El mercado de la carne vacuna atraviesa un escenario particular: mientras la oferta destinada al consumo interno muestra una reducción significativa, los precios en los mostradores no registran aumentos en la misma proporción. La explicación, según un análisis del ROSGAN, se encuentra principalmente en las limitaciones que enfrenta el presupuesto familiar y en la competencia con otros gastos esenciales.
Menos carne disponible, pero sin grandes subas: las claves del mercado ganadero
Con una oferta interna casi 11% menor que hace un año, la carne vacuna acumula siete meses de subas por debajo de la inflación. El escenario también plantea interrogantes sobre la evolución de los precios hacia fines del verano.
El informe sostiene que la capacidad de compra de los consumidores se convirtió en el principal condicionante de la demanda. El incremento de los servicios, la vivienda, la educación y la salud obliga a los hogares a destinar una mayor proporción de sus ingresos a cubrir gastos difíciles de postergar, reduciendo el margen disponible para la compra de alimentos y, particularmente, de carne vacuna.
Esta situación se refleja en los hábitos de consumo: elección de cortes más económicos, reducción de las cantidades adquiridas y sustitución de la carne vacuna por otras proteínas, principalmente pollo y cerdo.
El fenómeno se produce en un contexto de menor disponibilidad de carne en el mercado interno, como consecuencia de la caída de la faena y de una mayor retención de animales por parte de los productores, incentivados por los buenos valores de la hacienda y las perspectivas de una oferta más ajustada.
Menor oferta de carne, pero aumentos por debajo de la inflación
Uno de los principales datos del análisis es la reducción de la disponibilidad de carne vacuna para el mercado interno. Según las estadísticas oficiales citadas por ROSGAN, entre enero y septiembre de 2026 la faena bovina cayó un 10% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la producción de carne retrocedió un 6,5%.
La diferencia entre ambos indicadores responde al incremento del peso promedio de los animales faenados. Los mejores valores de la hacienda generan incentivos para que los productores retengan los animales durante más tiempo y busquen obtener una mayor cantidad de kilos antes de enviarlos a frigorífico.
A pesar de ese mayor peso por animal, el volumen de carne destinado al mercado interno resultó casi un 11% inferior al registrado durante los primeros nueve meses de 2025.
En condiciones habituales, una reducción de la oferta tiende a generar presión sobre los precios. Sin embargo, esa relación no se está trasladando de manera directa al consumidor. De acuerdo con el relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne vacuna acumula siete meses consecutivos de aumentos por debajo de la inflación general.
Este comportamiento evidencia que la menor disponibilidad física del producto no alcanza, por sí sola, para impulsar los valores en los mostradores. La demanda encuentra un límite en la capacidad efectiva de compra de los hogares.
Los gastos del hogar modifican los hábitos de consumo
Para comprender esta dinámica, el informe plantea la necesidad de diferenciar la disponibilidad física de carne de la capacidad real de compra de los consumidores.
Las estadísticas de consumo per cápita que habitualmente se utilizan en Argentina representan un consumo aparente, calculado a partir de la producción nacional menos las exportaciones. Por lo tanto, una disminución de ese indicador no necesariamente significa que los consumidores hayan perdido interés en el producto, sino que puede responder a una menor oferta disponible.
La situación actual también debe analizarse en relación con la evolución del resto de los precios de la economía. Según los datos del INDEC, entre enero y septiembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 23,6%. Sin embargo, algunos rubros registraron subas considerablemente superiores: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 35,6%, mientras que Educación avanzó 34%.
También se ubicaron por encima de la inflación general Comunicación, con 26,6%, y Salud, con 25,2%. En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento del 24,5%.
Desde ROSGAN señalan que estos aumentos tienen una incidencia directa sobre la estructura del presupuesto familiar, especialmente porque buena parte de esos gastos son difíciles de evitar o postergar. Cuando una mayor proporción de los ingresos debe destinarse a servicios básicos, salud y educación, disminuye el dinero disponible para otros consumos.
En ese contexto, las carnes aparecen entre los productos que los hogares ajustan para equilibrar sus gastos. La respuesta se manifiesta tanto en la reducción de las cantidades compradas como en la búsqueda de alternativas más económicas.
El desplazamiento hacia el pollo y el cerdo es una tendencia que se viene observando desde hace varios años. Sin embargo, el informe advierte que recientemente también estas proteínas comenzaron a mostrar aumentos inferiores a la inflación, lo que podría indicar que la pérdida de dinamismo del consumo ya no responde solamente a una sustitución entre tipos de carne, sino a una reducción más generalizada de la demanda.
Un cierre de año particular y posibles aumentos hacia fines del verano
Las perspectivas para los próximos meses presentan un escenario diferente al comportamiento estacional que suele caracterizar al mercado ganadero durante el último tramo del año.
Habitualmente, entre noviembre y diciembre los precios de la hacienda encuentran un factor de sostenimiento en la combinación de una oferta más restringida y una mayor demanda, vinculada con las celebraciones de fin de año, el pago de aguinaldos y la disponibilidad de ingresos adicionales en los hogares.
Sin embargo, ROSGAN considera que durante 2026 esa dinámica podría modificarse. Uno de los factores que explica esta posibilidad es el elevado nivel de encierre que presentan actualmente los corrales de engorde, con más de dos millones de animales en stock. Esta disponibilidad permitiría mantener un flujo relativamente importante de animales terminados hacia los frigoríficos durante los próximos meses.
Del otro lado, la demanda llega a esta etapa del año con una capacidad de compra todavía limitada, condicionada por el peso de los gastos familiares y la evolución de los ingresos.
La combinación de una oferta fluida proveniente de los corrales y un consumo interno restringido podría generar un mercado con escaso movimiento de precios durante el cierre de 2026, aun cuando la disponibilidad estructural de hacienda sea menor.
No obstante, el informe advierte que la presión sobre los valores no desaparece, sino que podría trasladarse hacia adelante. La mayor retención de animales y el proceso de recomposición de los rodeos terminarán reduciendo la oferta disponible, una situación que podría comenzar a reflejarse con mayor intensidad hacia fines del verano, cuando disminuya temporalmente el ingreso de hacienda proveniente de los feedlots.
El principal interrogante será entonces cuánto de esos eventuales aumentos podrá absorber el mercado interno. La evolución de los precios dependerá no solamente de la disponibilidad de animales y de los costos de producción, sino también de la capacidad de compra de los consumidores.
En definitiva, el análisis de ROSGAN plantea que el presupuesto familiar se convirtió en el principal condicionante para la recuperación de los precios de la carne vacuna. Incluso frente a una oferta más ajustada, la demanda tendrá un papel determinante para establecer hasta dónde pueden avanzar los valores en los próximos meses.