Trazabilidad y exportaciones

CRA advierte sobre el impacto de VISEC y pide garantías para los productores ganaderos

En una columna de opinión, el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, cuestionó el alcance de la plataforma de trazabilidad vinculada con las exigencias ambientales de la Unión Europea. Reclamó alternativas públicas, libertad de elección para los productores y reglas que eviten trasladarles nuevos costos.