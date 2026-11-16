El Ministerio de Economía de la Nación dio a conocer los números fiscales correspondientes a octubre, ratificando la continuidad de la disciplina en las cuentas públicas. Según detalló el ministro Luis Caputo a través de un posteo oficial, el Sector Público Nacional (SPN) registró en octubre un superávit primario de $1.931.156 millones y un superávit financiero de $1.578.627 millones.
El Gobierno consolidó el superávit fiscal en octubre y proyecta un ingreso récord de divisas hacia 2027
Con un saldo financiero acumulado del 0,4% del PIB en diez meses, el ministro de Economía adelantó que el próximo año ingresarán cerca de US$ 15.000 millones por el RIGI y otros US$ 30.000 millones por superávit comercial, ratificando la solidez cambiaria y financiera del programa.
El balance financiero representó un incremento interanual del 204,9% respecto al mismo mes del año previo. La dinámica del período reflejó ingresos totales con un avance del 31,2% interanual, frente a gastos primarios que subieron un 23,6%. A su vez, los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron $352.530 millones.
En el desglose de las erogaciones, el jefe del Palacio de Hacienda remarcó que las partidas reales asignadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) crecieron un 2,2% interanual, mientras que las destinadas a jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 2,1%.
El acumulado de los primeros diez meses del año consolidó un superávit primario de aproximadamente 1,4% del PIB y un superávit financiero en torno al 0,4% del PIB. Caputo subrayó que estos cómputos resultan plenamente consistentes con las metas estipuladas para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027, previendo la habitual expansión estacional del gasto primario en diciembre.
Superávit comercial y salto inversor
Tras la difusión del balance fiscal, Caputo brindó una entrevista en los estudios de Radio Mitre con Eduardo Feinmann, donde analizó el frente cambiario y anticipó un fuerte ingreso de divisas para el próximo año.
Al abordar el flujo externo, el ministro proyectó que en el próximo ejercicio comercial "va a haber otros 30.000 millones de dólares de superávit comercial". Asimismo dio como «primicia» una marcada aceleración en los desembolsos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Recordó que calculaban un ingreso por ese concepto de unos US$8.000 millones de dólares el próximo año, pero "recalculó" que "van a entrar cerca de 15.000 y el próximo año otros 15.000 [millones de dólares] en 2028. Las inversiones grandes no se van a frenar".
Caputo destacó que el Banco Central ya concretó compras por casi US$ 16.500 millones, permitiendo reconstituir el balance de la autoridad monetaria luego de haber heredado un piso de reservas negativas de US$ 12.000 millones.
Además, remarcó que el comercio exterior exhibe registros históricos con un salto interanual del 51% en productos primarios, 41% en manufacturas de origen agropecuario (MOA) y 31% en manufacturas de origen industrial (MOI), asegurando que el país apunta a «estar exportando probablemente el doble de lo que estamos exportando hoy» en los próximos años.
El horizonte macroeconómico
Consultado sobre los compromisos de deuda y la sostenibilidad del esquema económico, Caputo fue categórico al declarar que "el programa financiero está totalmente cerrado". Según su análisis, las dudas de volatilidad quedan desarticuladas frente a los pilares macroeconómicos.
"Vamos a estar entrando en un 2027 en realidad en términos económicos casi más sólidos que en muchísimas décadas: vamos a tener superávit fiscal, mayor equilibrio monetario porque cada vez se está levantando un poco más la demanda de dinero, tenemos el programa financiero cerrado y tenemos un mercado cambiario que está claramente mucho más sólido que en cualquier otro momento".
El ministro enfatizó que la solvencia descansa en sostener el "ancla fiscal" a rajatabla, argumentando que incurrir en déficit obligaría a recurrir a emisión o a endeudamiento en los mercados.
Respecto a los ingresos estatales, precisó ante la consulta sobre jubilaciones que la mejora en las remuneraciones no depende de cuántas divisas acumule el Banco Central, sino de la recaudación tributaria genuina y el crecimiento: "Esto no es un tema de cuántos dólares nosotros compramos sino de cuánto superávit fiscal podemos llegar a generar".
Por último, Caputo ratificó la política de alivio impositivo, señalando que la administración ya redujo tres puntos de impuestos -equivalentes a unos US$ 20.000 millones anuales- y que el año entrante se bajará un punto adicional, bajo la premisa de que "cada peso que vemos que vamos a tener de superávit se lo devolvemos al sector privado en baja de impuestos".