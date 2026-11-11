El girasol volvió a ganar espacio en las rotaciones agrícolas de distintas regiones del país, tanto por su aporte a la diversificación productiva como por su desempeño en ambientes donde otros cultivos presentan mayores limitantes. Sin embargo, la campaña actual enfrenta dificultades en su etapa inicial: las lluvias frecuentes y las bajas temperaturas del suelo están demorando las tareas de implantación y generan preocupación por el posible impacto sobre los rendimientos.
Girasol: las lluvias demoran la siembra y ponen en alerta el potencial de rendimiento
Las precipitaciones frecuentes, la humedad de los suelos y las bajas temperaturas están demorando entre 7 y 12 días las implantaciones en regiones del oeste argentino. Desde Aapresid señalan que todavía es posible sostener el potencial productivo hasta el 15 de noviembre, aunque las siembras posteriores a esa fecha podrían comenzar a reducir los rendimientos.
En zonas del oeste argentino, particularmente en el sur de Córdoba y San Luis, los retrasos respecto del calendario habitual oscilan entre 7 y 12 días. Así lo explicó Luciano Belloni, coordinador de las Redes de Maíz y Girasol de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
El especialista señaló que la ventana óptima de implantación se ubica, aproximadamente, entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre. No obstante, las condiciones climáticas de las últimas semanas modificaron el ritmo de las labores.
"Las principales causas son climáticas: exceso de humedad en el suelo, producto de precipitaciones mayores a lo normal y con mayor frecuencia a la habitual, y temperaturas de suelo bajas, que pueden afectar la emergencia uniforme del cultivo", detalló Belloni.
A las dificultades agronómicas se suman los inconvenientes operativos. El exceso de agua complica el traslado de la maquinaria, reduce las posibilidades de ingreso a los lotes y condiciona la logística de las tareas, lo que profundiza las demoras.
El atraso puede reducir el potencial de rendimiento
El corrimiento de las fechas de siembra representa un factor relevante para el desarrollo del cultivo. Una implantación más tardía puede afectar el rendimiento por dos motivos: reduce el tiempo disponible para el crecimiento y modifica las condiciones ambientales que enfrenta la planta durante sus etapas reproductivas y el tramo final del ciclo.
"El retraso en la fecha de siembra puede afectar al potencial de rendimiento, por un lado, porque el cultivo tiene menos tiempo de trabajar y, por otro, porque las demoras exponen al cultivo a condiciones más propensas al desarrollo de enfermedades durante el final del ciclo", advirtió Belloni.
Este riesgo adquiere mayor importancia en campañas con elevada humedad ambiental y frecuentes precipitaciones. En esas condiciones, pueden generarse escenarios favorables para la aparición y propagación de enfermedades, con posibles consecuencias sobre el rendimiento.
Por ese motivo, el seguimiento sanitario y la evaluación de medidas preventivas comienzan a ocupar un lugar importante en las decisiones de manejo.
Qué alternativas de manejo pueden ayudar a reducir los riesgos
Frente al retraso de las labores, los productores analizan distintas alternativas para sostener el potencial del cultivo. Sin embargo, desde Aapresid consideran que algunas decisiones, como modificar la densidad de siembra en esta etapa, no serían recomendables.
"Decisiones de manejo como cambios en las densidades no las recomendaría a esta altura", sostuvo Belloni.
Tampoco observa una sustitución generalizada de híbridos por materiales de ciclo más corto. Según explicó, las diferencias entre los ciclos de los híbridos más difundidos no son significativas y los materiales de menor duración suelen presentar un potencial de rendimiento inferior.
En cambio, una de las herramientas que puede adquirir mayor relevancia es la aplicación preventiva de fungicidas, especialmente ante perspectivas de condiciones húmedas durante el desarrollo del cultivo.
"En años húmedos, la probabilidad de respuesta es mayor y, dado que el precio del commodity se mantiene firme, puede ser una decisión acertada cuidar el rendimiento del cultivo", indicó el especialista.
La decisión, de todos modos, debe evaluarse en función de las condiciones de cada lote y del riesgo sanitario esperado.
El 15 de noviembre, una fecha de referencia para el oeste
A pesar de las demoras registradas, el escenario todavía ofrece margen para sostener las expectativas productivas. Para el oeste del país, Belloni identificó el 15 de noviembre como una fecha de referencia para evaluar el impacto del retraso sobre los rindes.
"Sabemos que está habiendo retrasos en las siembras, pero también es cierto que para esta región hasta el 15 de noviembre el potencial de rendimiento se mantiene", explicó. A partir de ese momento, advirtió, será necesario revisar las expectativas, principalmente en los ambientes de mayor potencial.
Los ensayos mencionados por el especialista muestran que, cuando la implantación se posterga más allá de esa fecha, el rendimiento relativo puede ubicarse por debajo del 90% del potencial.
En este contexto, la evolución climática de los próximos diez días será determinante para establecer cuánto puede avanzar la siembra y hasta cuándo se podrá mantener una ventana de implantación con perspectivas favorables.
Por ahora, el panorama plantea un escenario de seguimiento y cautela, aunque sin descartar una buena campaña. La posibilidad de sostener los rendimientos dependerá, en buena medida, de que las condiciones permitan retomar las labores y evitar que las demoras se extiendan más allá de las fechas de referencia.
"Sabemos que, aunque la campaña sea larga, puede ser muy buena en términos de rinde", concluyó Belloni.