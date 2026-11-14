Entre enero y octubre de 2026

Las exportaciones agroindustriales argentinas superaron las 100 millones de toneladas y marcaron un récord

El maíz, el trigo y el complejo girasol impulsaron el crecimiento. Mientras tanto, el mercado internacional mostró señales de recuperación en los precios, aunque persisten factores de incertidumbre vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania y a las perspectivas de oferta mundial.