El Gobierno nacional extendió hasta el 21 de diciembre el plazo para presentar ofertas en la licitación destinada a concesionar las principales líneas ferroviarias de cargas del país. La decisión modifica el calendario previsto para la privatización de Belgrano Cargas y Logística y posterga más de un mes la apertura de las propuestas, que originalmente estaba programada para el 11 de noviembre.
El Gobierno postergó hasta el 21 de diciembre la licitación para privatizar el Belgrano Cargas
El Ministerio de Economía modificó el cronograma para recibir las ofertas por las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La fecha original era el 11 de noviembre. El proceso prevé concesiones por 50 años y alcanza a más de 7.500 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1914/2026 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La modificación alcanza al proceso de concesión de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, que el Ejecutivo busca transferir a operadores privados mediante contratos de largo plazo.
Con el nuevo cronograma, las empresas interesadas tendrán tiempo para preparar y presentar sus propuestas hasta el 21 de diciembre. Ese día, a las 10, se realizará la apertura de los sobres a través de la plataforma electrónica CONTRAT.AR. La recepción de ofertas cerrará a las 9.59.
La prórroga se conoce después de que Grupo México, una de las compañías que había manifestado interés en participar, decidiera retirarse de la competencia en octubre, antes del vencimiento del plazo original.
Por qué se postergó la licitación del Belgrano Cargas
La resolución del Ministerio de Economía aprobó una nueva modificación de los pliegos de la licitación y estableció cambios en los tiempos del procedimiento. Entre los motivos se encuentran los pedidos de empresas interesadas, que solicitaron más tiempo para analizar las condiciones y elaborar sus propuestas.
La nueva circular modificatoria también incorpora ajustes en distintos aspectos técnicos y económicos de la convocatoria. Entre ellos, se contempla la posibilidad de expresar el peaje máximo con hasta cinco decimales en dólares por tonelada y kilómetro, además de cambios en los requisitos financieros y de experiencia que deben cumplir los oferentes.
También se modificó la integración de la comisión evaluadora que tendrá a su cargo el análisis de las propuestas. La actualización responde a la renuncia de uno de los integrantes suplentes del organismo.
El objetivo planteado por el Ministerio de Economía es ampliar las posibilidades de participación y adecuar las condiciones del llamado. La licitación es nacional e internacional y contempla un esquema de competencia entre empresas interesadas en hacerse cargo de la infraestructura ferroviaria.
La salida de Grupo México había modificado el escenario de la convocatoria. La compañía era considerada uno de los posibles competidores relevantes, pero resolvió no avanzar con su participación. De acuerdo con la información publicada por TN, las diferencias con las condiciones del proceso estuvieron entre los motivos de su decisión.
Con el nuevo calendario, el Gobierno busca dar continuidad al procedimiento y permitir que los interesados dispongan de un plazo adicional para definir sus propuestas.
Qué incluye la privatización de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza
El proceso contempla la concesión de 7.594 kilómetros de vías ferroviarias distribuidos en 16 provincias. El esquema diseñado por el Gobierno establece contratos por un período de 50 años y comprende las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.
La convocatoria no plantea transferir toda la actividad ferroviaria como una unidad única. El modelo prevé separar los distintos componentes del negocio: la infraestructura, el material rodante —locomotoras y vagones— y los talleres ferroviarios.
En el caso de las vías y los inmuebles aledaños, el mecanismo será la concesión. Para el material rodante, en cambio, se contempla un sistema de venta mediante remates públicos. Los talleres tendrán un régimen específico de concesión de uso.
Uno de los puntos centrales del esquema es la aplicación del sistema de acceso abierto, conocido como open access. Este mecanismo permite que distintos operadores puedan utilizar una misma infraestructura ferroviaria, mediante el pago de un peaje por su uso.
Los pliegos también establecen que los futuros concesionarios deberán realizar obras obligatorias durante los primeros cinco años de cada contrato. A esas intervenciones podrán sumarse trabajos adicionales, que serán considerados al momento de evaluar las propuestas.
La licitación no fija una cifra única de inversión para las tres líneas. El monto final dependerá de las obras obligatorias y de los compromisos adicionales que asuma cada empresa adjudicataria. Además, los futuros operadores podrán solicitar su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), siempre que cumplan con las condiciones previstas en la normativa.
Otro aspecto del sistema es el valor del peaje que deberán abonar los operadores por utilizar las vías. El pliego establece bandas mínimas y máximas diferenciadas para cada línea. El esquema busca garantizar recursos para el mantenimiento de la infraestructura y, al mismo tiempo, evitar que el costo del transporte ferroviario pierda competitividad frente al traslado de cargas por camión.
Como referencia económica, el diseño del proceso contempla que la tarifa ferroviaria se ubique al menos un 35% por debajo de la del transporte automotor.
La postergación de la apertura de ofertas extiende los tiempos de una de las principales iniciativas del Gobierno para modificar la gestión del transporte ferroviario de cargas. El próximo paso será conocer qué empresas finalmente competirán por las concesiones y qué compromisos de inversión presentarán para operar las tres líneas.