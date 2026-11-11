Suma desafíos para el manejo

Girasol: las lluvias demoran la siembra y ponen en alerta el potencial de rendimiento

Las precipitaciones frecuentes, la humedad de los suelos y las bajas temperaturas están demorando entre 7 y 12 días las implantaciones en regiones del oeste argentino. Desde Aapresid señalan que todavía es posible sostener el potencial productivo hasta el 15 de noviembre, aunque las siembras posteriores a esa fecha podrían comenzar a reducir los rendimientos.