Perspectiva Agroclimática

El Super El Niño marcará la campaña agrícola 2026/27, pero su impacto será diferente según la región

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa un escenario climático con lluvias abundantes en el norte y el Litoral, riesgo de crecidas en las principales cuencas y precipitaciones por debajo de lo normal en sectores del centro de la región pampeana. La influencia de la corriente fría de Malvinas modificará el comportamiento habitual del fenómeno y moderará el riesgo de inundaciones en algunas zonas productivas.