El Gobierno nacional anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente operadas por Belgrano Cargas y Logística.
El Gobierno licitará por 50 años las líneas del Belgrano Cargas y una obra clave alcanza a Santa Fe
Nación buscará concesionar las redes Belgrano, San Martín y Urquiza, que suman 7.594 kilómetros. Entre las inversiones previstas aparece la eliminación del cuello de botella ferroviario en la capital santafesina.
La convocatoria será publicada este jueves en el Boletín Oficial y abarcará una red de 7.594 kilómetros distribuida en 16 provincias, con conexiones hacia los principales puertos argentinos y pasos internacionales con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Un esquema con acceso abierto
Luis Caputo confirmó que las concesiones funcionarán bajo un régimen de acceso abierto, con planes de inversión obligatorios y posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para proyectos ferroviarios de determinada escala.
“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza”, anunció el ministro de Economía, quien sostuvo que el objetivo es incorporar capital privado y modificar la gestión actual del sistema.
Caputo agregó que quienes inviertan al menos US$ 200 millones en renovación de vías podrán acceder a los beneficios previstos en el RIGI.
Qué pasará con el Belgrano Cargas
La privatización fue incluida dentro del programa habilitado por la Ley Bases y contempla que el Estado conserve tareas de regulación, fiscalización y control, mientras que los privados asumirán la operación, las inversiones y el riesgo empresario.
El esquema permitirá además que diferentes operadores utilicen la infraestructura ferroviaria bajo condiciones de acceso abierto. Los adjudicatarios deberán ejecutar obras obligatorias durante los primeros cinco años y podrán comprometer intervenciones adicionales.
El plazo de medio siglo fue definido para facilitar proyectos ferroviarios de gran escala, cuyos períodos de recuperación requieren horizontes de inversión más largos.
Santa Fe aparece entre las prioridades
Uno de los puntos de mayor impacto provincial será la intervención destinada a eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe. El anuncio nacional contempla avanzar sobre ese problema dentro de las inversiones de la Línea Belgrano.
La Provincia había solicitado en junio que la finalización del Circunvalar Ferroviario santafesino fuera incorporada explícitamente a los pliegos de la privatización. El proyecto conecta el norte de Santo Tomé con Laguna Paiva y tenía un avance cercano al 70%, según informó el Gobierno provincial.
La obra apunta a evitar que los trenes de cargas atraviesen la capital provincial. El proyecto original contempla unos 60,5 kilómetros de vías y un nuevo puente ferroviario sobre el río Salado.
Un recorrido que podría bajar de diez a dos horas
El Circunvalar fue diseñado para reducir de aproximadamente diez a dos horas el tiempo que demandan las formaciones entre Santa Fe y los puertos de Timbúes, además de eliminar decenas de pasos a nivel dentro del área urbana.
La Provincia también propuso que los oferentes que se comprometan a acelerar esos trabajos reciban una valoración favorable durante el proceso de adjudicación.
Además del proyecto santafesino, el Gobierno nacional mencionó la recuperación de un ramal azucarero de la Línea Belgrano y trabajos sobre los corredores principales del San Martín y el Urquiza.
Material rodante y financiamiento
Los futuros concesionarios podrán adquirir locomotoras y vagones correspondientes a cada línea. El dinero obtenido mediante esas ventas y otros remates será destinado a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las obras obligatorias.
Caputo defendió el cambio de modelo al afirmar que, pese al crecimiento de la producción agropecuaria desde 1970, el sistema ferroviario de cargas moviliza actualmente menos volumen que entonces.
“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente”, sostuvo.
La situación que encontró el Gobierno
La Secretaría de Transporte señaló que, al comienzo de la actual gestión, Belgrano Cargas y Logística presentaba pérdidas económicas, deterioro de infraestructura, elevados niveles de descarrilamientos y dificultades para cumplir los programas de mantenimiento.
La licitación busca trasladar la inversión y operación a actores privados mientras Nación conserva las facultades regulatorias. El proceso formal comenzará con la publicación de la convocatoria y los respectivos pliegos.