La ganadería suma una plataforma online

Rosgan y la Cámara de Feedlot lanzarán una plataforma digital para comercializar hacienda con destino a faena

La iniciativa fue anunciada durante el cierre del 5º Congreso Federal Ganadero, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario. El proyecto, desarrollado junto con la Cámara Argentina de Feedlot, permitirá concretar operaciones comerciales de manera electrónica y busca aportar transparencia y una referencia de precios para la hacienda de engorde a corral. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2027.