mes del año, las cuentas públicas arrojaron “bajas porcentuales reales interanuales del 1,5% en los ingresos y del 7,2% en el gasto primario”.
De acuerdo con el reporte, la merma global de los recursos respondió a una dinámica dispar: mientras que “los ingresos tributarios tuvieron un aumento en términos reales del 0,7%”, los ingresos “no tributarios bajaron un 21,1% real interanual”.
Desaceleración del gasto
La marcada desaceleración del gasto primario permitió que “el superávit primario de octubre 2025 de $1.096.918 millones en $ constantes de octubre 2026, se transformó en un superávit primario de $1.931.156 millones (suba real del 76,1%)”, reportó el Iaraf.
A su vez, el gasto en intereses de la deuda (sin computar intereses capitalizados registrados bajo la línea) descendió un 13,5% real, lo que derivó en que “el superávit financiero de $689.193 millones de octubre de 2025 a valor actual, se transformó en un superávit de $1.578.627 millones en octubre de 2026, determinando una suba real interanual del 129,1%”.
Al desglosar las erogaciones del mes, el instituto remarcó que se verificó un esquema de “4 gastos creciendo y 12 gastos bajando” sobre un total de 16 partidas evaluadas.
Las subas reales estuvieron acotadas a otros gastos corrientes (52,1%); pensiones no contributivas (4,9%); Asignación Universal para Protección Social (2,2%); jubilaciones y pensiones contributivas (2,1%).
En la vereda opuesta, las bajas más pronunciadas de octubre se concentraron en “otras funciones (-100,0%), transferencias a universidades (-46,9%), el gasto en subsidios al transporte (-25,6%) y otros programas sociales (-24,3%)”.
Por su parte, la masa de salarios públicos -que representó el 12,7% del gasto primario total- experimentó una contracción real interanual del 8,4%.
El acumulado a diez meses
La radiografía de los primeros diez meses de 2026 exhibe un panorama más exigente para la sostenibilidad del programa fiscal. En el balance acumulado, los ingresos totales retrocedieron 3,3% real frente a igual periodo de 2025, ya que “los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 3,9% y los no tributarios subieron un 3,5% real interanual”.
La entidad subrayó expresamente que “el incremento de los ingresos no tributarios no logró compensar la importante caída real interanual de los ingresos tributarios”.
Paralelamente, “el gasto primario nacional tuvo una baja real interanual del 2,8%” en el acumulado del año. Con esta trayectoria, el superávit primario acumulado pasó de $18.549.634 millones a $17.270.558 millones, anotando una caída real del 6,9%.
En cuanto al resultado final, el superávit financiero acumulado disminuyó de $6.113.871 millones a $5.307.951 millones, lo que representó un “descenso porcentual real interanual del 6,9% del superávit primario y caída real del 13,2% del superávit financiero”.
Privatizaciones
El punto más crítico señalado por el IARAF radica en la incidencia de los fondos no recurrentes: “Sin los ingresos por privatizaciones, el superávit primario hubiese caído un 13,8% real y el financiero hubiese bajado un 34,1% real”.
De hecho, al excluir estos ingresos extraordinarios, el superávit primario acumulado desciende a $15.993.684 millones y el resultado financiero positivo se reduce a $4.031.076 millones.
En materia de erogaciones durante los diez meses, también se repitió el patrón de “4 gastos subiendo y 12 gastos bajando”. Las únicas cuatro partidas con variación positiva acumulada fueron “el gasto en subsidios a la energía (20,7%), gasto de capital a provincias (5,6%), Asignación Universal para Protección Social (2,8%) y jubilaciones y pensiones contributivas (2,0%)”.
En contraste, los mayores recortes interanuales se verificaron en “Otras Funciones (-90,1%), Otros Programas Sociales (-25,5%), Transferencias Corrientes a Provincias (-21,4%) y el gasto en Subsidios al Transporte (-13,5%)”.