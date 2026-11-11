Agroperspectivas

Avanza la siembra de maíz en Argentina, mientras la abundante oferta global presiona los precios

La implantación de maíz alcanza el 50,5% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, mientras que la soja registra un avance del 4,7%. En paralelo, la cosecha de trigo comenzó con una proyección de 23,4 millones de toneladas.