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Precios en dólares en Argentina: cómo quedó la comparación con América Latina en agosto

Pese a una suba del 0,7% en dólares durante agosto, la apreciación de otras monedas regionales permitió que el país moderará su brecha con el resto de la zona.

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Argentina volvió a encarecerse en dólares en agosto, pero se abarató 0,3% frente al promedio de América Latina, de acuerdo con el último Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar.

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El informe indicó que, después de dos meses consecutivos de abaratamiento en dólares, los precios argentinos subieron 0,7% en esa medición, como resultado de una inflación en pesos de 1,7% y un aumento de 1% en el tipo de cambio oficial.

El dólar bajó en Nación y MEP, pero subió el blue.Imagen ilustrativa.

El contexto en América Latina

Sin embargo, América Latina registró un encarecimiento mayor, con una suba de 1% en dólares, impulsada principalmente por la apreciación de las monedas de Colombia, México y Chile. Por ese motivo, Argentina quedó 1,7% por debajo del promedio latinoamericano en el nivel general de precios.

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El relevamiento señaló que el país sigue siendo más barato que Uruguay, Costa Rica y México, se ubica apenas por debajo de Chile y en un nivel similar al de Colombia. En cambio, resulta más caro que Brasil, Paraguay, Honduras y Ecuador.

DólarImagen ilustrativa.

En una mirada de más largo plazo, Fundar precisó que Argentina está 75,6% más cara en dólares que en enero de 2021 y 3% más cara que al inicio del gobierno de Javier Milei. Además, los datos de septiembre anticipan un nuevo encarecimiento en dólares, ya que la inflación de 1,9% superó la variación de 0,9% del tipo de cambio oficial.

Cómo le fue a la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de octubre en la Argentina se ubicó en el 2,2%.

Se trató del décimo registro de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que representó una aceleración de tres décimas frente al 1,9% de septiembre. De este modo, la inflación acumuló un 26,3% en lo que transcurrió del año.

En la medición interanual se observó una nueva desaceleración: el indicador se ubicó en el 33,1% respecto de octubre de 2025, marcando una baja de tres décimas frente al 33,4% de septiembre y alejándose siete décimas del pico reciente de 33,8% registrado en julio.

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