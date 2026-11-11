El desarrollo de la campaña sojera 2026/27 estará condicionado por la evolución de las precipitaciones y las temperaturas, en un contexto climático asociado al fenómeno de El Niño. Para los productores de la zona núcleo, la planificación de la siembra y el manejo de los lotes serán aspectos centrales para reducir los riesgos vinculados tanto a las bajas temperaturas como a los posibles excesos hídricos.
Soja 2026/27: recomendaciones de manejo ante un escenario climático marcado por El Niño
Ante las perspectivas climáticas para la campaña 2026/27, especialistas recomiendan prestar atención a las temperaturas durante la implantación, ajustar la densidad y la distancia entre surcos y planificar las fechas de siembra. También se presentaron resultados de ensayos de rendimiento y estabilidad de variedades en el noroeste bonaerense.
Desde el equipo técnico de NK Semillas señalaron que, entre los principales puntos a considerar, se encuentran la temperatura del suelo durante la implantación, la elección de la fecha de siembra y las estrategias para favorecer una rápida cobertura del entresurco.
Durante las últimas semanas se registraron temperaturas inferiores a los valores habituales en el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Según explicó el ingeniero agrónomo Mariano Ibáñez, técnico-comercial de autógamas de la empresa, la soja necesita acumular entre 120 y 200 °C de tiempo térmico, con una temperatura base de 6 °C, desde la siembra hasta la emergencia.
"Las temperaturas frías actuales pueden afectar a la semilla por estar expuesta a diferentes patógenos que se encuentran bajo el suelo", advirtió el especialista.
Densidad y tratamiento de semillas, dos aspectos del manejo
Aunque las expectativas iniciales estaban puestas en un escenario de mayores precipitaciones durante septiembre y octubre, las lluvias no se distribuyeron de la manera prevista en distintos sectores de la zona núcleo.
Frente a esta situación, Ibáñez recomendó incrementar la densidad de siembra para favorecer el cierre temprano de los surcos, reducir la distancia entre hileras y utilizar tratamientos de semillas que contribuyan a proteger al cultivo frente a enfermedades del suelo.
"Las recomendaciones que les damos a los productores son aumentar la densidad de siembra, lo que permite que las variedades cierren el surco más rápido, reducir la distancia entre surcos y hacer una buena utilización de un tratamiento de semillas, aplicando un curasemillas completo, como el Victrato, que proteja al cultivo frente a las enfermedades del suelo", explicó.
El técnico agregó que, si bien los perfiles del suelo presentan reservas de humedad, las lluvias de noviembre y diciembre serán importantes para definir el ritmo de las labores y las posibilidades de adelantar la implantación.
"Las expectativas están puestas en las lluvias de noviembre y diciembre para adelantar la siembra y aprovechar esa reserva de agua", señaló.
La experiencia productiva en el noroeste bonaerense
En Chacabuco, el productor y multiplicador Santiago Cauda trabaja desde hace cuatro campañas con la variedad NK 47x24 E STS. Según explicó, la elección del material responde a su adaptación a las condiciones de la zona y a su comportamiento sanitario.
"Es la cuarta vez que sembramos la NK 47x24 E STS como multiplicadores para NK Semillas en Chacabuco. Es una variedad con excelente comportamiento sanitario, gran adaptación al clima de la zona y muy buena tolerancia a 2,4-D, un herbicida que combate malezas", indicó el ingeniero agrónomo, titular de Caudasemillas.
Cauda sostuvo que los resultados dependen de una combinación de factores, entre ellos la elección del lote, la fecha de implantación y el ajuste del paquete tecnológico. También destacó el papel de la siembra directa y el mantenimiento de barbechos limpios para conservar la humedad disponible.
Durante el otoño de la campaña 2025/26 se registraron precipitaciones de entre 400 y 500 milímetros en la zona. Esas lluvias permitieron recuperar los perfiles de humedad, que venían afectados por el déficit hídrico del ciclo anterior, y afrontar la primavera con mejores condiciones para la siembra.
De acuerdo con los datos aportados por el productor, en la última campaña la variedad alcanzó rendimientos superiores a los 50 quintales por hectárea en planteos de primera y valores cercanos a los 40 quintales en lotes de segunda, en casos puntuales.
El manejo previo también ocupa un lugar importante en el esquema productivo. Cauda explicó que la planificación del siguiente ciclo comienza después de la cosecha del cultivo anterior, con el mantenimiento del barbecho y la realización de análisis de suelo.
"Según el cultivo planificado y el rendimiento objetivo, diseñamos una estrategia de fertilización que cubre los requerimientos nutricionales e incluye un porcentaje de reposición para mantener la fertilidad del lote. Priorizamos llegar a la siembra con el lote limpio y realizar un monitoreo constante de malezas, insectos y enfermedades foliares", detalló.
Qué muestran los ensayos en cinco localidades
El comportamiento de distintas variedades también se analiza a través de la Red PROTEA, que desarrolla ensayos en cinco localidades del noroeste bonaerense: Chacabuco, Junín, Rojas, Lincoln y Vedia.
La red contempla ocho ambientes, 12 variedades y un total de 384 parcelas, con evaluaciones en condiciones de alta y mediana productividad. Los resultados permiten comparar el desempeño de los materiales en diferentes escenarios productivos.
Según los datos difundidos por NK, en un ambiente de alta productividad de Rojas, la variedad NK 47x24 E STS registró un rendimiento de 5.964 kilos por hectárea, frente a los 6.184 kilos obtenidos por el material de mayor rendimiento en ese ensayo.
En tanto, en ambientes de potencial medio de Vedia, alcanzó los 5.123 kilos por hectárea. De acuerdo con la evaluación presentada por la empresa, al comparar los resultados en ambientes de alta y mediana productividad, el material registró una brecha de rendimiento del 14%.
Los datos forman parte de los ensayos de la red y permiten observar el comportamiento de la variedad bajo distintas condiciones. En un escenario climático con perspectivas de lluvias variables y posibles excesos hídricos, la elección del material y la planificación agronómica de cada lote aparecen como factores relevantes para la campaña sojera 2026/27.