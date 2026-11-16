Argentina volvió a encarecerse en dólares en agosto, pero se abarató 0,3% frente al promedio de América Latina, de acuerdo con el último Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar.
Precios en dólares en Argentina: cómo quedó la comparación con América Latina en agosto
Pese a una suba del 0,7% en dólares durante agosto, la apreciación de otras monedas regionales permitió que el país moderará su brecha con el resto de la zona.
El informe indicó que, después de dos meses consecutivos de abaratamiento en dólares, los precios argentinos subieron 0,7% en esa medición, como resultado de una inflación en pesos de 1,7% y un aumento de 1% en el tipo de cambio oficial.
El contexto en América Latina
Sin embargo, América Latina registró un encarecimiento mayor, con una suba de 1% en dólares, impulsada principalmente por la apreciación de las monedas de Colombia, México y Chile. Por ese motivo, Argentina quedó 1,7% por debajo del promedio latinoamericano en el nivel general de precios.
El relevamiento señaló que el país sigue siendo más barato que Uruguay, Costa Rica y México, se ubica apenas por debajo de Chile y en un nivel similar al de Colombia. En cambio, resulta más caro que Brasil, Paraguay, Honduras y Ecuador.
En una mirada de más largo plazo, Fundar precisó que Argentina está 75,6% más cara en dólares que en enero de 2021 y 3% más cara que al inicio del gobierno de Javier Milei. Además, los datos de septiembre anticipan un nuevo encarecimiento en dólares, ya que la inflación de 1,9% superó la variación de 0,9% del tipo de cambio oficial.
Cómo le fue a la inflación
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de octubre en la Argentina se ubicó en el 2,2%.
Se trató del décimo registro de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que representó una aceleración de tres décimas frente al 1,9% de septiembre. De este modo, la inflación acumuló un 26,3% en lo que transcurrió del año.
En la medición interanual se observó una nueva desaceleración: el indicador se ubicó en el 33,1% respecto de octubre de 2025, marcando una baja de tres décimas frente al 33,4% de septiembre y alejándose siete décimas del pico reciente de 33,8% registrado en julio.