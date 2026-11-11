Agricultura

Soja 2026/27: recomendaciones de manejo ante un escenario climático marcado por El Niño

Ante las perspectivas climáticas para la campaña 2026/27, especialistas recomiendan prestar atención a las temperaturas durante la implantación, ajustar la densidad y la distancia entre surcos y planificar las fechas de siembra. También se presentaron resultados de ensayos de rendimiento y estabilidad de variedades en el noroeste bonaerense.