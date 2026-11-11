Reorganización

Renunció Carlos Terrado, vicepresidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear

El Gobierno aceptó la dimisión del ingeniero nuclear mediante el Decreto 1351/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Había asumido el cargo en marzo de 2024. Por el momento, no se informaron los motivos de su salida ni quién ocupará la vacante.