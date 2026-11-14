Las exportaciones argentinas de granos y subproductos alcanzaron un nuevo máximo histórico durante 2026. Entre enero y octubre, el país embarcó más de 101 millones de toneladas, un volumen que superó en 10 millones de toneladas el récord anterior de la serie y representó un crecimiento del 13% respecto del mismo período de 2025.
Las exportaciones agroindustriales argentinas superaron las 100 millones de toneladas y marcaron un récord
El maíz, el trigo y el complejo girasol impulsaron el crecimiento. Mientras tanto, el mercado internacional mostró señales de recuperación en los precios, aunque persisten factores de incertidumbre vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania y a las perspectivas de oferta mundial.
Así lo señala el último Reporte del Mercado de Granos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por A. Rubicondi, F. Pennino, M. Contardi, B. Ferrari y E. Terré. El informe destaca que la extraordinaria oferta agrícola de la campaña permitió ampliar los despachos al exterior, con una participación destacada de varios complejos productivos.
Entre los principales impulsores se ubicó el maíz, con exportaciones cercanas a las 37,1 millones de toneladas, unas 8,7 millones más que en igual período del año pasado. También sobresalió el trigo, que registró embarques por 14,5 millones de toneladas, un 45% por encima de 2025, en un contexto de cosecha extraordinaria estimada en alrededor de 28,5 millones de toneladas.
El complejo girasol también alcanzó un registro destacado, con exportaciones superiores a los 6,7 millones de toneladas, más del doble del promedio de las últimas campañas.
En octubre, en tanto, el complejo soja mostró una recuperación en los despachos, con un incremento del 14% respecto de septiembre. Las exportaciones de poroto alcanzaron 1,2 millones de toneladas, el segundo mayor registro del año, mientras que los envíos de aceite superaron las 544.900 toneladas, un volumen 30% superior al habitual para ese mes.
El aceite de soja atraviesa un año particularmente favorable. Entre enero y octubre se exportaron más de 5,1 millones de toneladas, un 15% por encima del promedio de los últimos cinco años. Si se considera específicamente la campaña actual, entre abril y octubre los embarques rondaron las 4 millones de toneladas, el nivel más elevado de los últimos 18 años para ese período.
El dinamismo exportador también se refleja en el mercado interno. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, al 4 de noviembre se habían comercializado más de 110,4 millones de toneladas de soja, maíz, trigo, girasol y sorgo, un 14% más que en igual momento del año anterior.
Sin embargo, el crecimiento de las operaciones comerciales y de los embarques todavía se encuentra por debajo del incremento de la producción. La cosecha proyectada para la campaña 2025/26 se ubica un 24% por encima de la anterior, mientras que las exportaciones y la comercialización avanzan a un ritmo menor.
Como consecuencia, el 68,8% de la producción estimada se encontraba comprometida comercialmente, el porcentaje más bajo de la serie para esta altura del año y por debajo del promedio histórico. De esta manera, el mercado enfrenta dos realidades simultáneas: un nivel récord de actividad exportadora y una oferta interna excepcional que todavía tiene un importante volumen pendiente de comercialización.
El trigo, condicionado por el conflicto en el Mar Negro
En el mercado internacional, el trigo atravesó una semana marcada por las negociaciones diplomáticas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para intentar alcanzar un alto al fuego. Los encuentros realizados en Abu Dabi no permitieron llegar a un acuerdo, aunque desde Moscú señalaron que las conversaciones podrían estar más cerca de una solución que en instancias anteriores.
La evolución del conflicto continúa siendo un factor determinante para el comercio mundial de cereales. Durante la semana, un ataque con drones contra el área portuaria rusa de Ust-Luga, en el mar Báltico, volvió a generar preocupación por las rutas alternativas utilizadas para los embarques.
De acuerdo con información citada por Reuters, Rusia exportó 1,4 millones de toneladas de trigo a través de los puertos del Báltico en lo que va de la campaña, frente a un promedio mensual de 300.000 toneladas previo a la escalada del conflicto. El ataque provocó un incendio en el puerto, aunque no se confirmaron daños en las instalaciones destinadas a la carga de granos.
A este escenario se sumaron las estimaciones del informe WASDE de noviembre, elaborado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que profundizó los recortes en las proyecciones de exportación del Mar Negro.
Entre julio y noviembre, las previsiones de ventas externas de trigo de Rusia y Ucrania para la campaña 2026/27 disminuyeron en conjunto 11,5 millones de toneladas, al pasar de 62 a 50,5 millones. Si bien otros países aumentarían sus exportaciones proyectadas en 7,11 millones de toneladas, ese incremento no alcanzaría para compensar la reducción y el comercio mundial estimado caería 4,39 millones de toneladas.
En el caso del maíz, el recorte previsto para Rusia y Ucrania fue de 3,5 millones de toneladas, aunque quedó prácticamente compensado por mayores exportaciones de otros países. De esta manera, la disminución del comercio global proyectado sería de apenas 500.000 toneladas.
Las restricciones logísticas y comerciales tienen especial impacto en el trigo, ya que el mar Negro concentra cerca del 20% de las exportaciones mundiales del cereal.
