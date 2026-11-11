Esperanza

Un ensayo de riego subterráneo busca mejorar la producción de forrajes en la cuenca lechera santafesina

El sistema fue instalado en cinco hectáreas del tambo de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Universidad Nacional del Litoral, en Esperanza. La experiencia permitirá medir su eficiencia, los costos de implementación y su impacto en la producción de forrajes, con el objetivo de generar información para los establecimientos lecheros de la región.