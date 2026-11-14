El maíz es uno de los principales cultivos de la agricultura argentina, tanto por su superficie sembrada como por su volumen de producción.
Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran el 80% de la comercialización de maíz en Argentina
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó la estructura comercial del maíz en Argentina durante las últimas cinco campañas. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentraron más del 80% del volumen negociado, mientras que el Gran Rosario fue el principal destino de entrega. Para el ciclo 2025/26 ya se comercializaron 43,2 millones de toneladas, con una mayor participación de los contratos de entrega diferida.
Su importancia también se refleja en el movimiento comercial: durante las últimas cinco campañas, entre 2020/21 y 2024/25, se comercializaron en promedio 44,5 millones de toneladas por ciclo, según un informe elaborado por Belén Maldonado, Emilce Terré y Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
El relevamiento, basado en registros de SIO Granos, muestra una marcada concentración geográfica en el origen de la mercadería. Santa Fe encabezó el ranking con el 31% del volumen comercializado, seguida por Córdoba, con el 25%, y Buenos Aires, con el 24%. En conjunto, las tres provincias explicaron más del 80% de las operaciones registradas con destino final.
Esta distribución guarda relación con el peso de estas jurisdicciones en la producción primaria. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, las tres provincias concentraron, en promedio, el 74% de la producción nacional durante el mismo período.
En cuanto a los destinos, el Gran Rosario se posicionó como el principal punto de entrega del cereal. Allí se concentró aproximadamente el 45% del volumen comercializado, equivalente a un promedio de 20,2 millones de toneladas por campaña. Por su parte, los puertos de Bahía Blanca y Quequén reunieron otro 15%, con alrededor de 6,5 millones de toneladas por ciclo.
También tuvieron participación las zonas del sur de Córdoba y sudoeste de Santa Fe, que recibieron casi el 11% de la mercadería, unos 4,8 millones de toneladas promedio por campaña. En tanto, el noroeste bonaerense concentró el 8% de las entregas, equivalente a 3,7 millones de toneladas.
La distribución de los destinos refleja la importancia del sector exportador en la cadena comercial del maíz. Según las estimaciones incluidas en el informe, cerca del 70% de la producción nacional se destina al mercado internacional.
Las modalidades de negociación y fijación de precios
El análisis de las últimas cinco campañas también permite identificar cómo se realizan las operaciones comerciales. En promedio, el 67% del maíz se negocia durante la campaña comercial, que se extiende de marzo a febrero, mientras que el 30% se vende anticipadamente, antes de la cosecha. El 3% restante se comercializa una vez finalizado ese período.
En cuanto a los instrumentos utilizados, predominan ampliamente los contratos de compraventa, que representan el 97% de las operaciones, mientras que el canje tiene una participación del 3%.
Otra diferencia importante está vinculada con los plazos de entrega. El mercado distingue entre las operaciones disponibles o contractuales, que contemplan una entrega inmediata o en un plazo inferior a los 30 días, y los contratos forward, en los que se establece una entrega diferida.
En las ventas anticipadas, el 96% de las operaciones se concreta bajo la modalidad forward, una característica asociada a que, al momento de negociar, buena parte de la mercadería todavía no fue cosechada. En cambio, durante la campaña comercial, el 53% de los negocios se realiza con entrega disponible o contractual.
Al considerar conjuntamente el momento de negociación y la modalidad de entrega, la combinación más frecuente es la compraventa durante la campaña con entrega inmediata, que representa el 35% del total. Le siguen las operaciones realizadas durante el ciclo comercial con entrega forward, con el 30%, y las ventas anticipadas con entrega diferida, que explican el 27%.
La fijación del precio también presenta diferencias según el tipo de contrato. En las operaciones con entrega disponible o contractual, el 76% se pacta a precio hecho, el 22% corresponde a negocios con precio a fijar y el 2% restante a operaciones de canje.
En los contratos forward, en cambio, predomina la modalidad de precio a fijar, que representa el 60% de las operaciones, frente al 36% de los negocios a precio hecho y el 4% de canjes.
Cuando se utiliza la modalidad de precio a fijar, la principal referencia es el Precio Cámara, que concentra el 46% de las operaciones. Se trata de una cotización diaria elaborada por las Cámaras Arbitrales de Cereales a partir de las negociaciones del mercado físico. También aparecen, aunque con menor participación, el mercado comprador, con el 5%, y el mercado a término, con el 3%. El 46% restante no especifica la referencia utilizada.
Respecto de los pagos, el 72% de los contratos de compraventa se cancela contra entrega de la mercadería, mientras que el 18% se paga a plazo y el 10% de manera anticipada.
Por último, el informe señala que el 82% de la mercadería negociada mediante contratos forward tiene una ventana de entrega de entre cero y 30 días desde el inicio del período habilitado para descargar. Los plazos de entre 31 y 60 días representan el 7%, mientras que los intervalos más extensos tienen una participación menor.
La campaña 2025/26 ya registra 43,2 millones de toneladas comercializadas
En el ciclo comercial 2025/26, los registros disponibles muestran que ya se negociaron 43,2 millones de toneladas de maíz. De ese volumen, 17,6 millones se comercializaron antes del inicio de la campaña, en marzo.
Considerando una producción estimada en 70,5 millones de toneladas, un récord histórico según las proyecciones contempladas en el informe, el volumen vendido anticipadamente representa aproximadamente el 25% de la cosecha prevista. La proporción se ubica por debajo del promedio de las últimas campañas, que alcanzó el 30%.
En cuanto a las modalidades de negociación, el 98% de las operaciones corresponde a contratos de compraventa y el 2% restante a negocios de canje. Una de las particularidades de este ciclo es la mayor participación de los contratos con entrega diferida: representan el 74% de la mercadería comercializada hasta el momento, frente al 60% registrado como promedio histórico.
Por su parte, las operaciones con entrega disponible o contractual concentran el 26%. Desde la BCR aclaran que estos porcentajes pueden modificarse a medida que avance la campaña, ya que una parte importante de los negocios con entrega inmediata suele concretarse durante el desarrollo del ciclo comercial.
En materia de precios, el 66% de los contratos de compraventa se pactó a precio hecho y el 34% con precio a fijar, proporciones similares a las observadas en el promedio de las últimas cinco campañas.
El Precio Cámara volvió a ser la principal referencia para establecer el valor de la mercadería, con una participación del 48%. Bastante más atrás se ubicaron el mercado a término, con el 2,1%, y el mercado comprador, con el 1,6%. Al igual que en el promedio histórico, el 48% de los contratos con precio a fijar no especificó el mercado de referencia.
Finalmente, el relevamiento muestra cambios en las condiciones de pago. El 81% de los contratos de compraventa de la campaña 2025/26 se cancela contra entrega, mientras que el 11% se paga a plazo y el 8% de manera anticipada.
En comparación con el promedio histórico, creció nueve puntos porcentuales la participación de los pagos contra entrega, mientras que disminuyeron los pagos a plazo y anticipados.
De esta manera, el informe permite observar la estructura de uno de los principales circuitos comerciales de la agricultura argentina, con una fuerte concentración del origen en la región central, una marcada orientación exportadora y una mayor participación de los contratos forward en la campaña 2025/26.