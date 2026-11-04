Transporte ferroviario

El Gobierno postergó hasta el 21 de diciembre la licitación para privatizar el Belgrano Cargas

El Ministerio de Economía modificó el cronograma para recibir las ofertas por las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La fecha original era el 11 de noviembre. El proceso prevé concesiones por 50 años y alcanza a más de 7.500 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias.