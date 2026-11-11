El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Carlos Alberto Terrado a la Vicepresidencia Primera del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el organismo encargado de controlar y fiscalizar las actividades nucleares en el país. La decisión quedó establecida en el Decreto 1351/2026, publicado este miércoles 11 de noviembre en el Boletín Oficial.
Renunció Carlos Terrado, vicepresidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear
El Gobierno aceptó la dimisión del ingeniero nuclear mediante el Decreto 1351/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Había asumido el cargo en marzo de 2024. Por el momento, no se informaron los motivos de su salida ni quién ocupará la vacante.
La disposición lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. En el texto se acepta formalmente la dimisión presentada por el ingeniero, aunque no se brindan precisiones sobre las razones que motivaron su decisión. Tampoco se anunció quién será designado para ocupar el puesto que quedó vacante.
Terrado había llegado a la conducción del organismo en marzo de 2024, luego de ser nombrado mediante el Decreto 237/2024. Su salida se produce en un área estatal con responsabilidades específicas sobre la seguridad y la regulación de las instalaciones y actividades vinculadas con el uso de materiales nucleares.
Quién es Carlos Terrado y cuál fue su trayectoria en el sector nuclear
Terrado es ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, ingeniero militar, general de brigada retirado y veterano de la Guerra de Malvinas. Su recorrido profesional estuvo ligado durante décadas a instituciones y proyectos relacionados con la investigación, la regulación y la seguridad nuclear.
Antes de asumir la vicepresidencia de la ARN, se desempeñó entre 2016 y 2019 como director y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal vinculada con la operación de las centrales nucleares del país.
También trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde desarrolló tareas relacionadas con la seguridad tecnológica y participó en el proyecto del reactor prototipo CAREM. Su vínculo con el ámbito regulatorio comenzó en 1994, cuando la actual Autoridad Regulatoria Nuclear funcionaba bajo el nombre de Ente Nacional Regulador Nuclear.
Durante esa etapa ocupó distintos puestos técnicos, entre ellos responsabilidades vinculadas con el área de reactores nucleares y el licenciamiento de instalaciones. Además, integró instancias de trabajo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Qué función cumple la Autoridad Regulatoria Nuclear
La ARN es un organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Su tarea central es regular y fiscalizar las actividades nucleares que se desarrollan en la Argentina, con especial atención a la seguridad radiológica y nuclear y a la protección física de las instalaciones y los materiales.
Entre sus atribuciones se encuentran otorgar licencias, realizar inspecciones y verificar que las instalaciones cumplan con las condiciones de seguridad establecidas. También debe controlar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia nuclear.
La renuncia de Terrado se conoce después de otro cambio en la conducción del organismo. En agosto de 2026, Emiliano Manuel Luaces Rudyj asumió la presidencia del Directorio en reemplazo de Leonardo Juan Sobehart, tras su designación mediante el Decreto 694/2026.
Por ahora, el Poder Ejecutivo no comunicó quién sucederá a Terrado en la vicepresidencia primera. La vacante se suma a los movimientos registrados en distintas áreas de la administración nacional, aunque el decreto que formalizó esta salida no incluyó explicaciones sobre sus motivos.