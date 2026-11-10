La carne vacuna argentina volvió a mostrar su relevancia en el mercado chino, uno de los principales destinos de las exportaciones del sector. Así quedó reflejado tras la participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en la China International Import Expo (CIIE), realizada en Shanghái, donde compartió el Pabellón Argentine Beef con 14 empresas exportadoras.
La demanda china evoluciona y abre nuevas oportunidades para la carne argentina
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) cerró su participación en la feria CIIE de Shanghái junto con 14 empresas exportadoras. En un escenario de cautela por la evolución de la oferta brasileña, China ratificó su importancia para el sector: representa el 60% del volumen y el 40% del valor de las exportaciones argentinas.
El balance de la presencia argentina estuvo marcado por dos tendencias: por un lado, la cautela de los compradores ante la incertidumbre sobre la evolución de la oferta brasileña; por otro, el crecimiento de las consultas por productos de mayor calidad, especialmente carne proveniente de animales terminados a grano.
"Estamos terminando la última gran feria del año, una feria que confirma la importancia de este mercado, que representa el 60% en volumen y el 40% en valor de nuestras exportaciones", señaló Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.
El directivo también destacó los cambios en las preferencias de los compradores chinos. "Cada vez hay más consultas sobre animales terminados a grano. Es un mercado que sigue evolucionando y que cada vez nos sorprende más", afirmó.
Breitschmitt remarcó, además, el papel de China en la integración comercial de la media res, ya que su demanda complementa las ventas destinadas a otros mercados internacionales. Esta dinámica permite colocar distintos cortes y categorías de hacienda, contribuyendo a mejorar el aprovechamiento comercial de cada animal y a generar oportunidades para los distintos eslabones de la cadena.
Un mercado expectante y con nuevas demandas
Los representantes de las empresas exportadoras coincidieron en que el mercado chino atraviesa una etapa de prudencia en las operaciones, aunque mantiene perspectivas favorables para determinados productos. La expectativa sobre los volúmenes y precios de la carne brasileña aparece como uno de los factores que condicionan las decisiones de compra.
Juan Manuel Beltrán, de Bustos y Beltrán, identificó oportunidades para la carne argentina terminada a grano. "Estamos viendo una incertidumbre en el mercado chino con respecto a la carne que va a entrar de Brasil, pero también oportunidades en el desarrollo de productos grain fed", explicó.
La empresa participó por primera vez en la feria como planta habilitada. En ese contexto, Beltrán subrayó la importancia de avanzar en aspectos vinculados con la calidad, los sistemas de producción y el etiquetado para responder a las nuevas exigencias comerciales.
Por su parte, Tomás Coelho, de Frimsa, consideró que la Argentina se encuentra consolidada como proveedor estratégico de China, aunque advirtió diferencias entre los segmentos de productos. Según explicó, la carne proveniente de vacas enfrenta mayores presiones sobre los precios, mientras que los cortes de novillo y de animales terminados en feedlot muestran un comportamiento más estable.
"La Argentina está totalmente consolidada como algo estratégico para China", sostuvo Coelho, quien también relacionó la cautela de los compradores con las expectativas sobre la oferta brasileña.
En la misma línea, Pedro Erbin, de Gorina, señaló que las fluctuaciones comerciales no modifican la importancia de largo plazo del destino asiático. "China seguirá siendo un mercado de muy buen valor para algunos cortes", afirmó. También destacó el crecimiento de la demanda de carne terminada a grano.
El empresario mencionó, además, las oportunidades que ofrecen otros mercados de Asia, entre ellos Filipinas, Vietnam y Singapur, donde existe demanda para cortes de mayor calidad y productos con requisitos específicos de presentación y terminación.
Los valores registrados durante la feria
Durante la CIIE de Shanghái se negociaron distintos productos de carne vacuna argentina. Entre las referencias comerciales informadas por el sector, expresadas en dólares por tonelada bajo condición de costo y flete (CFR), se destacaron:
Vaca, 23 cortes: USD 6.800.
Pecho de grano, 7 cortes: USD 7.600.
Garrón y brazuelo: USD 8.000.
Delantero robado: USD 5.800.
Estos valores reflejan algunas de las operaciones y referencias comerciales registradas durante la feria, en un contexto de compradores atentos a la evolución de los precios y de la oferta internacional.
Promoción de la carne argentina en el mercado chino
La participación del IPCVA también incluyó una agenda de promoción orientada a ampliar el reconocimiento de la carne argentina entre los consumidores chinos.
En ese marco, el Pabellón Argentine Beef recibió a 12 influencers y creadores de contenido que reúnen más de 10,5 millones de seguidores en plataformas digitales como Douyin —la versión china de TikTok—, RED (Xiaohongshu) y Weibo.
Entre los participantes se destacaron Claire Xiao Ai, con 5,19 millones de seguidores en Weibo; Lulu, con 1,05 millones en Douyin; Yueyue y Yanyan, ambos con 1,04 millones en esa plataforma; y Anan, con 777.000 seguidores.
La agenda también incluyó la visita de representantes de 11 medios de comunicación y plataformas digitales, entre ellos Shanghai Media Group, Tencent Video, iQIYI, NetEase, Sohu, Toutiao, Bilibili, Youku y Phoenix Media.
Las actividades buscaron ampliar la visibilidad de Argentine Beef en el ecosistema digital chino y acercar el producto a nuevos públicos, en un mercado donde las redes sociales y los creadores de contenido tienen una presencia creciente en la comunicación y promoción de alimentos.
Las empresas que integraron el Pabellón Argentine Beef
El IPCVA participó en la edición 2026 de la CIIE junto con 14 empresas exportadoras: Abuelo Julio/Friar, ArreBeef, Bustos y Beltrán, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Frigolar, Frigorífico Bermejo, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Offal Exp y Tomasello.