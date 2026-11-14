Moviliza 44,5 millones de toneladas por campaña

Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran el 80% de la comercialización de maíz en Argentina

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó la estructura comercial del maíz en Argentina durante las últimas cinco campañas. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentraron más del 80% del volumen negociado, mientras que el Gran Rosario fue el principal destino de entrega. Para el ciclo 2025/26 ya se comercializaron 43,2 millones de toneladas, con una mayor participación de los contratos de entrega diferida.