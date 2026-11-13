Cuáles son las 27 rutas nacionales que el Gobierno busca concesionar

Mapa de cobertura provincial Santa Fe (RN 11) Otras provincias alcanzadas (15) Sin rutas en este decreto Principales ejes viales

Mapa de las 27 rutas nacionales a concesionar en Argentina Representación cartográfica por provincias de las 27 trazas incluidas en el Decreto 1358/2026, con foco en la Ruta Nacional 11 a través de Santa Fe, Chaco y Formosa. SALTA FORMOSA CHACO SGO. CTES. SANTA FE E. RÍOS CÓRDOBA LA PAMPA BUENOS AIRES NQN RÍO NEGRO CHUBUT SANTA CRUZ RN 11 RN 9/34 RN 14