Incluso ante un eventual acuerdo de paz, la recuperación de la infraestructura portuaria rusa no sería inmediata. Según el relevamiento citado por la BCR, tres terminales cerealeras sufrieron daños importantes y alrededor del 20% de la capacidad de los puertos del mar Negro y del mar de Azov necesitaría varios meses para restablecerse. El resto podría retomar sus operaciones con mayor rapidez si cesaran los ataques.
Ucrania también enfrenta dificultades para colocar su producción en los mercados internacionales. El USDA elevó su estimación de cosecha de trigo para la campaña 2026/27 de 24 a 26,5 millones de toneladas, pero redujo las exportaciones proyectadas de 14,5 a 11,5 millones. Como consecuencia, las existencias finales estimadas aumentaron de 2,53 a 7,30 millones de toneladas.
Una situación similar se observa en el maíz ucraniano: la producción prevista pasó de 30 a 31,8 millones de toneladas, mientras que las exportaciones proyectadas disminuyeron de 23 a 20 millones. Los stocks finales, en tanto, crecerían de 2,06 a 7,53 millones de toneladas.
Para Argentina, este escenario presenta oportunidades y riesgos. Las restricciones de exportación en el Mar Negro pueden favorecer la colocación del trigo local, pero una eventual normalización de las rutas comerciales permitiría que los volúmenes acumulados durante los meses de conflicto ingresen al mercado internacional y aumenten la competencia.
El desafío será mayor durante la ventana de comercialización de la nueva cosecha argentina. La BCR estima un arrastre superior a los 5 millones de toneladas de la campaña anterior y proyecta una producción 2026/27 de 24,3 millones de toneladas, por encima de los 23,8 millones calculados en octubre. Con una oferta abundante, la evolución del conflicto y la capacidad de los países exportadores para recuperar sus embarques serán determinantes para la formación de precios.
El maíz recuperó terreno en Chicago, pero persiste la cautela comercial
El mercado internacional del maíz mostró una recuperación de las cotizaciones luego de la publicación del informe WASDE de noviembre. El cereal registró una suba del 2,2% durante la jornada del martes, aunque el repunte todavía no alcanza para revertir la tendencia bajista de las últimas semanas.
En Chicago, los contratos se ubicaron alrededor de los US$ 176 por tonelada, un valor 18% inferior a los máximos registrados a fines de septiembre. Entre los factores que presionan sobre los precios se encuentran las perspectivas de una de las mayores cosechas de la historia estadounidense y la liquidación de posiciones por parte de los fondos de inversión.
A nivel global, el balance de oferta y demanda mostró un incremento de las existencias finales, lo que también limitó las posibilidades de una recuperación más pronunciada. Entre los factores que explican esta situación aparecen las menores exportaciones previstas para Ucrania y el aumento de la producción y los stocks iniciales de Brasil.
En el caso brasileño, el USDA elevó las estimaciones de consumo interno de maíz hasta las 104 millones de toneladas, un máximo histórico, en un contexto de mayor disponibilidad del cereal.
Para Argentina, sin embargo, las perspectivas comerciales continúan siendo favorables. El organismo estadounidense incrementó en 2 millones de toneladas su proyección de exportaciones nacionales para la próxima campaña, hasta alcanzar los 40 millones de toneladas.
Los datos de embarques también muestran un desempeño destacado. Según los registros de NABSA, durante octubre se habrían exportado más de 3,97 millones de toneladas de maíz, el mayor volumen registrado para ese mes y más del doble del promedio de los últimos años.
Noviembre mantiene una dinámica elevada. Aunque los datos todavía son preliminares, los embarques realizados y programados permitirían superar los 2,6 millones de toneladas, lo que representaría el segundo registro más alto de la serie para ese mes.
No obstante, el buen ritmo exportador no logró trasladarse a una recuperación de los precios internos. A mediados de la semana, el valor de referencia de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario se ubicaba en torno a los US$ 180 por tonelada, más de US$ 15 por debajo del máximo alcanzado durante la primera semana de octubre.
Esta caída también modificó el comportamiento comercial de los productores. En septiembre, cuando los valores del maíz de la nueva cosecha en el mercado a término alcanzaban los US$ 210 por tonelada para el contrato de abril, más del 80% de las operaciones se realizaba a precio firme, con un máximo del 86% en la semana del 16 de septiembre.
Actualmente, con cotizaciones más de US$ 23 por debajo de aquellos valores, la participación de las operaciones a precio hecho descendió al 26% en la semana del 11 de noviembre, luego de haber tocado un mínimo del 10% a fines de octubre.
Sin embargo, al observar el acumulado de la nueva campaña, el panorama es diferente: el 53% de los compromisos comerciales ya cuenta con precio fijado. Se trata de una proporción superior al 24% registrado para la campaña 2025/26 en igual momento y 16 puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos años.
De acuerdo con el análisis de la BCR, la menor actividad reciente en materia de fijación de precios representa una pausa luego de un período en el que los productores habían aprovechado mejores cotizaciones para asegurar valores de venta de la nueva cosecha.
Así, el mercado de granos argentino transita el cierre de 2026 con exportaciones récord, una producción excepcional y un escenario internacional atravesado por factores geopolíticos y comerciales que seguirán condicionando la evolución de los precios.