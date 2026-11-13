El mercado ganadero argentino sumará una nueva herramienta de comercialización digital. Rosgan y la Cámara Argentina de Feedlot firmaron un acuerdo para desarrollar Roslot, una plataforma electrónica destinada a la compraventa de hacienda con destino a faena, que permitirá realizar operaciones online y facilitar el vínculo comercial entre los distintos actores de la cadena.
Rosgan y la Cámara de Feedlot lanzarán una plataforma digital para comercializar hacienda con destino a faena
La iniciativa fue anunciada durante el cierre del 5º Congreso Federal Ganadero, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario. El proyecto, desarrollado junto con la Cámara Argentina de Feedlot, permitirá concretar operaciones comerciales de manera electrónica y busca aportar transparencia y una referencia de precios para la hacienda de engorde a corral. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2027.
El anuncio se realizó durante el cierre del 5º Congreso Federal Ganadero, organizado por Rosgan en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que reunió a unos 580 participantes para debatir sobre los desafíos productivos, comerciales y tecnológicos de la ganadería argentina.
El convenio fue firmado por Raúl Milano, presidente de Rosgan, y Fernando Storni, titular de la Cámara Argentina de Feedlot. La herramienta comenzaría a funcionar durante 2027 y contará con la participación de los consignatarios integrantes de Rosgan y los establecimientos asociados a la entidad que representa a los engordadores a corral.
Según explicó Milano, Roslot será la primera plataforma electrónica del país destinada a canalizar la comercialización de hacienda para faena. El sistema tendrá un período inicial de seis meses sin costo para los usuarios y posteriormente establecerá una tarifa de utilización que, según anticipó, será accesible.
Uno de los objetivos centrales será generar una referencia de precios para la hacienda proveniente de sistemas de engorde a corral, un segmento que todavía no cuenta con un indicador específico de estas características.
"Es la primera plataforma electrónica que va a aparecer en el país, Roslot. Va a permitir la venta total de hacienda con destino a faena", señaló Milano, quien confirmó que el desarrollo comenzará a operar el próximo año.
Un mercado internacional con oportunidades para la ganadería argentina
Además del anuncio tecnológico, el Congreso abordó las perspectivas del mercado mundial de carnes y las posibilidades de crecimiento para la producción argentina.
El consultor Víctor Tonelli planteó que la ganadería internacional atraviesa una etapa de retención de hacienda y recomposición de existencias, un proceso que involucra al 84% del stock mundial y que podría extenderse entre cinco y diez años. Este escenario mantendría una oferta ajustada y contribuiría a sostener los precios internacionales durante los próximos años.
En el caso argentino, estimó que recuperar los niveles de existencias demandará al menos cuatro o cinco años. También sostuvo que las exportaciones tendrán un papel determinante en la expansión del negocio, en un contexto donde el consumo interno de carne vacuna enfrenta una mayor competencia de las proteínas aviar y porcina.
"La exportación es lo que va a dar futuro a la ganadería argentina", afirmó Tonelli, quien identificó oportunidades comerciales en mercados como Estados Unidos, China y la Unión Europea.
La dimensión internacional también fue analizada en un panel sobre geopolítica de la carne, que reunió a Alfredo Di Costanzo, de la Universidad de Nebraska; Weng Yu Qing, presidente en Argentina de Huapei Agricultural Development; y Gastón Santiesteban, director de Política de Mercados de la Nación.
Entre los temas abordados estuvieron los cambios en el comercio internacional, el crecimiento de la demanda china y la necesidad de avanzar en sistemas de clasificación y tipificación de carnes que permitan mejorar la diferenciación de los productos argentinos y acceder a mercados de mayor valor.
Genética, nutrición y gestión para mejorar la productividad
La eficiencia productiva y la incorporación de tecnología también ocuparon un lugar destacado en las exposiciones. En el panel dedicado a genética y nutrición participaron Rodolfo Cantet, investigador del Conicet y la UBA; Patricio Cortabarría, CEO de Origen Uruguay; Julián Soriano, especialista técnico de Provimi-Cargill; y Sebastián Victorica, socio fundador de UbiMeat.
Los especialistas analizaron la importancia de aprovechar los avances genéticos, optimizar los sistemas de alimentación y medir con mayor precisión los atributos de calidad de los animales.
También remarcaron la necesidad de mejorar la articulación entre los productores y la industria frigorífica, de manera que las inversiones y mejoras realizadas durante la etapa productiva puedan traducirse en mejores resultados comerciales.
Por su parte, el consultor José Lizzi puso el foco en la administración de las empresas ganaderas. Advirtió que las buenas perspectivas de precios y mercados no garantizan por sí mismas la rentabilidad de los establecimientos.
"No alcanza con tener un buen negocio ganadero, hay que saber cómo gestionarlo", sostuvo, al destacar la importancia del financiamiento, la planificación y la definición de objetivos para aprovechar las oportunidades del sector.
La transformación de las empresas familiares también formó parte de la agenda. Mauricio Pretto, presidente de Pretto Agronegocios, compartió la experiencia de crecimiento de la firma, desde sus orígenes familiares hasta su consolidación como una organización integrada, con más de 25 colaboradores y una red de alianzas en distintos eslabones de la cadena cárnica.
En su exposición destacó el valor de la continuidad generacional, la profesionalización de los equipos de trabajo y la delegación de responsabilidades como herramientas para sostener el crecimiento empresarial.
El consumidor y el desafío de agregar valor a la carne argentina
Otro de los ejes del encuentro estuvo relacionado con la comercialización y las estrategias para fortalecer el posicionamiento de la carne vacuna argentina.
Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), analizó el vínculo entre la calidad del producto, la construcción de marca y las nuevas demandas de los consumidores.
El especialista advirtió que el reconocimiento internacional de la carne argentina constituye una ventaja competitiva, pero requiere un trabajo permanente para sostener su prestigio y traducirlo en mayor valor comercial.
"El prestigio de la carne argentina como una de las mejores del mundo debe revalidarse y construirse todos los días", señaló.
El 5º Congreso Federal Ganadero contó también con la participación del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; y el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale.
Con 580 asistentes, el encuentro reunió a representantes de la producción, la industria, el comercio y el ámbito científico, con una agenda que combinó mercados internacionales, innovación tecnológica, genética, nutrición, gestión empresarial y comercialización.
El lanzamiento de Roslot fue uno de los principales anuncios de la jornada y anticipa un nuevo paso en la digitalización del negocio ganadero, con una herramienta que buscará agilizar las operaciones de compraventa y aportar mayor información al mercado de hacienda destinada a faena.