La Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) puso en funcionamiento un sistema de riego subterráneo por goteo en el sector destinado a la producción lechera, en su predio de Esperanza. Se trata de una experiencia piloto que permitirá evaluar el funcionamiento de esta tecnología y generar información técnica sobre su posible aplicación en establecimientos tamberos de la cuenca lechera santafesina.
Un ensayo de riego subterráneo busca mejorar la producción de forrajes en la cuenca lechera santafesina
El sistema fue instalado en cinco hectáreas del tambo de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Universidad Nacional del Litoral, en Esperanza. La experiencia permitirá medir su eficiencia, los costos de implementación y su impacto en la producción de forrajes, con el objetivo de generar información para los establecimientos lecheros de la región.
La inauguración se realizó este martes y contó con la presencia de la rectora de la UNL, Laura Tarabella; el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Sergio Parra; el director de la Escuela Granja, Rodrigo Benítez; docentes, autoridades y estudiantes.
El proyecto fue financiado con fondos propios de la Escuela y de las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias. La iniciativa busca analizar distintas alternativas de riego, sus costos y los resultados productivos que pueden obtenerse en sistemas destinados a la alimentación del rodeo lechero.
"Este es un laboratorio a cielo abierto, es un campo experimental, y tenemos mucha confianza en que este desarrollo en este predio pueda ser el puntapié inicial para luego poder escalar y llegar a más productores de nuestra provincia", señaló Tarabella durante el acto.
La rectora también destacó el trabajo conjunto entre las distintas unidades académicas y los actores del sector productivo. En ese sentido, consideró que la experiencia permitirá vincular la investigación universitaria con las necesidades concretas de los establecimientos agropecuarios.
Cinco hectáreas con un sistema automatizado
La instalación cuenta con una perforación propia de agua y una red de distribución independiente de las aguadas que abastecen al resto de la Escuela. El sistema permite regar por goteo subterráneo una superficie de cinco hectáreas, mediante una cañería central automatizada.
El docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, Roberto Marano, explicó que el objetivo de esta tecnología es mejorar la productividad de los cultivos durante períodos de altas temperaturas y escasez de precipitaciones.
"La idea del riego tecnificado es mejorar la productividad en períodos de altas temperaturas y falta de lluvias, como los años pasados. Permite aplicar agua cuando se requiere, en un momento preciso y con alta eficiencia", detalló.
Una de las características del sistema es que el agua se distribuye por debajo de la superficie del suelo. De esta manera, se reducen las pérdidas por evaporación y se pueden continuar las labores agrícolas sin interferir con los equipos de riego.
Para su puesta en marcha fue necesario extender una red eléctrica de media tensión a lo largo de 650 metros, debido a que el sector no contaba con suministro de energía. Además, se realizó una perforación en el Acuífero Puelche, con capacidad para entregar un caudal de 10.000 litros por hora. El abastecimiento se realiza mediante una electrobomba centrífuga que proporciona la presión necesaria para el funcionamiento del sistema.
Ensayos para medir productividad y costos
La experiencia permitirá comparar distintos espaciamientos de los laterales de goteo enterrados, con el propósito de determinar sus efectos sobre la eficiencia del riego y los costos de implementación.
Para ello, los equipos técnicos diseñaron un esquema estadístico que permitirá obtener información mediante ensayos controlados. Los resultados servirán para evaluar la cantidad de agua aplicada, la respuesta de los cultivos y la viabilidad económica de incorporar esta tecnología en establecimientos de pequeña y mediana escala.
"El objetivo es acercar información científica sobre esta técnica para poder mostrar a productores y empresarios que regar un tambo es posible, que hoy es una práctica de agricultura, pero tranquilamente puede ser una práctica de lechería que permite mejorar la productividad y abaratar costos", explicó Benítez.
El director de la Escuela señaló que el riego subterráneo ya cuenta con experiencias en otras regiones, especialmente en Córdoba, pero todavía no fue validado en sistemas lecheros de la cuenca santafesina. Por eso, el ensayo local busca determinar sus posibilidades de aplicación en las condiciones productivas de la zona.
Actualmente, en la superficie experimental se implantó una pastura de cuatro especies. También está previsto evaluar otros cultivos forrajeros, como maíz destinado a la elaboración de silos.
La posibilidad de sostener una oferta regular de pasturas y reservas forrajeras es uno de los principales aspectos que se busca analizar. Durante la sequía registrada entre 2020 y 2023, la menor disponibilidad de agua redujo la productividad de cultivos como el maíz para silo y la alfalfa, lo que afectó la cantidad de alimento disponible para los rodeos y, en consecuencia, la producción de leche.
Investigación universitaria vinculada con el sector lechero
El proyecto involucra a docentes e investigadores de la Escuela Granja y de las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias, además de estudiantes de esas instituciones. La participación de distintas disciplinas permitirá abordar tanto los aspectos agronómicos como los vinculados con la producción animal y la gestión del agua.
La intención es que el predio experimental funcione también como un espacio de referencia para productores tamberos interesados en conocer los resultados de la tecnología y evaluar su incorporación.
"Desde la Escuela, las facultades y la UNL nos interesa acercar información científica sobre esta técnica", sostuvo Benítez, quien destacó la posibilidad de trabajar junto con productores, cooperativas y organismos públicos.
La iniciativa se suma a otros desarrollos de la Escuela Granja vinculados con el uso eficiente del agua. Entre ellos se encuentra un proyecto de riego automatizado para las secciones didácticas de Huerta y Vivero, realizado con la participación de docentes y estudiantes de cuarto año de la carrera de Técnico en Producción Agropecuaria.
En este caso, el nuevo sistema amplía la experiencia hacia la producción lechera y apunta a generar datos locales sobre una tecnología que podría contribuir a estabilizar la producción de materia seca y la disponibilidad de reservas forrajeras frente a períodos de déficit hídrico.
Su evolución será evaluada a lo largo de varios ciclos productivos, con el propósito de determinar en qué condiciones técnicas y económicas puede resultar una alternativa para los tambos de la región.