Las labores agrícolas avanzan en Argentina en un contexto de precios internacionales debilitados y mayor incertidumbre geopolítica.
Avanza la siembra de maíz en Argentina, mientras la abundante oferta global presiona los precios
La implantación de maíz alcanza el 50,5% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, mientras que la soja registra un avance del 4,7%. En paralelo, la cosecha de trigo comenzó con una proyección de 23,4 millones de toneladas.
La siembra de maíz registra un progreso del 50,5% sobre las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, mientras que la implantación de soja alcanza el 4,7% de las 17 millones de hectáreas previstas. Por su parte, la cosecha de trigo cubre el 8,5% del área apta, con una estimación de producción de 23,4 millones de toneladas.
El escenario comercial está condicionado por una oferta global abundante, la posibilidad de una normalización de los flujos de exportación en el mar Negro y la debilidad de los mercados financieros. Estos factores generan presión sobre las cotizaciones y llevan a los fondos de inversión a reducir sus posiciones en commodities agrícolas.
"Estamos frente a un mercado en el que confluyen varios factores bajistas. La posibilidad de una normalización de los flujos comerciales en el mar Negro, la abundante oferta de granos y la debilidad de los mercados financieros generan presión sobre los precios. Al mismo tiempo, los fondos están reduciendo sus posiciones, lo que profundiza este movimiento", explicó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.
Soja y maíz: avanza la siembra y crece la oferta comercial
En soja, la implantación nacional registra un avance del 4,7%, con un progreso semanal de 2,4 puntos porcentuales y un ritmo 2,5 puntos por encima del promedio de las últimas cinco campañas.
Las condiciones de humedad son favorables en los principales núcleos productivos y en el oeste bonaerense. Sin embargo, el sur de Córdoba presenta un retraso de 8,6 puntos porcentuales, debido a la falta de piso y las bajas temperaturas de los suelos.
Para Romano, las condiciones climáticas actuales no representan un riesgo productivo significativo, aunque las perspectivas de una cosecha importante en Brasil y Estados Unidos limitan las posibilidades de recuperación de los precios.
En maíz, la siembra alcanza el 50,5% de las 8,4 millones de hectáreas estimadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), con un adelanto interanual de 14,5 puntos porcentuales. La implantación de los cultivos tempranos está prácticamente finalizada y comienza la ventana óptima para los planteos tardíos.
El ritmo de las labores anticipa una distribución cercana al 50% para cada modalidad. Esta composición también comienza a reflejarse en el mercado de futuros, donde los contratos de julio muestran cotizaciones superiores a los de abril.
En el mercado disponible, en tanto, el ingreso de camiones y el volumen de mercadería comercializada mantienen presión sobre los precios, pese a la importante demanda exportadora. Las compras de la campaña 2025/26 suman 47,55 millones de toneladas, equivalentes al 74,3% de la cosecha, mientras que las correspondientes al ciclo 2026/27 alcanzan los 8,04 millones de toneladas.
El trigo avanza con presión de cosecha y una proyección de 23,4 millones de toneladas
La recolección de trigo cubre el 8,5% de las 6,49 millones de hectáreas aptas. El rinde promedio parcial se ubica en 21,8 quintales por hectárea, por debajo de los 24,3 quintales registrados durante el mismo período del año pasado.
Pese a estos primeros resultados, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene su estimación de producción en 23,4 millones de toneladas, un volumen 6,4% superior a la proyección realizada hace un año.
Las lluvias y la falta de piso generan demoras en las labores en el norte del país, mientras que las regiones centro y sur presentan condiciones hídricas favorables.
En el plano comercial, la presión estacional de la cosecha condiciona las cotizaciones, aunque Argentina mantiene un volumen significativo de buques programados para cargar trigo y declaraciones de ventas al exterior activas.
Romano señaló que la demanda brasileña podría convertirse en un factor favorable para los precios argentinos en los próximos meses, a medida que ese mercado necesite incrementar sus compras para abastecerse.
La oferta internacional y la geopolítica condicionan los mercados
En el escenario global, las expectativas de una eventual distensión entre Rusia y Ucrania generan atención sobre los mercados agrícolas. Las negociaciones previstas para el 10 y 11 de noviembre en Abu Dhabi alimentan la posibilidad de una normalización de los flujos comerciales en la región del mar Negro, un factor que podría incrementar la disponibilidad de granos en los mercados internacionales.
A este contexto se suma la incertidumbre financiera y la reducción de posiciones de los fondos de inversión. Según el análisis de Romano, los fondos índice vendieron 4,4 millones de toneladas de soja, maíz y trigo, y redujeron sus tenencias a 61,7 millones de toneladas, el nivel más bajo del año.
En soja, Estados Unidos avanza con la cosecha de una producción histórica, con un 88% del área recolectada. En Brasil, la siembra alcanza el 51,8%, por encima del ritmo promedio y del registrado en la campaña anterior.
La consultora Rabobank proyecta una producción brasileña de 178 millones de toneladas, frente a los 182 millones del ciclo previo, y exportaciones por 113 millones. Para Estados Unidos, las expectativas del mercado apuntan a una cosecha de 125,11 millones de toneladas, mientras que StoneX estima un volumen de 128,59 millones.
En maíz, Estados Unidos se encamina a obtener su segunda mayor cosecha histórica, con estimaciones de mercado de 405,45 millones de toneladas. StoneX, por su parte, proyecta 411,58 millones. Para Brasil, Rabobank calcula una producción de 141 millones de toneladas en la campaña 2026/27 y exportaciones por 38 millones.
El trigo también enfrenta una importante disponibilidad internacional, con Rusia manteniendo una elevada capacidad exportadora y Ucrania incrementando el transporte ferroviario de granos hacia el Danubio. En contrapartida, la nueva campaña estadounidense de trigo de invierno presenta señales menos favorables: la siembra alcanza el 83% y la condición de los cultivos buenos a excelentes se ubica en el 44%, por debajo del 50% esperado por el mercado.
Para Romano, la evolución del conflicto en el mar Negro será determinante para las cotizaciones, especialmente en trigo. Una eventual normalización de las exportaciones de Rusia y Ucrania podría sumar presión sobre los valores internacionales, mientras que las necesidades de importación de Brasil serán un factor a seguir para las oportunidades comerciales argentinas.