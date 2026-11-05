La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann al cargo de coordinador de la Unidad Médica Presidencial, con efectos desde el 1° de octubre de 2026.
Oficializaron la renuncia del cuarto médico presidencial de la gestión de Javier Milei
A través del Boletín Oficial se confirmó la dimisión de Diego Hoffmann, sumando una nueva modificación en el equipo de profesionales de la Casa Rosada.
La decisión sobre el equipo de salud de Javier Milei se formalizó mediante la Resolución 505/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Hoffmann había sido designado en ese cargo extraescalafonario a partir del 8 de marzo de 2024, mediante el Decreto 389 de ese año. La Unidad Médica Presidencial depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Según los considerandos de la resolución, el médico presentó su dimisión mediante una nota administrativa y las áreas competentes no formularon objeciones para aceptarla.
El texto indicó que Hoffmann no registra deudas ni cargos pendientes de rendición patrimonial, de acuerdo con los informes incorporados al expediente. También consignó que la Subsecretaría Legal informó que el funcionario no se encuentra vinculado a sumarios administrativos en trámite.
La resolución instruyó a la Dirección General de Administración a realizar el pago de la liquidación final correspondiente. La norma no detalló los motivos de la salida ni incluyó la designación de un reemplazante.
La serie de salidas
Benito Alén González, médico asistente, integraba el equipo médico desde 2008. Presentó su renuncia con efecto retroactivo al 1.° de enero de 2024, la cual se oficializó en marzo de 2024 mediante la Resolución 59/2024 de la Secretaría General de la Presidencia.
En continuación, Manuel Emilio Estigarribia asumió la titularidad de la UMP en ab ril de 2024 (Decreto 292/2024) y renunció en agosto de 2025. Fue reemplazado por el Dr. Cristian Luis Martelletti mediante el Decreto 573/2025.
Martelletti asumió el 1 de agosto de 2025 mediante el decreto 573/2025, convirtiéndose en el tercer médico principal de la presidencia tras la salida de Estigarribia.
Llegando luego a Diego Andrés Hoffmann, oficializado como coordinador de la UMP en mayo de 2024 y con su renuncia que se formalizó en este mes de noviembre de 2026, con efecto retroactivo al 1.° de octubre de 2026, a través de la Resolución 505/2026.