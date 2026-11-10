Exportaciones

La demanda china evoluciona y abre nuevas oportunidades para la carne argentina

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) cerró su participación en la feria CIIE de Shanghái junto con 14 empresas exportadoras. En un escenario de cautela por la evolución de la oferta brasileña, China ratificó su importancia para el sector: representa el 60% del volumen y el 40% del valor de las exportaciones argentinas.