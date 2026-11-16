Luis Caputo destaca sus números

El Gobierno consolidó el superávit fiscal en octubre y proyecta un ingreso récord de divisas hacia 2027

Con un saldo financiero acumulado del 0,4% del PIB en diez meses, el ministro de Economía adelantó que el próximo año ingresarán cerca de US$ 15.000 millones por el RIGI y otros US$ 30.000 millones por superávit comercial, ratificando la solidez cambiaria y financiera del programa.