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Reunión en Casa Rosada

Nación avanza con un proyecto para una nueva planta automotriz en Zárate

Una automotriz japonesa anunció una histórica inversión para fabricar camionetas híbridas en Zárate, en el marco de una reunión con Javier Milei en la oficina presidencial

Imagen ilustrativa. Planta automotriz Toyota Motor Manufacturing de Baja California en Tijuana, México. REUTERS/Jorge DuenesImagen ilustrativa. Planta automotriz Toyota Motor Manufacturing de Baja California en Tijuana, México. REUTERS/Jorge Duenes
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El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a las autoridades de la empresa Toyota, quienes le presentaron un proyecto para construir una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, con una inversión superior a los US$ 1.300 millones.

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La iniciativa fue aprobada en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, según informó la compañía, representa la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina.

El encuentro en Casa Rosada

El mandatario llegó a Casa Rosada a las 11.30 y se retiró una vez finalizado el intercambio que inició a las 13 horas.

El presidente Javier Milei en su despacho con autoridades de Toyota para América Latina.El presidente Javier Milei en su despacho con autoridades de Toyota para América Latina.

El libertario se mostró acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por parte de la automotriz participaron el vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, Yoichi Miyazaki; el CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, Rafael Chang; y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

Desde la administración libertaria revelaron que la nueva planta estará destinada a la producción de vehículos electrificados y se prevé que comience a operar en 2030 con la fabricación de la pick-up híbrida Tacoma.

La instalación busca complementar las líneas del complejo industrial de Zárate, donde actualmente se producen los modelos Hilux, SW4 y Hiace.

New Toyota Hilux vehicles at the launch of the new Toyota Hilux model which is part of a R10 billion investment in Durban, South Africa, July 16, 2026. REUTERS/Rogan WardImagen ilustrativa. REUTERS/Rogan Ward

El proyecto apunta también a dar lugar al desarrollo de proveedores locales y regionales y a consolidar a la Argentina como base de producción y exportación de la compañía.

En 2025, Toyota fue la marca de autos más vendida del país por quinto año consecutivo y mantiene ese liderazgo en 2026. Sus operaciones representan más del 50% de las exportaciones de la industria automotriz argentina y cerca del 5% de las exportaciones totales del país.

Cena con empresarios del CICyP

En la agenda prevista para este lunes, el Presidente asistirá a las 20 a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

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