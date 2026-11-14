Informe de la BCR

El consumo forrajero de maíz crecería 53% respecto del promedio de los últimos cinco años

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta que el uso forrajero de maíz crecerá un 13% en la campaña 2025/26 y se ubicará un 53% por encima del promedio de los últimos cinco años. La mayor oferta del cereal, los precios competitivos frente a las proteínas animales y el crecimiento de la producción porcina, lechera y avícola impulsan la demanda. Al mismo tiempo, las exportaciones también avanzan a un ritmo histórico.