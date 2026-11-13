La campaña agrícola 2026/27 estará condicionada por el desarrollo del fenómeno de El Niño, que alcanzaría una intensidad elevada, aunque sin llegar a los niveles extremos que anticipan algunas versiones. Así lo señala el informe agroclimático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que advierte sobre un escenario de importantes contrastes regionales y una distribución irregular de las precipitaciones durante los próximos meses.
El Super El Niño marcará la campaña agrícola 2026/27, pero su impacto será diferente según la región
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa un escenario climático con lluvias abundantes en el norte y el Litoral, riesgo de crecidas en las principales cuencas y precipitaciones por debajo de lo normal en sectores del centro de la región pampeana. La influencia de la corriente fría de Malvinas modificará el comportamiento habitual del fenómeno y moderará el riesgo de inundaciones en algunas zonas productivas.
El análisis destaca que la interacción entre el fenómeno, caracterizado en el reporte como "Super El Niño", y otros factores atmosféricos y oceánicos, especialmente la corriente marina fría de Malvinas, provocará alteraciones en el régimen de lluvias y temperaturas.
Esta combinación hará que el impacto no sea uniforme. Mientras algunas regiones deberán prepararse para precipitaciones superiores a los valores normales, tormentas y posibles crecidas de los grandes ríos, otras podrían registrar lluvias por debajo de la media, con condiciones más favorables para avanzar con las labores agrícolas.
El organismo considera que los riesgos hídricos serán importantes y recomienda mantener un seguimiento permanente de la evolución climática para anticipar posibles eventos y adoptar medidas que permitan reducir sus consecuencias sobre la producción.
Primavera: lluvias abundantes en las cuencas y contrastes en la región pampeana
El comportamiento de la primavera de 2026 estuvo condicionado inicialmente por el ingreso de aire marítimo frío y húmedo desde el Atlántico, asociado a la influencia de la corriente de Malvinas. Esta situación favoreció una elevada frecuencia de jornadas nubladas y húmedas, con tormentas localizadas que ocasionaron daños puntuales, aunque sin afectar grandes extensiones.
Hacia mediados de la estación, esa influencia comenzó a perder intensidad y se activaron las precipitaciones, mientras las temperaturas lograron acercarse a los valores normales.
Para los próximos meses, la Bolsa de Cereales advierte que las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay continuarán recibiendo lluvias abundantes, a las que se sumará el inicio de la temporada de precipitaciones en la cuenca del Paraguay. Esta combinación podría generar crecidas y afectar sectores ribereños.
En contraste, gran parte de la región pampeana y Uruguay mantendrían registros de lluvias algo inferiores a los promedios habituales, debido a la persistencia de la influencia residual de la corriente fría de Malvinas.
Este comportamiento resulta particularmente relevante para áreas productivas que suelen presentar problemas de excesos hídricos. Según el informe, el riesgo de inundaciones en la cuenca del Salado, la cuenca del río Quinto, la Pampa Arenosa y el área de la laguna La Picasa se mantendría en niveles moderados.
Por otra parte, el NOA, el oeste del Chaco y sectores de Cuyo presentarían precipitaciones normales a superiores a la media, pero acompañadas por temperaturas elevadas. En esas regiones, el calor podría incrementar las necesidades de agua de los cultivos y las pasturas.
Verano 2027: el norte y el Litoral concentrarán las mayores precipitaciones
Durante el verano de 2027, el fenómeno de El Niño mantendría su intensidad, aunque sin alcanzar los valores extremos que circulan en algunas proyecciones. El principal núcleo de precipitaciones se ubicaría en el norte de la Mesopotamia y extendería su influencia hacia el sur de Brasil, el este del Chaco, el Litoral, el norte de la región pampeana y el norte de Uruguay.
Este patrón favorecería lluvias abundantes en las cuencas altas y medias de los ríos Paraná y Uruguay. A esos aportes se sumarán las precipitaciones de la cuenca del Paraguay, que alcanzarían su mayor intensidad hacia mediados del verano.
Como consecuencia, el informe advierte sobre el riesgo de crecidas de los grandes ríos e inundaciones en zonas ribereñas. Sin embargo, para la cuenca del Salado, el río Quinto, la Pampa Arenosa y el área de la laguna La Picasa, el riesgo de anegamientos continuaría siendo moderado.
En Cuyo y el sudoeste de la región pampeana se esperan precipitaciones moderadamente superiores a los valores normales, aunque con temperaturas elevadas y posibles episodios de sequía atmosférica, caracterizados por baja humedad ambiental y presencia de vientos.
El NOA, el oeste de Paraguay y Bolivia, en tanto, registrarían lluvias cercanas a los promedios habituales, pero con temperaturas elevadas. Hacia el final del verano se prevé el retorno algo anticipado de los vientos polares, aunque con escasas posibilidades de heladas.
Otoño 2027: el riesgo de crecidas alcanzaría su punto máximo
Para el otoño, la Bolsa de Cereales anticipa que El Niño conservará una influencia importante durante la primera parte de la estación, aunque comenzaría a perder intensidad a partir de mediados de ese período.
Las precipitaciones continuarían concentrándose en el sur de Brasil, el Litoral y especialmente el norte de la Mesopotamia, con aportes también sobre el este de Paraguay, el norte de la región pampeana y gran parte de Uruguay.
Este escenario alimentaría las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, por lo que el riesgo de crecidas e inundaciones ribereñas podría alcanzar su punto máximo durante el otoño.
En cambio, las posibilidades de anegamientos en la Pampa Arenosa, la cuenca del río Quinto, la laguna La Salada y la cuenca del Salado serían menores que en otros episodios de características similares.
Para Cuyo y el oeste de la región pampeana se esperan lluvias moderadamente superiores a los valores normales, con una alternancia entre episodios tardíos de calor e ingresos tempranos de aire polar. Esta combinación podría generar un riesgo moderado de heladas.
En el NOA y el oeste de Paraguay, las precipitaciones se mantendrían próximas a los registros habituales. La disminución estacional de las temperaturas también contribuiría a reducir la demanda hídrica de los cultivos y las pasturas, favoreciendo una recuperación del equilibrio de humedad.
Hacia comienzos de mayo, las tormentas cordilleranas comenzarían a reactivarse y facilitarían el ingreso de masas de aire polar, frío y seco, con descensos térmicos y posibilidades de heladas en buena parte del área agrícola. También podrían regresar los períodos de tiempo nublado y húmedo por el ingreso de aire marítimo desde el Atlántico.
Finalmente, el informe contempla la posibilidad de que los efectos residuales de El Niño se prolonguen durante el invierno de 2027, aunque con un régimen climático que podría resultar más benigno que los valores medios habituales.