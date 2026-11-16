Desde el gobierno nacional se extendió esta semana la Red Federal de Concesiones (RFC), dando inicio a la etapa IV, luego de tres meses de finalizar la instancia previa.
Se extendió la Red Federal de Concesiones nacional: ¿afectará a nuevas rutas en Santa Fe?
El documento fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. Las nuevas trazadas, aún sin precisiones de longitud, se suman a los 9000 kilómetros ya en condiciones privadas.
Fue oficializado a través del Decreto 1358/2026 publicado este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial de Nación con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Nación aseguró por vías oficiales que “la incorporación de estos tramos permitirá promover las inversiones necesarias para su conservación, mantenimiento, reparación y ampliación, y garantizar la continuidad y calidad de los servicios que reciben los usuarios”.
Qué rutas incluye y qué pasa con Santa Fe
La provincia de Santa Fe está alcanzada por ocho rutas nacionales dentro de la Red Federal de Concesiones (RFC), distribuidas en los corredores licitados durante las Etapas I, II-B y III. En este caso también estaría involucrada.
En base al Anexo 1 del decreto del pasado viernes, el cual no precisa los kilómetros ni la extensión de la concesión, las rutas afectadas en etapa IV son las siguientes: 3 (Buenos Aires - Chubut - Santa Cruz), 9 (Córdoba - Santiago del Estero - Jujuy), 11 (Santa Fe - Chaco - Formosa), 12 (Entre Ríos), 14 (Corrientes - Misiones), 16 (Santiago del Estero - Chaco - Salta), 22 (Buenos Aires - La Pampa), 25 (Chubut), 26 (Chubut), 33 (Buenos Aires), 34 (Jujuy - Salta), 35 (Buenos Aires - La Pampa - Córdoba), 38 (Córdoba - La Rioja), 50 (Salta), 60 (Córdoba), 81 (Formosa), 86 (Formosa), 89 (Chaco - Santiago del Estero), 120 (Corrientes), 121 (Corrientes), 122 (Corrientes), 151 (La Pampa), 152 (La Pampa), 158 (Córdoba), 228 (Buenos Aires), 237 (Neuquén), A0017 (Buenos Aires).
Si bien el texto oficial adelanta la intervención en las condiciones de la Ruta 11, una de las trazadas protagonistas de los fervientes reclamos desde el gobierno provincial santafesino y todo el espectro oficialista, no se incluyó el detalle de los tramos.
El pasado mes de agosto, el juez federal Walter Rodríguez convocó a una audiencia judicial con el objetivo de que autoridades nacionales expongan el estado de situación en el marco de la discusión por las obras en rutas nacionales que atraviesan la provincia.
“Venimos a la justicia federal a exigir a Vialidad Nacional el cumplimiento de la orden judicial de reparar la Ruta Nacional 11 hacer el arreglo de la calzada, el bacheo, el arreglo también de las banquinas y la limpieza de los desagües porque ya estamos en el fenómeno El Niño”, había declarado por aquel entonces el diputado provincial José Corral.
Qué se licita
El Decreto 1358/2026 no aclara qué se va a licitar, de cada una de las 27 rutas puede salir la traza completa o un tramo, incluyendo el caso de la 11 por suelo santafesino.
El objetivo de las concesiones incluye “nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”, excluyendo la idea del cobro de peaje como único y último recurso de recaudación.
Cabe recordar que recientemente Santa Fe incorporó nuevos peajes por la concesión de las rutas nacionales 9, 11, 19 y 34. En el caso de la 11, se había incorporado en la etapa III dentro del Tramo Chaco–Santa Fe, abarcando desde la localidad de Nelson hacia el norte, pasando por San Justo, Vera, Reconquista y Avellaneda, hasta Resistencia.
Nación recordó que “las convocatorias a licitación pública nacional e internacional deberán realizarse dentro de los doce meses posteriores a su entrada en vigencia. Además, faculta al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, a definir la conformación de los tramos, previo informe técnico de Vialidad Nacional, y a aprobar los pliegos, convocar las licitaciones, adjudicar y suscribir los contratos respectivos”.
Previo a las convocatorias a licitación, “se realizará el llamado a audiencias públicas, que permitirá a los usuarios, gobiernos provinciales y municipales y distintos actores involucrados conocer en detalle los tramos a concesionar y presentar sus opiniones, consultas y aportes”. Aún no se comunicaron estas fechas, canales de participación ni la modalidad de cada audiencia.
“Vialidad Nacional será la autoridad de aplicación de los contratos de concesión que se celebren al amparo del decreto y ejercerá su supervisión y control para asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio y de las condiciones de transitabilidad exigidas”, aclararon desde Economía.
Detalle por etapa de concesión en Santa Fe
Etapa I (en operación)
- Tramo Conexión (RN 174): Comprende la traza vial y el puente que vincula Rosario con Victoria (Entre Ríos).
Etapa II-B (corredores del sur y nodo portuario de Rosario)
- Tramo Portuario Norte: Integra los accesos al complejo agroexportador del Gran Rosario. Abarca los 50,33 km santafesinos de la Autopista RN 9 (desde el arroyo del Medio hasta Rosario, donde se proyectó un tercer carril entre las rutas A-012 y A-008), la Circunvalación de Rosario (RN A-008) y todo el recorrido santafesino de la RN 33 hasta la RN A-012.
- Tramos Mediterráneo y Puntano: Incluyen respectivamente los pasos de las rutas nacionales 7 y 8 por el departamento General López, en el sur de la provincia.
Etapa III (corredores del centro y norte provincial)
- Tramo Centro: Reúne tres trazas estratégicas: la Autopista RN 9 hacia Córdoba, la RN 19 entre Santo Tomé y el límite cordobés, y el tramo sur de la RN 34 entre Rosario y el cruce con la RN 19 (Angélica).
- Tramo Centro-Norte: Continúa sobre la RN 34 desde el cruce con la RN 19 hacia el norte, atravesando Rafaela, Sunchales y Ceres rumbo a Santiago del Estero.
- Tramo Chaco–Santa Fe: Abarca la RN 11 desde la localidad de Nelson hacia el norte (pasando por San Justo, Vera, Reconquista y Avellaneda) hasta Resistencia.